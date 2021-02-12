Итоги XV Национальной премии «Директор года»
10 февраля состоялось вручение ежегодной Национальной премии «Директор Года», призванной отметить личный вклад директоров в развитие и продвижение высоких стандартов корпоративного управления в России.
Организаторы премии - Ассоциация профессиональных директоров АНД и Российский союз промышленников и предпринимателей, при поддержке PwC, в партнерстве с ПАО СберБанк, ПАО Московская Биржа.
Победители и лауреаты Премии
Номинация «Председатель совета директоров: вклад в развитие корпоративного управления 2020» — Франк Сергей Оттович ПАО «Совкомфлот»
Номинация «Независимый директор 2020» — Регина Фон Флемминг ПАО «МТС», ПАО «Совкомбанк»; и Оскар Хартманн, ПАО Московская Биржа, АО «АЛЬФА БАНК»
Номинация «Председатель Комитета по аудиту 2020» — Белова Анна Григорьевна, ПАО «Юнипро»
Номинация «Вклад в развитие культуры ESG 2020» — Гурьев Андрей Андреевич, ПАО «ФосАгро»
Номинация «Директор по корпоративному управлению / корпоративный секретарь 2020»
— Подольская Наталья Игоревна, ПАО «ЛУКОЙЛ» (Победитель)
— Сафронов Роман Михайлович, ПАО «ЧТПЗ»
— Самосюк Сергей Алексеевич, ПАО «ФосАгро»
Номинация «За активную корпоративную политику в сфере раскрытия информации (Специальная премия «Интерфакс» и АК&М)» — ПАО «Газпром нефть»
Номинация «Лучший директор Сообщества АНД 2020» — Титов Иван Аркадьевич, DIID.TECH
ПРОЦЕДУРА ОТБОРА ПОБЕДИТЕЛЕЙ
ЭТАП 1 Составление рейтинга
На первом этапе Организационный комитет Премии формирует рейтинги «50 лучших независимых директоров», «25 лучших председателей советов директоров» и «25 лучших корпоративных секретарей».
ЭТАП 2 Выбор победителей
Решение о присуждении Премии по основным номинациям принимает Экспертный совет. Он утверждает и определяет победителей посредством голосования по кандидатурам номинантов из участников «коротких списков», отобранных по результатам формирования соответствующих рейтингов и проведенных с номинантами интервью.
КРИТЕРИИ СОСТАВЛЕНИЯ РЕЙТИНГОВ
• Вошедшие в рейтинги директора и корпоративные секретари соответствуют самым высоким требованиям в части опыта и компетенций;
• Подробно критерии отбора и процедура составления рейтингов прописаны в Положении о Премии.
В число требований к номинантам входят:
• Работа в качестве независимого директора / председателя совета директоров в российских компаниях с выручкой не менее 500 млн. руб. не менее двух лет;
• Опыт работы в комитетах Совета директоров или руководство ими;
• Активная позиция в вопросах внедрения передовых практик корпоративного управления в России.
ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ XV НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРЕМИИ «ДИРЕКТОР ГОДА»
АНДРЕЙ БУГРОВ, Заместитель Председателя совета директоров ПАО «ГМК «Норильский никель»
ОЛЕГ ВЬЮГИН, Председатель Наб.совета ПАО Московская биржа, Независимый директор ПАО «НК Роснефть»
ВЛАДИМИР ГЕРАСИМОВ, Исполнительный директор Информационной группы «Интерфакс»
ЮРИЙ ДЕНИСОВ, Председатель Правления ПАО Московская биржа
ЕЛЕНА ДУБОВИЦКАЯ, Директор практики по оказанию услуг в области КУ и устойчивого развития PwC
БЕЛЛА ЗЛАТКИС, Заместитель Председателя Правления ПАО Сбербанк
АЛЕКСАНДР ИКОННИКОВ, Сооснователь АНД, Независимый директор ПАО «Белуга»
АЛЕКСЕЙ МОРДАШОВ, Председатель совета директоров ПАО «Северсталь»
ВИТАЛИЙ ПОДОЛЬСКИЙ, ПАО «Группа «ЛСР»
ОЛЕГ ЦВЕТКОВ, Председатель совета Ассоциации «Национальное объединение корпоративных секретарей» (НОКС)
АНДРЕЙ ШАРОНОВ, ПАО «ФосАгро», En+ Group ПАО «Совкомфлот», ПАО «Россети»
АЛЕКСАНДР ШОХИН, Президент Российского союза промышленников и предпринимателей
В рамках определения победителей, экспертный совет Премии утвердил рейтинги профессионалов в области корпоративного управления.
Рейтинг «50 ЛУЧШИХ НЕЗАВИСИМЫХ ДИРЕКТОРОВ»
Победители номинации 2017-2019:
Виталий Подольский, ПАО «Группа «ЛСР» (2019 г)
Мария Гордон, ПАО Московская Биржа, АК «АЛРОСА» (ПАО) (2018 г)
Надя Уэллс, ПАО Сбербанк (2017 г)
Участники рейтинга:
Аузан Александр, ПАО «Северсталь», ПАО «Ростелеком»
Белова Анна, ПАО «Юнипро», ПАО АФК «Система»
Блажеев Виктор, ПАО «ЛУКОЙЛ»
Богуславский Леонид, ПАО Сбербанк
Бокова Ирина, ПАО «ФосАгро»
Братанов Михаил, Российская Национальная Перестраховочная Компания
Бугров Андрей, ПАО «Интер РАО»
Буне Ян, Mail.Ru Group
Волошин Александр, Yandex N.V., Почта России
Германович Алексей, ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
Грачев Павел, ПАО «РусГидро», ПАО «ФСК ЕЭС»
Демченков Петр, X5 Retail Group N.V.
Дэйер Филип Джон, ПАО «Северсталь»
Изосимов Александр, ПАО Московская Биржа, EVARZ plc
Каменский Игорь, ПАО «Аэрофлот»
Кокер Мартин, HeadHunter, Группа «Эталон»
Комиссаров Алексей, Yandex N.V., ФПК ПАО «СИБУР Холдинг»
Котомкин Станислав, ПАО «Детский мир»
Майер Тони, ГК «Мать и Дитя»
Маннинг С Роджер, ПАО «ЛУКОЙЛ», ПАО АФК «Система», ПАО «ГМК «Норильский никель»
Марцинович Валерий, ПАО «ММК»
Меликьян Геннадий, ПАО Сбербанк
Митрова Татьяна, ПАО «НОВАТЭК»
Моват Грегор, ПАО «Магнит», Nordgold
Невмержицкая Наталья, ПАО ГК «ТНС энерго»
Недорослев Сергей, ОАО «РЖД»
Ордовский-Танаевский-Бланко Ростислав, ПАО «Белуга Групп»
Пивоваров Вячеслав, ПАО «РусГидро»
Поттер Кент, ПАО «Полюс»
Преображенский Владимир, ПАО «М.Видео»
Присяжнюк Александр, ПАО «Группа ЛСР»
Роудс Маркус Джеймс, ПАО «ФосАгро», Группа QIWI
Сапожникова Елена, ПАО «Интер РАО»
Сидоров Василий, Почта России
Теплухин Павел, ПАО «ЛУКОЙЛ», РОСНАНО
Титова Елена, ГРУППА QIWI, ФК ОТКРЫТИЕ
Федоров Олег, АК «АЛРОСА» (ПАО), ПАО «МРСК Северо-Запада»
Флемминг Регина, ПАО «МТС», ПАО «Совкомбанк»
Хартманн Оскар, ПАО Московская Биржа, АО «АЛЬФА-БАНК»
Холтроп Томас, ПАО «МТС»
Чмель Александр, En+ Group
Чубайс Анатолий, ПАО АФК «Система»
Шаронов Андрей, ПАО «ФосАгро», ПАО «Совкомфлот», En+ Group, ПАО «Россети»
Шекшня Станислав, ПАО «НЛМК», ПАО «ГК «Самолет»
Шиткина Ирина, Скоростные магистрали
Шохин Александр, ПАО «ТМК», ПАО «МЕЧЕЛ»
Шурабура Надя, ПАО «МТС», X5 Retail Group N.V.
Эдвардс Робертс, ПАО «ГМК «Норильский никель»
Рейтинг «25 ЛУЧШИХ ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ СОВЕТОВ ДИРЕКТОРОВ»
Победители номинации 2017-2019:
Рон Зоммер, ПАО «МТС» (2018 г)
Алексей Мордашов, ПАО «Северсталь» (2017 г)
Участники рейтинга:
Бойнтон Джон, Yandex N.V.
Вьюгин Олег, ПАО Московская Биржа
Гончаров Дмитрий, ПАО «Группа ЛСР»
Гришин Дмитрий, Mail.Ru Group
Доулинг Эдвард, ПАО «Полюс»
Дюшарм Стефан, X5 Retail Group N.V.
Евтушенков Владимир, ПАО АФК «Система»
Иванникова Елена, ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
Каллегари Джорджио, ПАО «Энел Россия»
Кощеенко Максим, «Азбука вкуса»
Крюков Дмитрий, HeadHunter
Ксавье Роберт Роле, ПАО «ФосАгро»
Лисин Владимир, ПАО «НЛМК»
Лорд Грегори Баркер, En+ Group
Мадорский Евгений, ПАО «Детский мир»
Меклер Владимир, ГК «Мать и дитя»
Михельсон Леонид, ПАО «СИБУР Холдинг»
Мошкович Вадим, ГК Русагро
Пенни Гарет, ПАО «ГМК «Норильский никель»
Пумпянский Дмитрий , ПАО «ТМК»
Райан Чарльз, ПАО «Магнит»
Рашников Виктор, ПАО «ММК»
Рыжов Сергей, ПАО «Селигдар»
Солонин Сергей, Группа QIWI
Франк Сергей, ПАО «Совкомфлот»
ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ НОМИНАЦИИ «ДИРЕКТОР ПО КОРПОРАТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ/КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ» ОТ НАЦИОНАЛЬНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ КОРПОРАТИВНЫХ СЕКРЕТАРЕЙ
Олег Цветков, ПАО Сбербанк, Председатель совета НОКС
Александр Каменский, Московская Биржа
Валерий Лоскутов, ПАО «НЛМК»
Марина Медведева, ПАО «СИБУР Холдинг»
Тамара Меребашвили, ПАО «Интер РАО»
Ольга Мохорева, ПАО «СИБУР Холдинг»
Игорь Петров, ПАО АФК «Система»
Александр Семенов, НОКС
Рейтинг «25 ЛУЧШИХ ДИРЕКТОРОВ ПО КОРПОРАТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ / КОРПОРАТИВНЫХ СЕКРЕТАРЕЙ»
Победители номинации 2017-2019:
Павел Платов, ПАО «ГМК «Норильский никель» (2019 г)
Валерий Лоскутов, ПАО «НЛМК» (2018 г)
Юрий Гончаров, ПАО «Россети» (2017 г)
Участники рейтинга:
Абдуллаева Раджана, Федеральная грузовая компания
Баранюк Наталья, ПАО «Россети»
Бобулич Артем, ПАО «Северсталь»
Бреева Елена, ПАО «ГАЗ»
Грицкевич Светлана, ПАО «НК «Роснефть»
Жемчугов Андрей, ОАО «РЖД»
Игнатьев Евгений, ПАО Банк ВТБ
Коптяков Станислав, ПАО «РусГидро»
Лизунова Дарья, ПАО «МегаФон»
Мелёхин Алексей, ПАО «Аэрофлот»
Московская Елена, ПАО «ВымпелКом»
Подольская Наталья, ПАО «ЛУКОЙЛ»
Разакова Зульмира, ПАО «НОВАТЭК»
Раздолькин Максим, АК «АЛРОСА» (ПАО)
Самосюк Сергей, ПАО «ФосАгро»
Сафронов Роман, ПАО «ЧТПЗ»
Свентицкене Лора, ПАО ТКБ
Седова Жанна, ПАО «Энел Россия»
Сухарева Светлана, ПАО «МКБ»
Халиуллина Жанна, ПАО «КАМАЗ»
Черешенков Павел, ПАО «ММК»
Чедаева Татьяна, Polymetal International plc
Чистякова Елена, ПАО «Группа ЛСР»
Шалгачева Ольга, ПАО «М.Видео»
Ярошенко Татьяна, ПАО «РОСБАНК»
Премия проводится с 2006 года.
В 2020 году, в рамках специальной номинации АНД, впервые был составлен ренкинг сообщества, в которое входит более 1500 участников.
СПЕЦИАЛЬНАЯ ПРЕМИЯ РЕНКИНГ «ЛУЧШИЙ ДИРЕКТОР ГОДА СООБЩЕСТВА АНД»
1. Авдеев Сергей Николаевич, Фонд поддержки семьи и детей «Хранители детства»
2. Азимина Екатерина Валерьевна, МАГЭ
3. Антоненко Роман Александрович, Первомайский
4. Антонова Ульяна Викторовна, Mail.ru Group Limited
5. Аюпова Сайёра Якуповна, Альфа-Банк Казахстан
6. Баланова Светлана Евгеньевна, НКО АО НРД, Телекомпания НТВ, ТНТ-Телесеть, Киноцентр Октябрь
7. Барщевская Наталия Михайловна, СберЛигал, MoneyCare
8. Белова Анна Григорьевна, ПАО АФК «Система», ПАО ЮНИПРО, Tiscali S.p.a.
9. Беляев Сергей Андреевич, РА «МедиаНация», Дейта Инсайт
10. Березин Игорь Станиславович, Советская Сибирь, ИПК «Дальпресс», ИПК «Звезда», Неокомпозит
11. Блинов Алексей Владимирович, Медиа Пресс, Эхо Петербурга, Вокруг ТВ
12. Богданов Андрей Олегович, Премиум Паблишинг Холдинг
13. Богданов Николай Валерьевич, Кавказгидрогеология, ВО «Внештехника», Гиметпоставка
14. Большакова Марина Степановна, Эпром, ВОСХ, ДЭП «Мосты и тоннели», ДЭП-122
15. Бородкин Павел Алексеевич, ЭТБ, УТЦ-авиа-22 гражданской авиации
16. Бородовская Марина Борисовна, Сигма Трейд
17. Братанов Михаил Валерьевич, Российская Национальная Перестраховочная Компания, НКО АО «НРД»
18. Васильева Наталья Геннадьевна, Фирма «Торговый Дом Ярмарка»
19. Владес Олег Александрович, КРОС
20. Водзинский Константин Владимирович, ДПО «Восход», Томский Кристалл
21. Войцеховский Юрий Михайлович, Вологодский Текстильный Комбинат, Тринфико
22. Воробьев Вячеслав Викторович, ГК «КАМА», УК «Инвестиционный Траст Недвижимости»
23. Высоцкая Ольга Степановна, ИНК-Капитал
24. Германович Алексей Андреевич, ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
25. Гордон Мария Владимировна, АК «АЛРОСА» (ПАО), ПАО «Полюс», ПАО Московская Биржа
26. Горленко Андрей Анатольевич, Туапсинский морской торговый порт, Судоходная компания «Волжское пароходство»
27. Гришина Елена Владимировна, Ready Robot, Ренессанс Брокер
28. Грубенко Владимир Юрьевич, ПАО «Европейская Электротехника»
29. Губатов Роман Арифович, Инновационный Центр Текстильной и Легкой Промышленности, ВО «ТехноПромИмпорт»
30. Джикидзе Паата Бадриевич, НИИСТИ
31. Донцева Ирина Юрьевна, ВО «Внештехника»
32. Дорохов Владимир Геннадиевич, STS Logistics, УТЦ-авиа-22 гражданской авиации
33. Жестеров Павел Валерьевич, Северное морское пароходство, ЛокоТех-Лизинг
34. Жуковский Виктор Михайлович, Издательство «Художественная литература», ВИСТИ, Дирекция международных фотовыставок
35. Завадский Марк Сергеевич, Goods.ru
36. Зайнуллин Сергей Булатович, ЦНИПК, ЦНИИПИИК
37. Ибрагимов Руслан Султанович, Просвещение, Цифровая экономика, МК Доктор рядом, Издательство Высшая школа
38. Ивахин Илья Владимирович, Yenisei Holdings Limited, Библиотека информационных моделей
39. Казаков Борис Васильевич, ТКБ БАНК ПАО
40. Казанцев Александр Николаевич, «Электросвязь» в Чеченской Республике
41. Кирюханцев Павел Анатольевич, ПАО «Банк «Санкт-Петербург», ПГК
42. Ковалева Вера Александровна, Icm company, Bio triz, Символ прогресс
43. Кожевников Иван Николаевич, Форсайт, SAPRUN Group, СиЛайн, ИТГ Консалтинг
44. Комиссаров Алексей Геннадьевич, ПАО «СИБУР Холдинг», ФПК, Yandex N.V.
45. Кондырев Михаил Вильенович, Кинешемская ГЭС, Смарт Девелопмент Групп
46. Круглов Сергей Игоревич, ДПД РУС, Сеть автоматизированных пунктов выдачи «Пикпоинт», Armadillo Holding GmbH
47. Куксов Владимир Анатольевич, Акрос
48. Кулаков Юрий Дмитриевич, НИЦ «Зарубежсхема»
49. Лазарян Хорен Рафаелович, Международный Аэропорт Магнитогорск, Транспортные технологии
50. Ланда Леонид Петрович, Спецпроектреставрация, ВО «Внештехника», Промышленный парк Одинцово-1
51. Лахмоткина Юлия Игоревна, Командор, Шнейдер Электрик Системс, Шнейдер Электрик Калининград
52. Лебедев Александр Александрович, ДПО «Восход», Вичугская ГЭС
53. Леоненков Николай Александрович, ИК «Церих Кэитал Менеджмент»
54. Летунов Георгий Анатольевич, X-FIT
55. Лубнина Виктория Казимировна, Азбука вкуса
56. Львовский Александр Феликсович, ЛЕД-Энергосервис, Monocrystal N.V., РУ-ВЭМ
57. Маевский Сергей Васильевич, Омская геологоразведочная экспедиция
58. Малышев Андрей Валерьевич, PropTech-компания Manufaqtury, Золото Аяхты, Eriell Group, Дабл-Ю Эс капитал
59. Мальковская Мария Александровна, СК Уралсиб Страхование, СК Уралсиб Жизнь
60. Масюк Никита Александрович, Тюменьэнерго Инжиниринг
61. Матвеев Максим Владимирович, SIlver Bear Resources plc
62. Мелкумов Вадим Феликсович, ЕрНИИММ, РАО Марс
63. Мехришвили Владимир Сергеевич, ПАО Росинтер Ресторантс Холдинг, Бирюлево, Институт стекла
64. Миллер Ольга Александровна, СЗ «Жилкапинвест»
65. Нисенбойм Любовь Романовна, ТТК, Аэропорт Шереметьево, ПАО ГТЛК, ФГК
66. Новиков Андрей Валентинович, ДЭП № 142, Гипроуглеавтоматизация, Комет, Приволжский
67. Обух Кирилл Сергеевич, Фирма «Торговый Дом Ярмарка»
68. Палант Евгений Яковлевич, Инсталсайт, А-Мобаил
69. Пантелеев Михаил Сергеевич, ПАО «ТГК №14», Энергоцентр Майский, НИЦЭ
70. Панченко Виктория Александровна, EIP Ecocleanocean International Program, Дом Финансовых Решений
71. Платошин Василий Васильевич, ПАО «Родина», Новопластуновское, ПАО «Кубанская степь», СКЗ, Агрокомбинат «Южный», МЗ «Орловский», Зимхлебопродукт
72. Погодина Оксана Владимировна, КБ «Энерготрансбанк», Алмазный Мир, МНРХУ, Финпол
73. Поднос Юлия Марковна, Регистраторское общество «Статус»
74. Подольский Виталий Григорьевич, ПАО «Группа ЛСР»
75. Поздняков Константин Константинович, ДЭП №13, Кострома, Первая образцовая типография, Транспортные технологии
76. Постный Игнат Алексеевич, ГК «Спорт»
77. Присяжнюк Александр Михайлович, ПАО «Группа ЛСР»
78. Пятницев Валерий Геннадьевич, ПАО «ОГК-2», Каббалкэнерго
79. Резников Александр Николаевич, ПЗ «Учхоз Северного Зауралья»
80. Савюк Виктор Авксентьевич, Мультикубик, Новые облачные технологии, AppFollow
81. Сельвич Елена Петровна, НПК «Северная заря», НИИТеплоприбор, НТЦ РЭБ
82. Семенова Юлия Игоревна, Издательство «Художественная литература», Висти, ДЭП №73
83. Середа Павел Валерьевич, НИИАС, ЭЛТЕЗА
84. Середкин Андрей Валерьевич, РЕСТАВРАТОР, СИБЦАМ
85. Сигал Яков Абрамович, ГК «Семь+Я», Самараагропромкомплект, ГК «Веха»
86. Слиняков Альберт Юрьевич, ДЭП-142, Промис, УЧХОЗ «Чернореченский», ИПК «Грозненский Рабочий»
87. Смелов Дмитрий Анатольевич, Завод «ВЕНТИЛЯТОР»
88. Соколов Алексей Алексеевич, ГК Командор, Родияр
89. Соколов Алексей Анатольевич, СПАО «Ингосстрах», КБ «Союз»
90. Солдатов Георгий Юрьевич, Адитим, Фирма «Торговый Дом Ярмарка»
91. Сошенко Владимир Иванович, Ресурс
92. Стетой Феликс Анатольевич, «Коробочки» (FLOMLY.COM)
93. Суховаров Игорь Витальевич, ДЭП №96, ДЭП №89, ДЭП №3, Жар-Пицца
94. Сухотин Сергей Александрович, ГЦВ, ЦУА, ЭлС, НИИ Мостов и дефектоскопии
95. Тамурка Дмитрий Витальевич, Маркетинговое агентство STARLINK
96. Тарасов Арсений Александрович, UTS Group, ФТК
97. Тарасов Игорь Анатольевич, УЧХОЗ «Муммовское» МСХА им. К.А. Тимирязева», Международный Магнитогорский аэропорт, Севкавгеохим, ДЭП №122
98. Темирханов Ерканат Уакбаевич, КазТрансГаз Өнімдері, Амангельды Газ, КМГ-Кансу Оперейтинг
99. Терехов Алексей Владимирович, ПО «ТОС»
100. Титов Иван Аркадьевич, DIID.TECH
101. Туваева Елена Алексеевна, Сервис Катализаторных Систем, Оранж Ко, ПЕТКОРМ, СиГМА
102. Тургунбаев Мелис Жусупжанович, Кыргызнефтегаз, НИЦ ТЭК, Институт директоров Центральной Азии
103. Удод Александр Петрович, НКО НКЦ (АО)
104. Ульянов Евгений Александрович, ТПХ Русклимат, Медиа Холдинг «Старлинк»
105. Федоров Михаил Сергеевич, ODIN 4.0, Севмормонтаж, Спецпроектреставрация
106. Федоров Олег Романович, ПАО «МРСК Северо-Запада», АК «АЛРОСА» (ПАО)
107. Фирсова Надежда Георгиевна, ГК «Завод Домостроения «Инновация», Центр, Сеул, Экран
108. Фомичев Кирилл Сергеевич, АНО ДПО «ТЕТРИСТИКА»
109. Харисова Ирина Владимировна, ГК «АБС Электро», «АБС ЗЭиМ Автоматизация», ВНИИР, АББ Силовые и автоматизированные системы, АБС Энергонефть
110. Чернова Екатерина Анатольевна, ПАО «Русская Аквакультура», Архангельский Водорослевый Комбинат, СПБ Реновация
111. Чернозуб Олег Леонидович, HELI SKY INC.
112. Чертов Константин Львович, ПАО «Газпром спецгазавтотранс»
113. Чмель Александр Валентинович, МКПАО «ЭН+ ГРУП»
114. Чурсин Андрей Александрович, ВО «Внешобразование», ГНЦ ЛПК, ДЭП No96, ДЭП No 142, ВТФ ГПЗ
115. Шахурин Виктор Вячеславович, МОО Федерация Управленческой Борьбы, УЧХОЗ «Знаменское», Алмазинструмент
116. Шевченко Мария Андреевна, КИВИ Банк, Точка, ПАО «МИнБанк», Факторинг плюс
117. Шиткина Ирина Сергеевна, Холдинговая компания Элинар, Скоростные магистрали
118. Шитов Александр Геннадьевич, ГК «Сибпроект»
119. Южанов Илья Артурович, РОСНАНО, НКО АО НРД
120. Ярвиц Анна Аркадьевна, Фонд развития женских сообществ и инициатив «ПРО Женщин», РЭШ
Ассоциация профессиональных директоров АНД - крупнейшая российская директорская организация, основанная в 2002 году. В АНД входят более 1500 директоров и управленцев публичных, частных и государственных компаний. Ассоциация представляет Россию в Глобальной сети директорских организаций (GNDI).
АНД проводит программы профессионального развития для директоров: программа международной сертификации директоров IoD Chartered Director, российский курс «Независимый директор», курс для предпринимателей «Совет директоров для бизнеса».
Партнеры и соорганизаторы:
Спонсоры:
ПАО «Норникель», ПАО «Лукойл», ПАО АФК «Система», ПАО «СИБУР Холдинг», АО «ДРАГА», Стратегический альянс «Родияр», Московский ювелирный завод «Родис», Кантата, ООО «Конфаэль шоколад», Дом семейных традиций «Кристиан», Цифровой выставочный центр, «AMF — международная сеть доставки цветов», Royal Phone
Специальные партнеры:
Board Maps, «Интерфакс», СПАО «Ингосстрах», НОКС
Информационные партнеры:
Redline PR, CCI FRANCE RUSSIE, THE BELL