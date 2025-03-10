Минстрой обозначил минимальный размер жилья в регионах
Минстрой рекомендовал региональным властям в рамках разработки региональных стандартов согласовывать проекты, в которых площадь квартир-студий начинается от 28 кв. м, однокомнатных квартир – от 36 кв. м, двухкомнатных – от 49 кв. м, трехкомнатных – от 66 кв. м. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на соответствующее письмо ведомства.
Издание отмечает, что в этом случае фактически скопированы нормы, применяемые в Москве с августа 2024 г. и в Московской области с января 2025 г. Там власти уже не согласовывают проекты, включающие квартиры-студии площадью менее 28 «квадратов». В министерстве пояснили, что речь именно о рекомендациях, и со стороны ведомства нет намерений устанавливать ограничения по площади строительства жилья.
При этом управляющий партнер девелоперской группы «Основа» Олег Колченко допускает, что такие рекомендации могут трансформироваться в закрепленные нормы, если учесть опыт столицы. Советам Минстроя по минимальной площади жилья в 2025–2027 гг. в той или иной мере последуют 30–50% субъектов РФ, считает акционер ГК «РКС Девелопмент» Станислав Сагирян. По его словам, этому способствует прошлогодний президентский указ об увеличении обеспеченности жильем до 33 кв. м на человека к 2030 г. и до 38 кв. м к 2036 г.
Колченко также считает, что увеличение пороговых значений минимальных площадей квартир лишит многих потенциальных покупателей возможности приобрести новое жилье, особенно тех, кто ориентируется на доступную цену. По словам директора департамента жилой недвижимости консалтинговой компании Ricci Екатерины Ломтевой, это отразится на молодых семьях, студентах и инвесторах, сдающих небольшие квартиры в аренду.
О том, что в Москве вводится фактический запрет на строительство домов с квартирами небольшой площади, «Ведомости» писали со ссылкой на соответствующее письмо в мае 2024 г. Тогда отмечалось, что минимальные значения для жилых помещений, согласно действующим Строительным нормам и правилам (СНиП), составляют 28 кв. м для однокомнатной квартиры и 44 кв. м – для двухкомнатной, а Жилищный кодекс России не признает жилыми помещениями студии. Сообщалось, что при нарушении требований ведомство будет выдавать отрицательное заключение при согласовании новых проектов.
7 мая 2024 г. президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому к 2030 г. обеспеченность россиян жильем должна составлять не менее 33 кв. м на человека, а к 2036 г. – не менее 38 кв. м. По данным Росстата, в 2023 г. этот показатель находился на уровне 28,8 кв. м.