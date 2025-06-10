Мутко: распроданность новостроек приблизилась к критической отметке
Глава Дом.РФ Виталий Мутко в колонке для «Ведомостей» отметил значительное ухудшении показателей жилищного рынка.
- Уровень распроданности упал до 72% (при пороговом значении 70%) против 84% годом ранее
Объем ввода нового жилья сократился на 20% – с 18 до 15 млн кв. м
«Состояние рынка объективно хуже, чем в прошлом году», – констатировал Мутко.
Глава Дом.РФ предостерег от резких мер по стимулированию спроса, отметив, что долгосрочная стабилизация требует взвешенного подхода. Он напомнил о системных проблемах, вызванных длительным действием программ льготной ипотеки. По его словам, хотя меры господдержки помогали рынку в кризисные периоды, их пролонгация привела к серьезным перекосам:
стоимость новостроек за 2020-2024 годы удвоилась.
до 90% сделок совершалось по льготным программам, что изменило бизнес-модели застройщиков
Вместо возврата к массовым программам поддержки необходимо выработать системные решения, учитывающие цикличность рынка. Их принципы, сформулированные по аналогии с футболом, он описал в своей колонке.