Андрей Ховратов об эволюции МЛМ в 2020 году и интеграции ИИ в бизнес

Господин Ховратов уверен, что опыт 2020 года с его пандемией и карантинами сыграл сетевому бизнесу на руку – люди начали активнее интересоваться предпринимательством, в том числе без серьезных стартовых вложений. В кризис дополнительный заработок ищут тысячи людей, а сетевой бизнес во все времена был способом получить такой доход.