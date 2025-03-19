Аналитики сообщили о росте объема ввода торговой недвижимости в Москве
Объем ввода торговой недвижимости в Москве с января по март 2025 г. составит 110 000 кв. м, что более чем в три раза превышает показатели аналогичного периода 2024 г. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на подсчеты консалтинговой компании CORE.XP.
По сведениям аналитиков, с начала текущего года в Москве достроили торговые объекты, общая площадь которых составляет 80 000 кв. м. Запуск еще 30 000 кв. м планируется до конца марта. По прогнозу консалтинговой компании IBC Real Estate, всего по итогам 2025 г. запланировано появление в столице 200 000 новых торговых помещений (на 62% в годовом выражении).
Директор по управлению активами ADG Group Мария Ромашина отмечает, что существенный рост ввода объектов в Москве объясняется переносом открытия некоторых проектов с прошлого года. По словам члена совета директоров инвестиционной платформы Simple Estate Артема Цогоева, в 2024 г. в Москве планировалось открыть 18 торговых центров, но было открыто только девять – начало работы остальных было перенесено на текущий год.
Вместе с тем фиксируется сокращение средней площади вводимых в эксплуатацию торговых центров. Руководитель департамента исследований и аналитики IBC Real Estate Екатерина Ногай подсчитала, что средняя площадь ТЦ столицы, которые были запущены с 2000 г. по 2014 г. составляла 33 700 кв. м, а тех, что заработали в 2015–2024 гг., – 25 100 кв. м. В начале текущего года 66% открытых торговых площадей пришлось на комплексы районного формата.
С января по сентябрь 2024 г. в России было введено в эксплуатацию 257 500 кв. м торговых площадей, писали «Ведомости» со ссылкой на данные IBC Real Estate. Отмечалось, что показатель примерно в 1,5 раза больше, чем в первые девять месяцев 2022 и 2023 гг., когда на рынок вышло 168 700 и 181 900 кв. м торговых помещений. При этом значение все еще уступало периоду до начала спецоперации.