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Стоимость московской программы реновации превысила 6 трлн рублей

Ведомости

Московский фонд реновации жилой застройки с запуска программы в 2017 г. заключил около 3000 контрактов на сумму более 6 трлн руб., почти 90% подрядов были распределены в 2021 г., сообщил РБК со ссылкой на информацию с сайта госзакупок.

По данным издания, 81% контрактов были заключены с десятью крупнейшими подрядчиками. Самую большую долю контрактов — 33,1% — фонд заключил со структурами группы ПИК. Общая сумма контрактов, где ПИК стал единственным победителем или выступает в консорциуме с другими застройщиками, составляет более 1,99 трлн руб. Эта сумма соответствует текущей выручке группы за пять лет.

Второе место заняла Capital Group — она заключила контракты на сумму более 800 млрд руб., часть из них будет выполнять совместно с другими компаниями. В топ-10 компаний вошли также концерн «Крост», «МонАрх», группа ФСК, МИЦ, структуры холдинга «Мосинжпроект», «Магистраль», «Смарт Менеджмент», «Монотек Строй» и «Альмис-Интеграл» (есть общий акционер). 

Заммэра Москвы Андрей Бочкарев пояснил изданию, что город заключает контракты с пониманием, что придут «сильные подрядчики» — около 25-30 компаний. Если они не будут справляться, власти имеют право «в любой момент их убрать». По его словам, если в один квартал завести 15 подрядчиков, «будет жуть». «Поэтому мы разыгрываем один крупный контракт на десять лет. По контракту, если компания справится и построит один дом, потом получит право строить следующий дом. Если не будет справляться, у нас есть право на каждом этапе выбрать другого. Причем мы закрепили это банковскими гарантиями со стороны подрядчиков», — пояснил он. 

Программа реновации реализуется в Москве с 2017 г. В нее были включены около 5200 домов первого периода индустриального домостроения, которые возводились по типовым проектам с 1957 по 1968 г. Большая часть таких домов достигла высокой степени износа, а конструктивные особенности не позволяют сделать в них капремонт. Люди, чьи дома попали под программу реновации, должны получить равнозначное жилье в своем районе. Всего планируется переселить около 1 млн человек, из них 42 000 уже переехали в новостройки. 

Ранее по теме: В Москве на программу реновации за три года направят более 500 млрд рублей

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных