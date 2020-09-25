Андрей Ховратов об эволюции МЛМ в 2020 году и интеграции ИИ в бизнес
Есть ли будущее у МЛМ-бизнеса? Какой курс развития должны взять мировые компании, чтобы выйти из неизбежного тупика? Какие инструменты есть в руках у современного бизнесмена и сетевика?
На эти и другие вопросы отвечает Андрей Ховратов. По мнению многопрофильного инвестора, опытного «сетевика» и президента партнерской сети с 1 400 000 участников, Андрея Фёдоровича Ховратова, будущее мировой экономики и частного предпринимательства тесно связано с МЛМ принципами.
Развитие виртуальных технологий, активная интеграция цифровых и программных инноваций, стремительный рост ассортимента продуктов, желание создавать свой собственный бизнес – все это создает благодатную почву для популяризации многоуровневого маркетинга в XXI веке.
Сетевой бизнес тогда и сейчас
Господин Ховратов уверен, что опыт 2020 года с его пандемией и карантинами сыграл сетевому бизнесу на руку – люди начали активнее интересоваться предпринимательством, в том числе без серьезных стартовых вложений. В кризис дополнительный заработок ищут тысячи людей, а сетевой бизнес во все времена был способом получить такой доход.
Да и сам бизнес эволюционировал, подстроившись под дистанционное оказание услуг и продажу товаров «не выходя из дома», когда формат традиционной взаимосвязи продавцов и покупателей стал небезопасен.
То есть, классический бизнес должен либо видоизмениться и подстроиться под современные реалии, либо уйти с арены, уступив место тем компаниям, кто вовремя адаптируется под стремительные перемены.
В то же время, опытный инвестор подчеркнул, что именно сейчас отчетливо видно: сетевой маркетинг 20-летней давности и современный рынок МЛМ компаний – это разные вещи.
Сейчас сетевой бизнес, при всей его универсальности и доступности, требует использования инновационных, многофункциональных, инструментов, автоматизированных программ и даже возможностей искусственного интеллекта (ИИ).
Искусственный Интеллект в помощь бизнесу и МЛМ
Вопросами использования ресурсов ИИ и программного обеспечения как раз и занимаются специалисты Потребительского Сообщества Новой Экономической Эволюции Мира (НЭЭМи), основанного Андреем Федоровичем Ховратовым.
В НЭЭМи были разработаны системы использования искусственного интеллекта в сетевом маркетинге, а именно, автоматизированная система Дата-майнинг, которая берет на себя задачи расширения партнерской сети через социальные сети.
Ее главный приоритет – автоматизация процессов и экономия времени, которое ценнее денег. Система сама изучает целевую аудиторию, подстраиваясь под работу пользователя, и привлекая партнеров без личного участия владельца аккаунта.
При этом Цифровые двойники ничем не отличаются от самого владельца аккаунта, а создание партнерской сети и управление аккаунтами производится автоматически, под руководством ИИ.
По словам Андрея Ховратова, система Дата-майнинг – только одна из уникальных разработок, которые должны быть в арсенале современного «сетевика». Об этой системе и других цифровых продуктах инвестор расскажет на своих тренингах.
Что касается бизнеса в целом, а не только сетевого, то и он не остался без внимания разработчиков Потребительского Сообщества НЭЭМи. В помощь бизнесу создается платформа uGain – как ее называют, магазин «под ключ» в вашем кармане.
uGain – продукт уникальный, дающий возможность для заработка как бизнесмену, так и его клиенту. Платформа включает в себя приложение для клиентов, приложение для предпринимателей, их кассиров и администраторов, платформу для интернет-бизнеса, программу лояльности и прочие фишки.
Такой помощник в кармане оптимизирует бизнесс-процессы, делает их удобными и выгодными для обеих сторон отношений.
Кто такой Андрей Ховратов в фактах
Андрей Федорович Ховратов – многопрофильный инвестор, бизнес-коуч, «сетевик» с 22-летним стажем, основатель и генеральный директор «Академии частного инвестора» и ГК «НЭЭМи».
Лучший бизнес-тренер по версии журнала Melon Rich и бизнес-журнала Finance Times (2018 год).
Многопрофильный профессиональный инвестор и автор и руководитель программы «Криптоюнит»/Cryptounit (CRU).
Председатель инвестиционного совета и движения «Миллионеры мира – за мир», генерал-миротворец в международном общественном объединении «Генералы мира – за мир».
Включен в Топ-100 выдающихся лидеров России по версии издания «Люди нашего тысячелетия».
Узнать больше о тренингах и курсах Ховратова, а также о направлениях работы НЭЭМи и «Академии частного инвестора» вы можете по ссылке https://andreykhovratov.com/.