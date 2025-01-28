В России ввели 170,8 млн кв. м недвижимости в 2024 году

10 января председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановления, которые продлевают до января 2026 г. ряд мер поддержки строительной отрасли. Продлены упрощенный порядок внесения изменений в проектную документацию в связи с заменой строительных ресурсов на российские аналоги, порядок изменения условий госконтрактов по строительству, особенности подтверждения пригодности новых материалов, изделий, конструкций и технологий, особенности выдачи разрешений на строительство площадных объектов на двух и более земельных участках. До 2026 г. сохранена возможность предоставления саморегулируемыми организациями займов своим членам за счет средств компенсационных фондов. Кроме того, на год продлены упрощенный порядок ввода незавершенных объектов и особенности заключения строительных контрактов под ключ.