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В Минцифры рассказали, как обезопасить свою квартиру от кражи мошенников

Ведомости

Дополнительно обезопасить свою недвижимость можно через подачу заявления на «Госуслугах» в Росреестр, сообщили в Минцифры России.

«На “Госуслугах” можно подать заявление в Росреестр о запрете на регистрационные действия с недвижимостью без личного присутствия собственника. Это позволяет дополнительно обезопасить себя и свое имущество. Сделки по доверенности будут невозможны», – говорится в сообщении.

При этом в Минцифры сообщили, что на портале нет функционала, позволяющего купить или продать недвижимость – возможно лишь подать заявление в Росреестр на регистрацию права собственности. 

«Подделать электронную подпись в приложении “Госключ” или воспользоваться чужой подписью невозможно. <...> Воспользоваться “Госключом” может только владелец электронной подписи на своем устройстве. При каждом запуске приложения нужно вводить восьмизначный пароль. Восстановить или изменить его невозможно без удаления сертификата», – добавили в ведомстве.

В конце марта СМИ сообщили, что мошенники придумали новый способ обмана, при котором они могут получить данные доступа к «Госуслугам». Злоумышленники создают фишинговые сайты под видом порталов операторов связи и рассылают push-уведомления жертвам с просьбой подтвердить паспортные данные по ссылке, ведущей на такой сайт, для верификации номера. 

После этого пользователь переходит на «Госуслуги», где ему нужно ввести логин и пароль от личного кабинета. После этого мошенники получают доступ как к аккаунту жертвы на «Госуслугах», так и подтвержденную информацию об абоненте.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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