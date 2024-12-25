Газета
Телеграм
Подкаст
/ Недвижимость

Инвестиции в коммерческую недвижимость впервые превысили 1 трлн рублей

Побить этот рекорд в ближайшие годы, скорее всего, не получится
Екатерина Волкова
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Общий объем вложений в объекты коммерческой недвижимости по итогам 2024 г. достигнут – 1,1 трлн руб. Такие данные приводит консалтинговая компания NF Group. С этой цифрой согласны и в CORE.XP, а также IBC Real Estate. По их данным, это абсолютный рекорд за всю историю рынка. Для сравнения: в прошлом году инвесторы потратили на приобретение офисов, складов, торговых центров и участков под жилье 872 млрд руб., годом ранее – 532 млрд руб. А в 2008–2010 гг. этот показатель не превышал и 200 млрд руб.

Новый рекорд на инвестиционном рынке недвижимости произошел в каком-то смысле случайно. В этом году было закрыто несколько очень крупных сделок с офисами, переговоры по некоторым из них при этом начались еще в 2023 г., а возможно, и раньше. РЖД приобрела для размещения собственной штаб-квартиры башню Moscow Towers (350 000 кв. м) в деловом центре «Москва-сити». Стоимость одного только этого комплекса оценивается в 200 млрд руб. Кроме того, Центробанк договорился с ВЭБ.РФ о выкупе у нее офисной части комплекса Slava на 144 000 кв. м рядом с Белорусским вокзалом. А это еще 50–55 млрд руб. В 30 млрд руб. оценивается сделка по покупке Альфа-банком бизнес-центра «Домников» на ул. Маши Порываевой. Как итог: 38% всех транзакций этого года пришлись именно на офисы.

Вы видите 28% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных