Газета
Телеграм
Главная / Недвижимость /

Мутко предложил футбольную модель управления строительной отраслью

Ведомости

Глава ДОМ.РФ Виталий Мутко сравнил развитие жилищного рынка с подготовкой футбольной команды к чемпионату мира. В своей авторской колонке для «Ведомостей», он выделил три ключевых «спортивных» принципа, которые помогут России войти в число лидеров по доступности и качеству жилья.

Первый принцип: синхронизация стратегии и тактики

Рынок столкнулся с резким ухудшением показателей: распроданность новостроек упала до 72% (пороговый уровень – 70%), а объем запуска проектов сократился на 20% (15 млн кв. м после 18 млн кв. м в прошлом году).

Мутко призвал избегать резких изменений правил, отмечая, что только в 2023-2024 годах было принято множество регуляторных новшеств – от новых параметров льготной ипотеки до макропруденциальных мер для банков.

«Нужно не просто договориться о долгосрочных количественных целях, но и по возможности зафиксировать регуляторные условия для бизнеса», – подчеркнул он. 

Второй принцип: определение схемы игры под разные условия

Мутко отмечает, что в прошлом власти реагировали на спады поддержкой всего рынка. Однако опыт массовой льготной ипотеки (до 90% сделок в пиковые периоды) выявил негативные последствия такого подхода: цены за 4 года выросли вдвое. Чтобы избежать подобных перекосов, Мутко предложил заранее разрабатывать антикризисные пакеты мер с четкими временными рамками.

«Если в спокойные времена у нас действует адресная поддержка нуждающихся, то «антикризисный» вариант должен строго фиксировать параметры расширения такой поддержки», – указывает Мутко.

Третий принцип: формирование скамейки запасных. 

«Скамейкой запасных» рынка недвижимости Мутко видит следующие направления:

  • Арендный жилищный фонд (9% против 30% в ЕС) мог бы снизить нагрузку на рынок новостроек. 5,8 млн семей готовы к долгосрочной аренде при гарантиях качества.

  • ИЖС интересен 70% россиян, но требует защиты от недобросовестных застройщиков через эскроу-счета и включения в мастер-планы городов.

«Без доступного жилья будет сложнее добиваться увеличения рождаемости, удерживать и привлекать профессиональные высококвалифицированные кадры, обеспечивать экономический рост и суверенитет», – резюмировал Мутко.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных