Аналитики сообщили о росте объема ввода торговой недвижимости в Москве

С января по сентябрь 2024 г. в России было введено в эксплуатацию 257 500 кв. м торговых площадей, писали «Ведомости» со ссылкой на данные IBC Real Estate. Отмечалось, что показатель примерно в 1,5 раза больше, чем в первые девять месяцев 2022 и 2023 гг., когда на рынок вышло 168 700 и 181 900 кв. м торговых помещений. При этом значение все еще уступало периоду до начала спецоперации.