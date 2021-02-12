Итоги XV Национальной премии «Директор года»

ПРОЦЕДУРА ОТБОРА ПОБЕДИТЕЛЕЙ

ЭТАП 1 Составление рейтинга

На первом этапе Организационный комитет Премии формирует рейтинги «50 лучших независимых директоров», «25 лучших председателей советов директоров» и «25 лучших корпоративных секретарей».



ЭТАП 2 Выбор победителей

Решение о присуждении Премии по основным номинациям принимает Экспертный совет. Он утверждает и определяет победителей посредством голосования по кандидатурам номинантов из участников «коротких списков», отобранных по результатам формирования соответствующих рейтингов и проведенных с номинантами интервью.



КРИТЕРИИ СОСТАВЛЕНИЯ РЕЙТИНГОВ



• Вошедшие в рейтинги директора и корпоративные секретари соответствуют самым высоким требованиям в части опыта и компетенций;

• Подробно критерии отбора и процедура составления рейтингов прописаны в Положении о Премии.



В число требований к номинантам входят:

• Работа в качестве независимого директора / председателя совета директоров в российских компаниях с выручкой не менее 500 млн. руб. не менее двух лет;

• Опыт работы в комитетах Совета директоров или руководство ими;

• Активная позиция в вопросах внедрения передовых практик корпоративного управления в России.