Мутко предложил футбольную модель управления строительной отраслью

Глава ДОМ.РФ Виталий Мутко сравнил развитие жилищного рынка с подготовкой футбольной команды к чемпионату мира. В своей авторской колонке для «Ведомостей», он выделил три ключевых «спортивных» принципа, которые помогут России войти в число лидеров по доступности и качеству жилья.