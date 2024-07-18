В Минцифры рассказали, как обезопасить свою квартиру от кражи мошенников
Дополнительно обезопасить свою недвижимость можно через подачу заявления на «Госуслугах» в Росреестр, сообщили в Минцифры России.
«На “Госуслугах” можно подать заявление в Росреестр о запрете на регистрационные действия с недвижимостью без личного присутствия собственника. Это позволяет дополнительно обезопасить себя и свое имущество. Сделки по доверенности будут невозможны», – говорится в сообщении.
При этом в Минцифры сообщили, что на портале нет функционала, позволяющего купить или продать недвижимость – возможно лишь подать заявление в Росреестр на регистрацию права собственности.
«Подделать электронную подпись в приложении “Госключ” или воспользоваться чужой подписью невозможно. <...> Воспользоваться “Госключом” может только владелец электронной подписи на своем устройстве. При каждом запуске приложения нужно вводить восьмизначный пароль. Восстановить или изменить его невозможно без удаления сертификата», – добавили в ведомстве.
В конце марта СМИ сообщили, что мошенники придумали новый способ обмана, при котором они могут получить данные доступа к «Госуслугам». Злоумышленники создают фишинговые сайты под видом порталов операторов связи и рассылают push-уведомления жертвам с просьбой подтвердить паспортные данные по ссылке, ведущей на такой сайт, для верификации номера.
После этого пользователь переходит на «Госуслуги», где ему нужно ввести логин и пароль от личного кабинета. После этого мошенники получают доступ как к аккаунту жертвы на «Госуслугах», так и подтвержденную информацию об абоненте.