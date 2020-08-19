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Плитка для ванной в 2020 году: нестандартные габариты и природная фактура

Керамическая плитка и керамогранит были и остаются наиболее практичным, гигиеничным и привлекательным вариантом отделочных материалов для ванной и душевой комнаты.

Каждый год в интерьерном дизайне появляются новые тренды и направления, которые находят отражения в коллекциях керамической отделки. Нынешний год не стал исключением – и в каталогах профильных магазинов появилась плитка, соответствующая веяниям.

Природная фактура: беспроигрышный вариант

Биофильный дизайн, то есть окружение себя природой, растениями и цветами, камнем и деревом, наиболее ярко выражен в интерьере современных ванных. Удачно подобранная плитка в этом случае играет важнейшую роль в визуальном и тактильном восприятии пространства.

В авангарде коллекций, соответствующих биофильному направлению, идут плитки под камень, гранит, известняк или мрамор, а также плитки с деревянной фактурой. Такая отделка успокаивает и расслабляет на подсознательном уровне.  

Нестандартные габариты: большая плитка в моде

Кафель небольших габаритов и пастельных тонов – классический дизайн, который всегда остается в моде. Тем не менее, нельзя не отметить его антипод, который выбирают все чаще – габаритную плитку с деревянной или каменной фактурой поверхности.

Среди габаритных плиток, модных в 2020 году, заслуживают внимания размеры 60 на 120, 120 на 240 и гигантские напольные варианты в размере 150 на 300 сантиметров. Кстати, плитка длиной 120 сантиметров – идеальный вариант для «деревянного» настила.

Бетон и тераццо: привлекательная маскировка

Один из трендов года – маскировка одного покрытия под другое. Показательный пример – плитка «под бетон», которая таковым не является. Более утонченный вариант – итальянское тераццо, бетонные или мраморные оттенки с вкраплениями цветных камушков.

На другой чаше весов в этой категории – плитка под шелк и тонкую текстуру. Демократичная альтернатива холодному бетону или мрамору, которая смотрится элегантно, и у которой есть все шансы, чтобы стать новой нестареющей классикой.

Металлическая плитка: блестящий авангард

Металлическая плитка, а если быть точным, то плитка «под металл» – смелый вариант для тех, кто хочет жить на пике интерьерной моды. Это в буквальном смысле блестящая отделка требует особо тщательного ухода, зато поражает своей эксклюзивностью. Лучший вариант «металлической» плитки – полированная сталь, матовое золото и алюминий.

Источник интерьерных фотографий ванных комнат – сайт keramogranit.ru.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных