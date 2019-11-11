Инновации для большого города

Помимо инноваций в технологической сфере для динамичного городского развития не менее значимы инновации в управлении. Одним из таких проектов в Агентстве инноваций Москвы считают международную программу «Открытые запросы». Алгоритм работы прост: департаменты и подведомственные им организации формулируют актуальные проблемы и публикуют открытый запрос на их решение. «На начальном этапе была отлажена система взаимодействия между властью и инновационным бизнесом. Этот проект – своего рода стресс-тест для всех, – говорит Алексей Яконов, заместитель руководителя Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы. – У большинства задач нет заранее известных решений». Среди ранее опубликованных запросов есть, к примеру, вот такие: «Создание нового городского digital-сервиса как альтернативы или дополнения к туристским информационным центрам», «Поиск инновационных решений для установления прямого взаимодействия и коммуникации с посетителями музеев», «Поиск новых технологий для обеспечения мобильной реабилитации пациентов в домашних условиях». То есть инновации пытаются внедрить почти во все сферы городского хозяйства. В правительстве это поощряют, потому что придерживаются принципа, что в современном мире нет областей, где инновации не были бы важны.