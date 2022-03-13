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Кабмин планирует выделить 200 млрд рублей на поддержку ипотечных программ

Ведомости

Правительство намерено направить более 200 млрд руб. на действие ипотечных программ, которые предполагают государственную поддержку, заявил заместитель премьер-министра России Марат Хуснуллин.

«У нас ставка для молодых семей под 6%, несмотря на то что банки дают под 23%, сохранилась. Ставка по льготной ипотеке — это 7% и 3 млн кредит — сохранилась. Дальневосточная, сельская ипотека — у нас все сохранилось. Это непростое решение. Только на поддержку этих мер нам понадобится более 200 млрд руб.», — сказал он в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» (цитата по «Интерфаксу»).

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Правительство России начало рассматривать новые меры поддержки строительной отрасли на фоне введения санкций в отношении страны и повышения ключевой ставки до 20%. В частности, власти обсуждают возможность изменения программы льготной ипотеки и субсидирования ставок по кредитам для девелоперов. Об этом говорилось на совещании у первого вице-премьера Андрея Белоусова, писали «Ведомости». 

В конце января член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский обратился к правительству с предложением распространить льготные ипотечные кредиты на вторичное жилье. Инициатива касается городов и поселков, в которых не ведется активное строительство жилья. Как считает единоросс, для таких населенных пунктов необходимо разработать отдельную льготную ипотечную программу на покупку вторичных квартир.

Программа льготного ипотечного кредитования была запущена в России в апреле 2020 г. Она позволяла получить ссуду со ставкой до 6,5% на покупку жилья в новостройке на сумму до 12 млн руб. в Москве, Санкт-Петербурге и их областях и до 6 млн руб. в других регионах страны. В июле прошлого года условия программы ужесточили: размер ссуды был снижен до 3 млн руб. для всех регионов, а предельная ставка повышена до 7% годовых. Несмотря на это, объем выданных ипотечных ссуд в 2021 г. установил рекорд, увеличившись почти на треть по сравнению с 2020 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных