Мутко предложил футбольную модель управления строительной отраслью
Глава ДОМ.РФ Виталий Мутко сравнил развитие жилищного рынка с подготовкой футбольной команды к чемпионату мира. В своей авторской колонке для «Ведомостей», он выделил три ключевых «спортивных» принципа, которые помогут России войти в число лидеров по доступности и качеству жилья.
Первый принцип: синхронизация стратегии и тактики
Рынок столкнулся с резким ухудшением показателей: распроданность новостроек упала до 72% (пороговый уровень – 70%), а объем запуска проектов сократился на 20% (15 млн кв. м после 18 млн кв. м в прошлом году).
Мутко призвал избегать резких изменений правил, отмечая, что только в 2023-2024 годах было принято множество регуляторных новшеств – от новых параметров льготной ипотеки до макропруденциальных мер для банков.
«Нужно не просто договориться о долгосрочных количественных целях, но и по возможности зафиксировать регуляторные условия для бизнеса», – подчеркнул он.
Второй принцип: определение схемы игры под разные условия
Мутко отмечает, что в прошлом власти реагировали на спады поддержкой всего рынка. Однако опыт массовой льготной ипотеки (до 90% сделок в пиковые периоды) выявил негативные последствия такого подхода: цены за 4 года выросли вдвое. Чтобы избежать подобных перекосов, Мутко предложил заранее разрабатывать антикризисные пакеты мер с четкими временными рамками.
«Если в спокойные времена у нас действует адресная поддержка нуждающихся, то «антикризисный» вариант должен строго фиксировать параметры расширения такой поддержки», – указывает Мутко.
Третий принцип: формирование скамейки запасных.
«Скамейкой запасных» рынка недвижимости Мутко видит следующие направления:
Арендный жилищный фонд (9% против 30% в ЕС) мог бы снизить нагрузку на рынок новостроек. 5,8 млн семей готовы к долгосрочной аренде при гарантиях качества.
ИЖС интересен 70% россиян, но требует защиты от недобросовестных застройщиков через эскроу-счета и включения в мастер-планы городов.
«Без доступного жилья будет сложнее добиваться увеличения рождаемости, удерживать и привлекать профессиональные высококвалифицированные кадры, обеспечивать экономический рост и суверенитет», – резюмировал Мутко.