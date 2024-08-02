В Москве запретили строительство квартир площадью менее 28 квадратных метров

В мае стало известно о планах отказаться от строительства в Москве студий и квартир, площадь которых составляет менее 28 кв. м. Соответствующее письмо Москомэкспертиза направила застройщикам, пишет «РИА Недвижимость». Ведомство отметило, что Жилищный кодекс РФ не относит «студию» к видам жилых помещений. Если требования нарушены, Москомэкспертиза будет выдавать отрицательные заключения на строительные проекты.