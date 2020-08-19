Плитка для ванной в 2020 году: нестандартные габариты и природная фактура
Керамическая плитка и керамогранит были и остаются наиболее практичным, гигиеничным и привлекательным вариантом отделочных материалов для ванной и душевой комнаты.
Каждый год в интерьерном дизайне появляются новые тренды и направления, которые находят отражения в коллекциях керамической отделки. Нынешний год не стал исключением – и в каталогах профильных магазинов появилась плитка, соответствующая веяниям.
Природная фактура: беспроигрышный вариант
Биофильный дизайн, то есть окружение себя природой, растениями и цветами, камнем и деревом, наиболее ярко выражен в интерьере современных ванных. Удачно подобранная плитка в этом случае играет важнейшую роль в визуальном и тактильном восприятии пространства.
В авангарде коллекций, соответствующих биофильному направлению, идут плитки под камень, гранит, известняк или мрамор, а также плитки с деревянной фактурой. Такая отделка успокаивает и расслабляет на подсознательном уровне.
Нестандартные габариты: большая плитка в моде
Кафель небольших габаритов и пастельных тонов – классический дизайн, который всегда остается в моде. Тем не менее, нельзя не отметить его антипод, который выбирают все чаще – габаритную плитку с деревянной или каменной фактурой поверхности.
Среди габаритных плиток, модных в 2020 году, заслуживают внимания размеры 60 на 120, 120 на 240 и гигантские напольные варианты в размере 150 на 300 сантиметров. Кстати, плитка длиной 120 сантиметров – идеальный вариант для «деревянного» настила.
Бетон и тераццо: привлекательная маскировка
Один из трендов года – маскировка одного покрытия под другое. Показательный пример – плитка «под бетон», которая таковым не является. Более утонченный вариант – итальянское тераццо, бетонные или мраморные оттенки с вкраплениями цветных камушков.
На другой чаше весов в этой категории – плитка под шелк и тонкую текстуру. Демократичная альтернатива холодному бетону или мрамору, которая смотрится элегантно, и у которой есть все шансы, чтобы стать новой нестареющей классикой.
Металлическая плитка: блестящий авангард
Металлическая плитка, а если быть точным, то плитка «под металл» – смелый вариант для тех, кто хочет жить на пике интерьерной моды. Это в буквальном смысле блестящая отделка требует особо тщательного ухода, зато поражает своей эксклюзивностью. Лучший вариант «металлической» плитки – полированная сталь, матовое золото и алюминий.
Источник интерьерных фотографий ванных комнат – сайт keramogranit.ru.