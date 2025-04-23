Объем ввода нежилой недвижимости в России вырос на 2,5% в I квартале
В январе – марте в России было введено в эксплуатацию 6,93 млн кв. м нежилой недвижимости, что на 2,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин, его слова приводятся на сайте правительства.
«Ежегодно в России вводится в эксплуатацию порядка 35 млн кв. м нежилых зданий. В прошлом году мы наблюдали абсолютный рекорд за последние 25 лет – сдали 38,4 млн кв. м нежилой недвижимости. За первые три месяца 2025 г. тоже наблюдаем положительную динамику», – отметил вице-премьер.
Абсолютным лидером ввода среди нежилой недвижимости стала коммерческая с долей в 34%. За I квартал введено 2,37 млн кв. м таких объектов, рассказал первый замминистра строительства и ЖКХ Александр Ломакин.
В частности, на 23% больше сдано торговых центров, гостиниц, предприятий торговли и бытового обслуживания. Почти на 36% больше введено в эксплуатацию административных зданий – офисов, предприятий, агентств. Наблюдается также рост в 15% по сдаче религиозных, транспортных объектов, объектов связи, говорится на сайте кабмина.
Согласно подсчетам консалтинговой компании IBC Real Estate, в I квартале инвесторы потратили на приобретение коммерческой недвижимости в России 136 млрд руб., что стало одним из самых высоких показателей для первых кварталов минимум за последние 10 лет. Больше было только в 2023 г., когда на фоне ухода из страны иностранных игроков вложения составили 140 млрд руб.
В конце декабря «Ведомости» писали, что по итогам 2024 г. инвестиции в коммерческую недвижимость в России впервые превысили 1 трлн руб. – это абсолютный рекорд за всю историю рынка. Повторить такой успех в этом году, скорее всего, не получится, полагали опрошенные «Ведомостями» эксперты. В частности, в IBC Real Estate тогда ожидали, что инвесторы потратят на покупку офисов, участков и складов 500 – 600 млрд руб.