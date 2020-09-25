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Андрей Ховратов об эволюции МЛМ в 2020 году и интеграции ИИ в бизнес

Есть ли будущее у МЛМ-бизнеса? Какой курс развития должны взять мировые компании, чтобы выйти из неизбежного тупика? Какие инструменты есть в руках у современного бизнесмена и сетевика?

На эти и другие вопросы отвечает Андрей Ховратов. По мнению многопрофильного инвестора, опытного «сетевика» и президента партнерской сети с 1 400 000 участников, Андрея Фёдоровича Ховратова, будущее мировой экономики и частного предпринимательства тесно связано с МЛМ принципами.

Развитие виртуальных технологий, активная интеграция цифровых и программных инноваций, стремительный рост ассортимента продуктов, желание создавать свой собственный бизнес – все это создает благодатную почву для популяризации многоуровневого маркетинга в XXI веке.

Сетевой бизнес тогда и сейчас

Господин Ховратов уверен, что опыт 2020 года с его пандемией и карантинами сыграл сетевому бизнесу на руку – люди начали активнее интересоваться предпринимательством, в том числе без серьезных стартовых вложений. В кризис дополнительный заработок ищут тысячи людей, а сетевой бизнес во все времена был способом получить такой доход.

  • Да и сам бизнес эволюционировал, подстроившись под дистанционное оказание услуг и продажу товаров «не выходя из дома», когда формат традиционной взаимосвязи продавцов и покупателей стал небезопасен.

То есть, классический бизнес должен либо видоизмениться и подстроиться под современные реалии, либо уйти с арены, уступив место тем компаниям, кто вовремя адаптируется под стремительные перемены.

В то же время, опытный инвестор подчеркнул, что именно сейчас отчетливо видно: сетевой маркетинг 20-летней давности и современный рынок МЛМ компаний – это разные вещи.

Сейчас сетевой бизнес, при всей его универсальности и доступности, требует использования инновационных, многофункциональных, инструментов, автоматизированных программ и даже возможностей искусственного интеллекта (ИИ).

Искусственный Интеллект в помощь бизнесу и МЛМ

Вопросами использования ресурсов ИИ и программного обеспечения как раз и занимаются специалисты Потребительского Сообщества Новой Экономической Эволюции Мира (НЭЭМи), основанного Андреем Федоровичем Ховратовым.

  • В НЭЭМи были разработаны системы использования искусственного интеллекта в сетевом маркетинге, а именно, автоматизированная система Дата-майнинг, которая берет на себя задачи расширения партнерской сети через социальные сети.

Ее главный приоритет – автоматизация процессов и экономия времени, которое ценнее денег. Система сама изучает целевую аудиторию, подстраиваясь под работу пользователя, и привлекая партнеров без личного участия владельца аккаунта.

При этом Цифровые двойники ничем не отличаются от самого владельца аккаунта, а создание партнерской сети и управление аккаунтами производится автоматически, под руководством ИИ.

По словам Андрея Ховратова, система Дата-майнинг – только одна из уникальных разработок, которые должны быть в арсенале современного «сетевика». Об этой системе и других цифровых продуктах инвестор расскажет на своих тренингах.  

Что касается бизнеса в целом, а не только сетевого, то и он не остался без внимания разработчиков Потребительского Сообщества НЭЭМи. В помощь бизнесу создается платформа uGain – как ее называют, магазин «под ключ» в вашем кармане.

uGain – продукт уникальный, дающий возможность для заработка как бизнесмену, так и его клиенту. Платформа включает в себя приложение для клиентов, приложение для предпринимателей, их кассиров и администраторов, платформу для интернет-бизнеса, программу лояльности и прочие фишки.

Такой помощник в кармане оптимизирует бизнесс-процессы, делает их удобными и выгодными для обеих сторон отношений.

Кто такой Андрей Ховратов в фактах

  • Андрей Федорович Ховратов – многопрофильный инвестор, бизнес-коуч, «сетевик» с 22-летним стажем, основатель и генеральный директор «Академии частного инвестора» и ГК «НЭЭМи».

  • Лучший бизнес-тренер по версии журнала Melon Rich и бизнес-журнала Finance Times (2018 год).

  • Многопрофильный профессиональный инвестор и автор и руководитель программы «Криптоюнит»/Cryptounit (CRU).

  • Председатель инвестиционного совета и движения «Миллионеры мира – за мир», генерал-миротворец в международном общественном объединении «Генералы мира – за мир».

  • Включен в Топ-100 выдающихся лидеров России по версии издания «Люди нашего тысячелетия». 

Узнать больше о тренингах и курсах Ховратова, а также о направлениях работы НЭЭМи и «Академии частного инвестора» вы можете по ссылке https://andreykhovratov.com/.

 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных