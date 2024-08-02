В Москве запретили строительство квартир площадью менее 28 квадратных метров
В Москве запретили строительство квартир, площадь которых меньше 28 кв. м. Соответствующее постановление подписал мэр столицы Сергей Собянин в июле, оно вступило в силу с 1 августа.
«Площадь квартир (без учета площадей балконов, лоджий, террас, холодных кладовых и приквартирных тамбуров) должна составлять не менее чем 28 кв. м для однокомнатных квартир», – говорится в документе.
В число однокомнатных квартир входят также те, в которых жилая комната не отделена внутриквартирными перегородками от кухни. Отмечается, что площадь двухкомнатных квартир должна быть не менее чем 44 кв. м.
В мае стало известно о планах отказаться от строительства в Москве студий и квартир, площадь которых составляет менее 28 кв. м. Соответствующее письмо Москомэкспертиза направила застройщикам, пишет «РИА Недвижимость». Ведомство отметило, что Жилищный кодекс РФ не относит «студию» к видам жилых помещений. Если требования нарушены, Москомэкспертиза будет выдавать отрицательные заключения на строительные проекты.