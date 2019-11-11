Инновации для большого города
Есть только МИК
Ключевым событием технологического форума «Открытые инновации» стало шоу-презентация Московского инновационного кластера (МИК), на котором ведущие зарубежные и российские эксперты рассказали о новых возможностях, появившихся с запуском кластера.
С идеей создания инновационного кластера мэр Москвы обратился к президенту России в апреле 2018 года. Глава государства подписал указ 26 ноября 2018 года. В мае 2019 года учредили специальный фонд «Инновационный кластер города Москвы», который стал оператором кластера и отвечает за внедрение нового подхода к административной поддержке бизнес-среды в столице, а также налаживание межотраслевых связей, стимулирование стартапов и монетизацию научных разработок. По словам руководителя Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексея Фурсина, МИК должен решить несколько задач. «В кластере сосредоточатся разработки из самых передовых областей: искусственного интеллекта, беспилотных транспортных систем или биотехнологий. Все высокотехнологичные проекты, созданные в рамках кластера, прежде всего должны отвечать интересам города и жителей, а также быть полезными для страны», – отметил Алексей Фурсин.
Презентацию «Московского инновационного кластера: маркетплейс для технопредпринимателей» открыл основатель и первый главный редактор британской версии журнала о науке и технологиях Wired, автор книги «Non-Bullshit Innovation: Radical Ideas from the World's Smartest Minds» Дэвид Роуэн. Он посетил множество стран и с уверенностью заявил, что Москва – один из крупнейших городов мира, преуспевших в цифровизации: «Здесь применяются передовые технологии во всех сферах: от обустройства домашнего быта до транспортировки и инструментария самореализации».
По мнению эксперта, для каждого начинающего инновационного проекта важна поддержка. Она может выражаться не только в его финансировании, но и в экспертных мнениях со стороны, предоставлении площадок для пилотного тестирования.
Участниками Московского инновационного кластера могут стать все московские компании, заинтересованные в создании инновационных продуктов и услуг, университеты, технопарки, научно-исследовательские институты. Целевой аудиторией МИК являются более 20 тысяч компаний и организаций. В числе потенциальных участников – 7240 объектов промышленности, 715 научных и образовательных организаций. Зарегистрированные участники получили доступ более чем к 150 мерам поддержки городских и федеральных органов власти, а также институтов развития и 19 площадкам пилотного тестирования. «Москва – отличное место для того, чтобы создать что-то новое. В мегаполисе живут 20 млн человек, это огромный потенциал. Инновации здесь создают не ради инноваций, а для решения конкретных проблем. Поэтому мы хотим, чтобы вы стали частью этого гигантского проекта», – говорит Дэвид Роуэн.
Глава представительства университета Сингулярности в Москве Евгений Кузнецов отметил, что сегодня вершинами бизнес-моделей стали подобные платформы. «Лидируют компании, которые организуют взаимосвязь самых разных участников рынка: продавцов и покупателей, водителей и пассажиров, умеют быстро масштабироваться и вовлекать в свою экосистему максимум участников. Точно так же города, которые хотят лидировать в технологическом предпринимательстве, должны создавать свои платформы и свои экосистемы», – отметил Кузнецов.
Ключевым звеном создаваемого кластера стала IT-платформа. Основное ее предназначение – формирование новых связей между различными участниками инновационной экосистемы Москвы. Уже сегодня на платформе могут взаимодействовать промышленные предприятия, разработчики программного обеспечения, образовательные учреждения и научные организации, а также технопарки, центры сертификации, центры услуг для бизнеса, центры молодежного инновационного творчества, коворкинги. Все участники могут видеть потенциальных партнеров, получить информацию об их продуктах, оборудовании и других возможностях, взаимодействовать с органами власти, государственными корпорациями. Александр Бородич из Universa Blockchain уверен, что успешный опыт создания кластера можно экспортировать в другие города России, ведь «в следующие 25 лет будет экономика не стран, а экономика городов».
«Московский инновационный кластер – первая площадка, где я увидел все существующие в России меры поддержки инновационного бизнеса. Не только те, которые дает Москва, но и федеральные преференции. Оказывается, у нас их несколько сотен в стране. Но не все о них знают, а теперь их наконец собрали в одном месте», – заключил Владимир Хлебников, генеральный директор компании «Парус электро».
На базе нашего университета создается собственная технологическая долина, но мы намерены кооперировать свои усилия с Московским инновационным кластером и точно будем сотрудничать в нескольких направлениях. В частности, подали в Московский кластер ряд проектов. Например, медицинского робота «Ангел», разработанного группой наших ученых совместно с военными инженерами АО «НПО «СПЛАВ». «Ангел» может измерить давление, уровень кислорода в крови и диагностировать такие критические состояния, как кома, инсульт.
Этот проект стартовал в 2011 году – тогда ученые из НИИ механики МГУ выиграли тендер МЧС на создание экзоскелета для аварийно-спасательных задач: тушения пожаров, разбора завалов и переноса тяжелых грузов. Через 5 лет экзоскелет, восстанавливаю- щий функции опорно-двигательного аппарата после травм или различных заболеваний, поступил в продажу.
Российская академия наук поддерживает создание инновационного кластера Москвы и готова участвовать в его развитии. После реформы 2013 года РАН не объединяет научные и исследовательские институты, а работает в формате площадки, представляющей интересы научного сообщества. Это дает нам возможность привести в инновационный кластер серьезных исследователей, специализирующихся на высоких технологиях.
Что касается цифровой платформы, то она должна быть персонифицированной. Науку делают люди, а не юридические лица. Хотелось бы получить информацию о тех, кто работает в компаниях. Функционал площадки должен быть интересным в том числе для ученых. Мне кажется, успех будет, когда громадная концентрация специалистов, работающих в Москве, начнет воспринимать платформу как важную и полезную, начнет заходить на нее каждый день, чтобы следить за новостями, интересоваться, в каких мероприятиях стоило бы участвовать. Вот этого надо добиваться.
Связующее звено
Форум «Открытые инновации» за 3 дня посетили более 20 тыс. человек, в инновационном центре «Сколково» прошло свыше 150 деловых сессий. Собственную деловую программу на форуме представило Правительство Москвы, которое традиционно является соорганизатором форума.
В этом году «Открытые инновации» прошли в формате трех тематических дней – «Цифровой человек», «Интеллектуальная экономика», «Технологии будущего». Спикерами форума стали 655 представителей бизнеса, науки, органов власти, топ-менеджеров российских и международных корпораций, экспертов в сфере высоких технологий, образования и инвестиций. География форума охватила 102 государства, в том числе Германию, Корею, США, Японию, Францию, Великобританию, Австралию, Тунис. Ведущие инновационные компании представляли на форуме собственные стенды – в выставочном пространстве Startup Expo были представлены свыше 160 инновационных решений. Пройти мимо стенда Правительства Москвы в этом году было сложно. Гостей «Открытых инноваций» встречала уникальная интерактивная мультимедийная инсталляция – цифровая помощница MIA (Moscow Innovation Assistant). Она приветствовала посетителей, рассказывала о ключевых проектах Москвы в здравоохранении, транспорте, образовании, культуре, бизнесе. Чтобы начать общение с MIA, гостю нужно было приложить персональный бейдж к специальной платформе.
В день открытия форума – 21 октября – московское Правительство презентовало мировой общественности Московский инновационный кластер. О возможностях инновационного хаба участникам рассказали известные зарубежные и российские эксперты.
В этом году Москва продолжила традицию проведения мероприятий в формате Cluster Talks. Каждый день на «Открытых инновациях» в рамках этого формата выступали ведущие мировые и российские эксперты в области инноваций. Например, 21 октября на Cluster Talks «Москва и мир. Истории успеха» первым выступил Дэвид Роуэн. Он поведал слушателям о ключевых технологических тенденциях в мире и дал несколько советов, как быть наиболее эффективным в сфере инноваций. Ключевой из них: инновационная компания не должна работать в одиночку – ей необходимо вливаться в инновационную экосистему. «Я считаю, что в Москве очень хорошая инновационная экосистема, но для компаний важно также самостоятельно налаживать партнерские отношения с другими инноваторами», – сказал Дэвид Роуэн.
Не менее известный в мире директор по связям с общественностью Alibaba Group – Freshhippo Джерри Цзи рассказал о том, как меняется ритейл с помощью новых технологий и как устроена розничная торговля в Китае.
Своими историями успеха поделились и российские эксперты. Например, 22 октября в дискуссии, посвященной технологическим трендам, приняли участие управляющий партнер FortRoss Ventures Виктор Орловский и управляющий директор Rambler&Co Максим Тадевосян. Они поговорили об уберизации экономики, автоматизации многих процессов в разных ее отраслях, а также обсудили дальнейшие пути развития сервисных решений и цифровых платформ. Оба участника сошлись во мнении, что у России огромные перспективы с точки зрения создания экспортных IT-продуктов. В свою очередь, Максим Тадевосян обратил внимание на то, что в современном мире остается еще очень много свободных ниш и целых рынков, на которые стартаперам стоит обратить внимание.
В заключительный день «Открытых инноваций» гостями Cluster Talks стали сооснователь Carprice Эдуард Гуринович и сооснователь Dbrain Алексей Хахунов. Они дискутировали о том, стоит ли сегодня технологическим предпринимателям стремиться интегрироваться в крупные корпорации.
23 октября под эгидой Правительства Москвы прошло еще одно интересное мероприятие – Tech Brunch «Умный город – площадка для IT-сообщества». В ходе техбранча российские и иностранные предприниматели, инвесторы и представители города в комфортной обстановке поговорили о наиболее перспективных технологичных проектах Москвы и внедрении IT-разработок в существующую в столице инновационную инфраструктуру для бизнеса. Одним из спикеров техбранча был руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин, который совместно с другими экспертами и технопредпринимателями обсудил возможности появившегося в этом году Московского инновационного кластера, перспективы его развития, инструменты и возможности для инновационного бизнеса, появляющиеся благодаря МИК. Среди гостей мероприятия были также Дмитрий Назаров и Рейхане Нури – сооснователи студии «Иппиарт», Андрей Прохорович, основатель Eurasia Development Limited, сооснователь «Devar – Group» Анна Белова.
Также в рамках форума «Открытые инновации» в этом году был подписан ряд важных соглашений, которые стали началом долгого и плодотворного сотрудничества. В частности, руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин и заместитель генерального директора по информационным технологиям и развитию цифровых сервисов АО «Почта России» Сергей Емельченков заключили соглашение о взаимодействии в рамках созданного Московского инновационного кластера.
Сотрудничество между сторонами будет направлено на стимулирование создания новых инновационных продуктов и услуг. Подписанный документ предусматривает развитие экспорта и коммерциализацию технологий, создание возможностей для пилотирования решений резидентов МИК.
Трехстороннее соглашение о сотрудничестве на площадке форума заключили также Московский инновационный кластер, Агентство инноваций Москвы и Яндекс. Стороны намерены создать в Москве совместную отраслевую программу по акселерации инновационных и технологических компаний. Документ подписали руководитель Фонда «Московский инновационный кластер» Анатолий Валетов, генеральный директор ГБУ «Агентство инноваций города Москвы» Алексей Парабучев и директор по распространению технологий ООО «Яндекс» Григорий Бакунов. «Совместная программа акселерации – это важная и многообещающая история, которая определенно даст дополнительный импульс развитию инновационных и технологических компаний в столице, – заявил руководитель Фонда «Московский инновационный кластер» Анатолий Валетов. – Мы открыты к сотрудничеству и будем рады и дальше объединить усилия с ведущими российскими инновационными компаниями, чтобы сделать важный шаг на пути к созданию высокотехнологичной городской среды».
В целом эксперты и участники форума «Открытые инновации» высоко оценили Деловую программу Правительства Москвы. «Обратная связь, которую мы получили от представителей бизнеса относительно Московского инновационного кластера, для нас очень важна. Мы рады, что собрали такую современную, заинтересованную в развитии новых технологий аудиторию. Благодарим всех за участие», – сказал руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.
«В кластере сосредоточатся разработки из самых передовых областей: искусственного интеллекта, беспилотного транспорта или биотехнологий. Все высокотехнологичные проекты прежде всего должны отвечать интересам города и жителей, а также быть полезными для страны»
«Кластер, существующий в Китае, дает молодым предпринимателям возможность протестировать свои технологии. Они не создают инновации из ничего – у них есть все необходимые ресурсы, и они могут очень быстро выходить на рынок»
«Москва – отличное место для того, чтобы создать что-то новое. В мегаполисе живут 20 млн человек, это огромный потенциал. Инновации здесь создают не ради инноваций, а для решения конкретных проблем»
Системный запрос
Городские и региональные власти во всем мире бросили силы на поддержку и развитие экосистем, которые помогут трансформировать оригинальные идеи в прогрессивные технологии и внедрить в городское управление решения, делающие жизнь значительно комфортнее.
Умные города с экологичным транспортом, возобновляемыми источниками энергии, огромными зелеными зонами и инфраструктурой, которой управляют на базе инновационных IT-решений, перестали быть мечтой футуристов. Экскурсию в будущее можно совершить в Сингапуре, где солнечные и ветряные панели уже монтируют на зданиях. Благодаря интерактивной системе управления транспортными потоками в городе-государстве пробки исчезли как явление, а жители перемещаются по улицам с комфортом: умные светофоры после считывания социальной карты продлевают зеленый сигнал для пожилых и людей, мобильность которых ограничена. Еще один смарт-сити – Барселона может похвастаться инновационной системой сбора мусора: контейнеры оборудованы датчиками, которые подают городским службам сигнал при заполнении. За счет большого парка гибридных автобусов столица Каталонии обладает одной из самых экологичных систем общественного транспорта. Осло прославился тем, что в источник энергии там превратили отходы. Технология их переработки настолько отработана, что мусор приходится импортировать из соседних стран.
Крупнейшие российские мегаполисы включились в гонку умных технологий. Москва входит в группу городов мира, уровень использования инновационных технологий в которых превышает 30%. В исследовании McKinsey «Технологии умных городов: что влияет на выбор горожан?», опубликованном в июне 2018 года, столица заняла вторые строчки по доле населения, использующего умные решения и онлайн-сервисы такси. По количеству получаемых цифровых услуг эксперты McKinsey поставили нашу столицу на первое место (85%) – московское Правительство оказывает через веб-портал 250 видов услуг в образовании, здравоохранении, социальной поддержке, культуре, спорте. Дубай, где цифровая трансформация началась раньше, оказался лишь на втором месте (61%).
По улицам города сейчас курсируют почти 200 электробусов, для зарядки которых построено 63 станции. До конца года их производитель – ПАО «КАМАЗ» пополнит автопарк еще 105 новыми машинами. По подсчетам мэрии, по числу электробусов в общественном транспорте Москва станет безоговорочным лидером по сравнению даже с мегаполисами Европы и США.
«Однако главная задача, лежащая в основе впечатляющих флагманских проектов, – это развитие экосистемы, способной поддерживать московские и российские технологические компании и предлагать городу широкий диапазон инновационных решений для всех областей городского хозяйства», – говорит генеральный директор Агентства инноваций Москвы, подведомственного Департаменту предпринимательства и инновационного развития Москвы, Алексей Парабучев.
Одни из самых быстро прогрессирующих инновационных экосистем в мире – ОАЭ и Израиль. Их результаты впечатляют всех. Несколько десятилетий назад на месте эмирата Дубай была безжизненная пустыня. Теперь это технологический магнит Ближнего Востока, поражающий своими небоскребами, беспилотным метро, остановками общественного транспорта с кондиционерами и Wi-Fi. Тель-Авив завоевал титул инновационной столицы Ближнего Востока – в местные стартапы привлекают миллиарды долларов со всего мира. По данным Start-up Nation Center, в прошлом году инвесторы вложили в израильские компании high-tech сектора $6 млрд – на 17% больше, чем в 2017 году. Доля сделок размером более $50 млн достигла 31% от общего объема. Доля сделок объемом ниже $5 млн составила менее 10%.
В ОАЭ почти все внедренные технологии разработаны иностранными компаниями, в Израиле из-за ряда ограничений ставку делали на собственные разработки. Для сбалансированного развития инновационной экосистемы Москвы применяются оба подхода – поддерживают отечественные стартап-компании и при этом привлекают иностранных разработчиков решений.
Инновации на потоке
Создание инновационного кластера будет содействовать решению проблем, с которыми сталкиваются московские технологические компании. Так, представители стартапов называют серьезным препятствием ограниченные источники финансирования. Для решения первой проблемы московское Правительство оказывает финансовую поддержку стартапам на разных уровнях. Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере города Москвы предоставляет льготные займы московским инновационным проектам на стадии Seed и Pre-seed, получившим инвестиции от аккредитованных инвесторов. Фонд содействия кредитованию малого бизнеса в Москве выступает поручителем перед банками и другими кредиторами, если для получения кредита у заемщика нет достаточных ликвидных залогов.
Еще одно важное условие для развития экосистемы – наличие деловой среды для общения ученых, инвесторов, предпринимателей, заказчиков и экспертов. Площадкой, где можно презентовать свои проекты, провести семинар, познакомиться с представителями различных компаний, стало Цифровое деловое пространство. Теперь каждая команда может организовать здесь мероприятие любого формата (встречу, конференцию, бизнес-завтрак и неформальное общение «без галстуков»), получить консультацию по ведению бизнеса или протестировать инновационные технологии.
Важной частью инновационной экосистемы стали отраслевые активности. В целях развития городской цифровой среды разработана программа, включающая ряд мероприятий, ориентированных на вовлечение специалистов, обладающих цифровыми компетенциями, в разработку IТ-решений для улучшения городской среды. Программа Urban.Tech Moscow реализуется Агентством инноваций Москвы, входящим в структуру Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы, и стартовала в октябре этого года. Мероприятия программы включают создание проектных кросс-функциональных команд, генерацию идей для разработки новых цифровых сервисов и продуктов для разных отраслей, подготовку к участию в конкурсе на соискание премий мэра Москвы «Лидеры цифровой трансформации».
Премия присуждается по итогам хакатона и составит 1 млн рублей, всего планируется вручить 10 премий. Для получения премии команде необходимо предложить IT-решение одной из 10 задач в одной из 5 отраслей: умный город, системы управления, финансы, маркетплейсы, искусственный интеллект.
Задачи – это актуальные вызовы, стоящие перед городом и бизнесом: от оптимизации расходов на содержание улиц до создания программных облачных решений. «Облака являются платформой для построения мощной и эффективной IT-инфраструктуры, как ключевого элемента умного города. Именно в облаке возможно быстрое развертывание элементов и технологий умного города, таких как big data, аналитика, компьютерное зрение, беспилотный транспорт, промышленный IoT», – поясняет гендиректор SberCloud Александр Сорокоумов.
Предложить собственное оригинальное решение могут команды не только из Москвы, но и всей России и даже за пределами нашей страны. Программа Urban.Tech Moscow включает также проведение международного тура, мероприятия которого проходят в Праге, Риге, Тель-Авиве, Ереване, Минске, Алма-Ате. Победители международного тура получат возможность посетить объекты инновационной инфраструктуры города Москвы в рамках road show.
Усилия Москвы по поддержке инноваций оценили на международном уровне. В отчете StartupBlink, который недавно представил рейтинг The Startup Ecosystem Rankings Report 2019, Москва поднялась на 10-ю строчку.
К лидерству по пилотным проектам
Помимо инноваций в технологической сфере для динамичного городского развития не менее значимы инновации в управлении. Одним из таких проектов в Агентстве инноваций Москвы считают международную программу «Открытые запросы». Алгоритм работы прост: департаменты и подведомственные им организации формулируют актуальные проблемы и публикуют открытый запрос на их решение. «На начальном этапе была отлажена система взаимодействия между властью и инновационным бизнесом. Этот проект – своего рода стресс-тест для всех, – говорит Алексей Яконов, заместитель руководителя Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы. – У большинства задач нет заранее известных решений». Среди ранее опубликованных запросов есть, к примеру, вот такие: «Создание нового городского digital-сервиса как альтернативы или дополнения к туристским информационным центрам», «Поиск инновационных решений для установления прямого взаимодействия и коммуникации с посетителями музеев», «Поиск новых технологий для обеспечения мобильной реабилитации пациентов в домашних условиях». То есть инновации пытаются внедрить почти во все сферы городского хозяйства. В правительстве это поощряют, потому что придерживаются принципа, что в современном мире нет областей, где инновации не были бы важны.
Среди победителей «Открытых запросов» много тех, кто предложил оригинальные решения, полезные для разных служб. Так, компания «Аквафобия» представила на конкурсе антивандальное покрытие нового поколения Stayclean. Пилотное тестирование проходило в ландшафтном заповеднике «Тропаревский». Время показало, что различные пластиковые и деревянные покрытия стали устойчивы к пыли, грязи и нанесению надписей. Разработкой заинтересовались московский метрополитен и автопарки общественного транспорта.
Комплекс «АкваХранитель» от «Формоза-Сервис», оснащенный видеокамерами, тепловизорами и радаром, позволяет в автоматическом режиме круглосуточно следить за безопасностью отдыхающих на водоемах.
Есть среди финалистов и проекты, ставшие звездами своих направлений. В 2015 году в финал «Открытых запросов» вышла мало кому известная тогда компания «Моторика», представившая функциональный протез кисти и предплечья для детей с ограниченными возможностями. После победы про нее узнали в России, а затем и за пределами страны. В мае этого года «Моторика» привлекла на развитие почти 200 млн рублей от Российского фонда прямых инвестиций.
В среднем мегаполисы публикуют по нескольку запросов в год. Организаторы «Открытых запросов» предложили разработчикам 58 задач от города. Москва ставит себе еще более амбициозные задачи. Следующим этапом развития «Открытых запросов» станет создание программы пилотного тестирования инноваций. Это один из самых востребованных сервисов у технологических компаний. Он помогает ускорить выход на новые рынки, взаимодействие с клиентами.
Чтобы упростить перспективным командам процесс тестирования, создадут сеть городских пилотных площадок. Здесь бизнес, в том числе стартапы, сможет проводить комплексные испытания новейших разработок. На площадках компании также получат объективную информацию о конкурентоспособности и эффективности инновационных решений и прототипов, обсудят их востребованность с потенциальными заказчиками. Разработки, успешно прошедшие испытания, получат рекомендацию для применения в городском хозяйстве. «Хотим стать прозрачным дружелюбным инструментом для технологических компаний, которые готовы внедрять решения в среду, – говорит Алексей Парабучев. – Впереди еще одна амбициозная цель: занять первое место в мире по количеству реализуемых пилотных проектов».
«Блиндозер» – это интеллектуальная сеть, которая объединяет блинные станции, кухонный модуль и службу логистики. Автоматизированная станция выпекает блины, в которые добавляются начинки. Выбрать можно более чем из 30 готовых вариантов или подобрать ингредиенты на свой вкус. Встроенные холодильники вмещают 17 контейнеров и поддерживают для теста и начинок температуру +3. Угольный фильтр устраняет запахи, чтобы не нарушить комфортную атмосферу в офисе.
Управляет сетью автоматизированная система. Каждая станция «Блиндозер» подключена к серверу, в круглосуточном режиме контролирует сроки годности продуктов, а также формирует отчеты по товарным запасам и делает заказ продуктов. Если что-то пошло не так, например, вес блина отклоняется от стандартного, в техподдержку направляется фото бракованного блина для анализа ситуации. Покупателю в таких случаях предлагается другой блин или возвращаются деньги.
В 2018 году мы презентовали свой проект Агентству инноваций города Москвы. С июля по октябрь 2019 года мы провели успешное пилотное тестирование одного аппарата «Блиндозер» в Deworkacy на Полянке. Благодаря сотрудникам Агентства инноваций Москвы стоимость аренды на тестовые 3 месяца удалось снизить в 2 раза.
Для нашей компании это интересная возможность оценить спрос и свои конкурентные преимущества в деловых пространствах – в коворкинге уже работали популярные сервисы доставки еды и вендинговые аппараты одного известного в нашей стране бренда. Через 3 месяца помимо статистики, собранной на основе наших собственных алгоритмов, у нас будет обратная связь от арендаторов Deworkacy.
Наша компания производит бытовые, медицинские и промышленные системы очистки и обеззараживания воздуха. Инновационность технологии заключается в использовании фотокаталитического окисления. То есть загрязнители фильтруются на поверхности фотокаталитических элементов и под действием УФ-излучения полностью разлагаются. Это позволяет с высокой эффективностью удалять все виды бактерий, вирусов, споры плесневых грибов и летучие органические соединения, с которыми не справляются другие технологии очистки.
Решение стать участниками программы «Открытые запросы» было принято 1,5 года назад. Для продвижения на московском рынке нам было необходимо заключение об эффективности технологии от независимой стороны — Агентства инноваций Москвы, входящего в структуру Правительства Москвы. В Агентстве нам предложили продемонстрировать возможности наших приборов в их офисе. Результаты сравнения проб воздуха «до» и «после» впечатлили всех: чистота воздуха приблизилась к нормативам медицинских помещений класса А (операционные, перевязочные).
За полтора года программа «Открытые запросы» сделала большой шаг вперед: поступает много предложений протестировать наши решения. Недавно завершились пилотные проекты с Deworkacy, в планах – масштабный пилотный проект с одной из центральных городских больниц Москвы. Договор еще не подписан, но есть принципиальная договоренность о поставке систем «Тиокрафт» в столичный Департамент труда и социальной защиты населения.