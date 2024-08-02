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В Москве запретили строительство квартир площадью менее 28 квадратных метров

Ведомости

В Москве запретили строительство квартир, площадь которых меньше 28 кв. м. Соответствующее постановление подписал мэр столицы Сергей Собянин в июле, оно вступило в силу с 1 августа.

«Площадь квартир (без учета площадей балконов, лоджий, террас, холодных кладовых и приквартирных тамбуров) должна составлять не менее чем 28 кв. м для однокомнатных квартир», – говорится в документе.

В число однокомнатных квартир входят также те, в которых жилая комната не отделена внутриквартирными перегородками от кухни. Отмечается, что площадь двухкомнатных квартир должна быть не менее чем 44 кв. м.

В мае стало известно о планах отказаться от строительства в Москве студий и квартир, площадь которых составляет менее 28 кв. м. Соответствующее письмо Москомэкспертиза направила застройщикам, пишет «РИА Недвижимость». Ведомство отметило, что Жилищный кодекс РФ не относит «студию» к видам жилых помещений. Если требования нарушены, Москомэкспертиза будет выдавать отрицательные заключения на строительные проекты.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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