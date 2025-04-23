Объем ввода нежилой недвижимости в России вырос на 2,5% в I квартале

В конце декабря «Ведомости» писали, что по итогам 2024 г. инвестиции в коммерческую недвижимость в России впервые превысили 1 трлн руб. – это абсолютный рекорд за всю историю рынка. Повторить такой успех в этом году, скорее всего, не получится, полагали опрошенные «Ведомостями» эксперты. В частности, в IBC Real Estate тогда ожидали, что инвесторы потратят на покупку офисов, участков и складов 500 – 600 млрд руб.