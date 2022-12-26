«Авито» назвал закрытые города с самой дорогой недвижимостью
Саров в Нижегородской области стал закрытым городом с самой дорогой вторичной недвижимостью в 2022 г. Один квадратный метр в этом населенном пункте стоит 122 222 руб., следует из результатов исследования сервиса «Авито Недвижимость».
Согласно данным аналитиков, чаще всего среди закрытых городов в 2022 г. россияне интересовались жильем в Новоуральске (Свердловская область, 23,28%), Железногорске (Красноярский край, 22,15%), Североморске (Мурманская область, 11,59%), Сарове (10,48%) и Лесном (Свердловская область, 9,62%).
Помимо Сарова, в пятерку закрытых городов с самой дорогими квартирами вошли Мирный в Архангельской области (70 968 руб. за кв. м), Североморск (64 688 руб. за кв. м), а также Озерск (63 426 руб. за кв. м) и Снежинск (56 338 руб. за кв. м) в Челябинской области.
При этом городом с самой дешевой недвижимостью на вторичном рынке стал Новоуральск (19 400 руб. за кв. м). За ним следуют Знаменск в Астраханской области (32 609 руб. за кв. м), Лесной (32 933 руб. за кв. м), Железногорск (36 000 руб. за кв. м) и Зеленогорск в Красноярском крае (37 031 руб. за кв. м).
В «Авито» отметили, что покупка вторичной недвижимостb является самым популярным запросом у россиян (на 48,5% больше по сравнению с длительной арендой и на 99,5% больше покупки новостроек). Больше половины покупателей заинтересованы в двухкомнатных квартирах (57%), за ними идут однокомнатные квартиры (21,5%) и трехкомнатные (16,6%). Еще 3,1% россиян привлекают четырехкомнатные квартиры, и только 0,4% рассматривают студии.
В то же время жители Озерска интересуются и недвижимостью в новостройках. Этот закрытый город стал самым востребованным для покупки квартир на первичном рынке. В то же время в Лесном спрос на новостройки упал на 76% год к году, а в Железногорске — на 80%.
Вариант длительной аренды в 2022 г. россияне чаще всего рассматривали в Сарове — спрос на такое жилье в этом городе вырос на 37%. Также популярностью пользовались Озерск (+26%), Снежинск (+18%), Лесной (+12%) и Новоуральск (+7%). При этом арендодатели чаще всего сдавали квартиры в Североморске, Железногорске, Сарове, Озерске и Новоуральске.