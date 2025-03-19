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Аналитики сообщили о росте объема ввода торговой недвижимости в Москве

Ведомости

Объем ввода торговой недвижимости в Москве с января по март 2025 г. составит 110 000 кв. м, что более чем в три раза превышает показатели аналогичного периода 2024 г. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на подсчеты консалтинговой компании CORE.XP.

По сведениям аналитиков, с начала текущего года в Москве достроили торговые объекты, общая площадь которых составляет 80 000 кв. м. Запуск еще 30 000 кв. м планируется до конца марта. По прогнозу консалтинговой компании IBC Real Estate, всего по итогам 2025 г. запланировано появление в столице 200 000 новых торговых помещений (на 62% в годовом выражении).

Директор по управлению активами ADG Group Мария Ромашина отмечает, что существенный рост ввода объектов в Москве объясняется переносом открытия некоторых проектов с прошлого года. По словам члена совета директоров инвестиционной платформы Simple Estate Артема Цогоева, в 2024 г. в Москве планировалось открыть 18 торговых центров, но было открыто только девять – начало работы остальных было перенесено на текущий год.

Вместе с тем фиксируется сокращение средней площади вводимых в эксплуатацию торговых центров. Руководитель департамента исследований и аналитики IBC Real Estate Екатерина Ногай подсчитала, что средняя площадь ТЦ столицы, которые были запущены с 2000 г. по 2014 г. составляла 33 700 кв. м, а тех, что заработали в 2015–2024 гг., – 25 100 кв. м. В начале текущего года 66% открытых торговых площадей пришлось на комплексы районного формата.

С января по сентябрь 2024 г. в России было введено в эксплуатацию 257 500 кв. м торговых площадей, писали «Ведомости» со ссылкой на данные IBC Real Estate. Отмечалось, что показатель примерно в 1,5 раза больше, чем в первые девять месяцев 2022 и 2023 гг., когда на рынок вышло 168 700 и 181 900 кв. м торговых помещений. При этом значение все еще уступало периоду до начала спецоперации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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