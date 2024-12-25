Инвестиции в коммерческую недвижимость впервые превысили 1 трлн рублей

Новый рекорд на инвестиционном рынке недвижимости произошел в каком-то смысле случайно. В этом году было закрыто несколько очень крупных сделок с офисами, переговоры по некоторым из них при этом начались еще в 2023 г., а возможно, и раньше. РЖД приобрела для размещения собственной штаб-квартиры башню Moscow Towers (350 000 кв. м) в деловом центре «Москва-сити». Стоимость одного только этого комплекса оценивается в 200 млрд руб. Кроме того, Центробанк договорился с ВЭБ.РФ о выкупе у нее офисной части комплекса Slava на 144 000 кв. м рядом с Белорусским вокзалом. А это еще 50–55 млрд руб. В 30 млрд руб. оценивается сделка по покупке Альфа-банком бизнес-центра «Домников» на ул. Маши Порываевой. Как итог: 38% всех транзакций этого года пришлись именно на офисы.