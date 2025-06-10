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Мутко: распроданность новостроек приблизилась к критической отметке

Ведомости

Глава Дом.РФ Виталий Мутко в колонке для «Ведомостей» отметил значительное ухудшении показателей жилищного рынка.

  • Уровень распроданности упал до 72% (при пороговом значении 70%) против 84% годом ранее

  • Объем ввода нового жилья сократился на 20% – с 18 до 15 млн кв. м

«Состояние рынка объективно хуже, чем в прошлом году», – констатировал Мутко.

Глава Дом.РФ предостерег от резких мер по стимулированию спроса, отметив, что долгосрочная стабилизация требует взвешенного подхода. Он напомнил о системных проблемах, вызванных длительным действием программ льготной ипотеки. По его словам, хотя меры господдержки помогали рынку в кризисные периоды, их пролонгация привела к серьезным перекосам:

  • стоимость новостроек за 2020-2024 годы удвоилась.

  • до 90% сделок совершалось по льготным программам, что изменило бизнес-модели застройщиков

Вместо возврата к массовым программам поддержки необходимо выработать системные решения, учитывающие цикличность рынка. Их принципы, сформулированные по аналогии с футболом, он описал в своей колонке.

 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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