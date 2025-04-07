Инвестиции в коммерческую недвижимость выросли почти на треть

В январе – марте инвесторы потратили на приобретение коммерческой недвижимости в России в общей сложности 136 млрд руб., подсчитала консалтинговая компания IBC Real Estate. По ее данным, это один из самых высоких показателей для первых кварталов минимум за последние 10 лет. Больше было только в 2023 г., когда на фоне ухода из страны иностранных игроков вложения составили 140 млрд руб. В прошлом году, к примеру, в первые три месяца на покупку офисов, площадок под жилье, торговых центров и складов было потрачено 104 млрд руб., а в 2022 г. – 96 млрд руб. Рост инвестиций в коммерческую недвижимость в этом году подтверждают и другие консультанты. Так, согласно предварительным подсчетам NF Group, в I квартале 2025 г. совокупные вложения в этот сектор находились на уровне 173,3 млрд руб., что на 30% больше, чем было в аналогичный период прошлого года. Nikoliers в январе – марте насчитала 269,2 млрд руб. инвестиций. Прирост по сравнению с I кварталом 2024 г., по ее данным, составил 79,7%.