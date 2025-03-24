В Думу внесут проект о согласовании перепланировки квартир через «Госуслуги»

Также в документе уточняется, что в случае отказа в согласовании перевода жилого помещения в нежилое (и наоборот), а также переустройства или перепланировки в многоквартирном доме, соответствующее решение должно содержать основания отказа с обязательной ссылкой на выявленные нарушения. Авторы законопроекта указывают, что в настоящее время такая обязанность у уполномоченного органа отсутствует, что приводит к затягиванию сроков рассмотрения заявлений и дополнительным расходам для собственников.