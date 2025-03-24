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В Думу внесут проект о согласовании перепланировки квартир через «Госуслуги»

Ведомости

Депутаты комитета Госдумы по строительству и ЖКХ предложили упростить процедуру согласования перепланировки жилья, разрешив оформлять ее через портал «Госуслуги». Соответствующий законопроект планируется внести в нижнюю палату парламента, сообщает ТАСС.

В пояснительной записке к законопроекту указано, что он предусматривает использование федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» для подачи заявлений о переводе помещения, его переустройстве или перепланировке. Это, как отмечается, позволит не только идентифицировать заявителей, но и упростит процесс подачи таких обращений.

Также в документе уточняется, что в случае отказа в согласовании перевода жилого помещения в нежилое (и наоборот), а также переустройства или перепланировки в многоквартирном доме, соответствующее решение должно содержать основания отказа с обязательной ссылкой на выявленные нарушения. Авторы законопроекта указывают, что в настоящее время такая обязанность у уполномоченного органа отсутствует, что приводит к затягиванию сроков рассмотрения заявлений и дополнительным расходам для собственников.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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