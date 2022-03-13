Кабмин планирует выделить 200 млрд рублей на поддержку ипотечных программ

Программа льготного ипотечного кредитования была запущена в России в апреле 2020 г. Она позволяла получить ссуду со ставкой до 6,5% на покупку жилья в новостройке на сумму до 12 млн руб. в Москве, Санкт-Петербурге и их областях и до 6 млн руб. в других регионах страны. В июле прошлого года условия программы ужесточили: размер ссуды был снижен до 3 млн руб. для всех регионов, а предельная ставка повышена до 7% годовых. Несмотря на это, объем выданных ипотечных ссуд в 2021 г. установил рекорд, увеличившись почти на треть по сравнению с 2020 г.