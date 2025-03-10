Минстрой обозначил минимальный размер жилья в регионах

При этом управляющий партнер девелоперской группы «Основа» Олег Колченко допускает, что такие рекомендации могут трансформироваться в закрепленные нормы, если учесть опыт столицы. Советам Минстроя по минимальной площади жилья в 2025–2027 гг. в той или иной мере последуют 30–50% субъектов РФ, считает акционер ГК «РКС Девелопмент» Станислав Сагирян. По его словам, этому способствует прошлогодний президентский указ об увеличении обеспеченности жильем до 33 кв. м на человека к 2030 г. и до 38 кв. м к 2036 г.