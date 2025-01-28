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В России ввели 170,8 млн кв. м недвижимости в 2024 году

Ведомости

За 2024 г. В РФ ввели 170,8 млн кв. м жилой и нежилой недвижимости, сообщил заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин.

В сравнении с 2023 г. пророст по вводу нежилых зданий был больше на 7,6% и составил 38,4 млн кв. м, а жилой недвижимости ввели примерно 107,8 млн кв. м. При этом застройщики побили рекорд по индивидуальному жилищному строительству – 62,3 млн кв. м, что на 6% больше, чем в 2023 г.

Хуснуллин отметил, что строительство нежилой недвижимости имеет больше значение для развития регионов. Оно обеспечивает рабочие места, инвестиции и дополнительный стимул для жилищного строительства.

Хуснуллин заключил, что «результаты хорошие», но следует и в дальнейшем сохранять уровень ввода недвижимости.

10 января председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановления, которые продлевают до января 2026 г. ряд мер поддержки строительной отрасли. Продлены упрощенный порядок внесения изменений в проектную документацию в связи с заменой строительных ресурсов на российские аналоги, порядок изменения условий госконтрактов по строительству, особенности подтверждения пригодности новых материалов, изделий, конструкций и технологий, особенности выдачи разрешений на строительство площадных объектов на двух и более земельных участках. До 2026 г. сохранена возможность предоставления саморегулируемыми организациями займов своим членам за счет средств компенсационных фондов. Кроме того, на год продлены упрощенный порядок ввода незавершенных объектов и особенности заключения строительных контрактов под ключ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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