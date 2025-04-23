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Объем ввода нежилой недвижимости в России вырос на 2,5% в I квартале

Ведомости

В январе – марте в России было введено в эксплуатацию 6,93 млн кв. м нежилой недвижимости, что на 2,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин, его слова приводятся на сайте правительства.

«Ежегодно в России вводится в эксплуатацию порядка 35 млн кв. м нежилых зданий. В прошлом году мы наблюдали абсолютный рекорд за последние 25 лет – сдали 38,4 млн кв. м нежилой недвижимости. За первые три месяца 2025 г. тоже наблюдаем положительную динамику», – отметил вице-премьер.

Абсолютным лидером ввода среди нежилой недвижимости стала коммерческая с долей в 34%. За I квартал введено 2,37 млн кв. м таких объектов, рассказал первый замминистра строительства и ЖКХ Александр Ломакин.

В частности, на 23% больше сдано торговых центров, гостиниц, предприятий торговли и бытового обслуживания. Почти на 36% больше введено в эксплуатацию административных зданий – офисов, предприятий, агентств. Наблюдается также рост в 15% по сдаче религиозных, транспортных объектов, объектов связи, говорится на сайте кабмина.

Согласно подсчетам консалтинговой компании IBC Real Estate, в I квартале инвесторы потратили на приобретение коммерческой недвижимости в России 136 млрд руб., что стало одним из самых высоких показателей для первых кварталов минимум за последние 10 лет. Больше было только в 2023 г., когда на фоне ухода из страны иностранных игроков вложения составили 140 млрд руб.

В конце декабря «Ведомости» писали, что по итогам 2024 г. инвестиции в коммерческую недвижимость в России впервые превысили 1 трлн руб. – это абсолютный рекорд за всю историю рынка. Повторить такой успех в этом году, скорее всего, не получится, полагали опрошенные «Ведомостями» эксперты. В частности, в IBC Real Estate тогда ожидали, что инвесторы потратят на покупку офисов, участков и складов 500 – 600 млрд руб.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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