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Инвестиции в коммерческую недвижимость выросли почти на треть

Высокие показатели в начале этого года обеспечили рекордные вложения в офисы
Мария Асиновская
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

В январе – марте инвесторы потратили на приобретение коммерческой недвижимости в России в общей сложности 136 млрд руб., подсчитала консалтинговая компания IBC Real Estate. По ее данным, это один из самых высоких показателей для первых кварталов минимум за последние 10 лет. Больше было только в 2023 г., когда на фоне ухода из страны иностранных игроков вложения составили 140 млрд руб. В прошлом году, к примеру, в первые три месяца на покупку офисов, площадок под жилье, торговых центров и складов было потрачено 104 млрд руб., а в 2022 г. – 96 млрд руб. Рост инвестиций в коммерческую недвижимость в этом году подтверждают и другие консультанты. Так, согласно предварительным подсчетам NF Group, в I квартале 2025 г. совокупные вложения в этот сектор находились на уровне 173,3 млрд руб., что на 30% больше, чем было в аналогичный период прошлого года. Nikoliers в январе – марте насчитала 269,2 млрд руб. инвестиций. Прирост по сравнению с I кварталом 2024 г., по ее данным, составил 79,7%.

При этом относительно IV квартала прошлого года объем вложений упал: на 79% (с 649 млрд руб.) – по оценкам IBC Real Estate и на 60,8% (с 687,1 млрд руб.) – по данным Nikoliers. Многие крупные сделки исторически закрываются в конце года, объясняют такую тенденцию эксперты.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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