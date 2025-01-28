В России ввели 170,8 млн кв. м недвижимости в 2024 году
За 2024 г. В РФ ввели 170,8 млн кв. м жилой и нежилой недвижимости, сообщил заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин.
В сравнении с 2023 г. пророст по вводу нежилых зданий был больше на 7,6% и составил 38,4 млн кв. м, а жилой недвижимости ввели примерно 107,8 млн кв. м. При этом застройщики побили рекорд по индивидуальному жилищному строительству – 62,3 млн кв. м, что на 6% больше, чем в 2023 г.
Хуснуллин отметил, что строительство нежилой недвижимости имеет больше значение для развития регионов. Оно обеспечивает рабочие места, инвестиции и дополнительный стимул для жилищного строительства.
Хуснуллин заключил, что «результаты хорошие», но следует и в дальнейшем сохранять уровень ввода недвижимости.
10 января председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановления, которые продлевают до января 2026 г. ряд мер поддержки строительной отрасли. Продлены упрощенный порядок внесения изменений в проектную документацию в связи с заменой строительных ресурсов на российские аналоги, порядок изменения условий госконтрактов по строительству, особенности подтверждения пригодности новых материалов, изделий, конструкций и технологий, особенности выдачи разрешений на строительство площадных объектов на двух и более земельных участках. До 2026 г. сохранена возможность предоставления саморегулируемыми организациями займов своим членам за счет средств компенсационных фондов. Кроме того, на год продлены упрощенный порядок ввода незавершенных объектов и особенности заключения строительных контрактов под ключ.