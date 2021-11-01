Стоимость московской программы реновации превысила 6 трлн рублей
По данным издания, 81% контрактов были заключены с десятью крупнейшими подрядчиками. Самую большую долю контрактов — 33,1% — фонд заключил со структурами группы ПИК. Общая сумма контрактов, где ПИК стал единственным победителем или выступает в консорциуме с другими застройщиками, составляет более 1,99 трлн руб. Эта сумма соответствует текущей выручке группы за пять лет.
Второе место заняла Capital Group — она заключила контракты на сумму более 800 млрд руб., часть из них будет выполнять совместно с другими компаниями. В топ-10 компаний вошли также концерн «Крост», «МонАрх», группа ФСК, МИЦ, структуры холдинга «Мосинжпроект», «Магистраль», «Смарт Менеджмент», «Монотек Строй» и «Альмис-Интеграл» (есть общий акционер).
Заммэра Москвы Андрей Бочкарев пояснил изданию, что город заключает контракты с пониманием, что придут «сильные подрядчики» — около 25-30 компаний. Если они не будут справляться, власти имеют право «в любой момент их убрать». По его словам, если в один квартал завести 15 подрядчиков, «будет жуть». «Поэтому мы разыгрываем один крупный контракт на десять лет. По контракту, если компания справится и построит один дом, потом получит право строить следующий дом. Если не будет справляться, у нас есть право на каждом этапе выбрать другого. Причем мы закрепили это банковскими гарантиями со стороны подрядчиков», — пояснил он.
Программа реновации реализуется в Москве с 2017 г. В нее были включены около 5200 домов первого периода индустриального домостроения, которые возводились по типовым проектам с 1957 по 1968 г. Большая часть таких домов достигла высокой степени износа, а конструктивные особенности не позволяют сделать в них капремонт. Люди, чьи дома попали под программу реновации, должны получить равнозначное жилье в своем районе. Всего планируется переселить около 1 млн человек, из них 42 000 уже переехали в новостройки.