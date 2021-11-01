Стоимость московской программы реновации превысила 6 трлн рублей

Заммэра Москвы Андрей Бочкарев пояснил изданию, что город заключает контракты с пониманием, что придут «сильные подрядчики» — около 25-30 компаний. Если они не будут справляться, власти имеют право «в любой момент их убрать». По его словам, если в один квартал завести 15 подрядчиков, «будет жуть». «Поэтому мы разыгрываем один крупный контракт на десять лет. По контракту, если компания справится и построит один дом, потом получит право строить следующий дом. Если не будет справляться, у нас есть право на каждом этапе выбрать другого. Причем мы закрепили это банковскими гарантиями со стороны подрядчиков», — пояснил он.