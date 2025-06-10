Мутко: распроданность новостроек приблизилась к критической отметке

Глава Дом.РФ предостерег от резких мер по стимулированию спроса, отметив, что долгосрочная стабилизация требует взвешенного подхода. Он напомнил о системных проблемах, вызванных длительным действием программ льготной ипотеки. По его словам, хотя меры господдержки помогали рынку в кризисные периоды, их пролонгация привела к серьезным перекосам: