В Думу внесут проект о согласовании перепланировки квартир через «Госуслуги»
Депутаты комитета Госдумы по строительству и ЖКХ предложили упростить процедуру согласования перепланировки жилья, разрешив оформлять ее через портал «Госуслуги». Соответствующий законопроект планируется внести в нижнюю палату парламента, сообщает ТАСС.
В пояснительной записке к законопроекту указано, что он предусматривает использование федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» для подачи заявлений о переводе помещения, его переустройстве или перепланировке. Это, как отмечается, позволит не только идентифицировать заявителей, но и упростит процесс подачи таких обращений.
Также в документе уточняется, что в случае отказа в согласовании перевода жилого помещения в нежилое (и наоборот), а также переустройства или перепланировки в многоквартирном доме, соответствующее решение должно содержать основания отказа с обязательной ссылкой на выявленные нарушения. Авторы законопроекта указывают, что в настоящее время такая обязанность у уполномоченного органа отсутствует, что приводит к затягиванию сроков рассмотрения заявлений и дополнительным расходам для собственников.