Дизайнеры Kanzler рассказали о трендах мужской моды весной 2021
Дизайнеры магазина мужской одежды, обуви и аксессуаров KANZLER представили новую коллекцию весна-лето 2021, а также рассказали об основных тенденциях моды для представителей сильного пола в ближайшие месяцы.
В своих оценках и суждениях дизайнеры интернет-магазина опирались не только на общие веяния индустрии, но и показы модных домов, которые в этом году в большинстве своем проходили в онлайн режиме и почти без зрителей.
Пастель возвращается
Традиционные черные, серые и коричневые цвета разбавились в этом сезоне недостающим оптимизмом в виде светлой пастели – от сиреневых до светло-розовых оттенков. Интересно, что умеренно-яркие цвета успели войти в коллекции не только повседневной одежды, но и сегмент делового гардероба. Пусть этой весной вас не удивляет мужская рубашка кораллового, лососевого или светло-голубого оттенка в строгом офисном образе.
Конкурент пастели – морские принты, в особенности полосатые сине-белые вещи, напоминающие тельняшки, которые удачно сочетаются со светлыми брюками или шортами.
Униформа в тренде
Желание носить не только модные, но и практичные вещи, свойственное многим мужчинам, выразилось в новых коллекциях утилитарных вещей с элементами и материалами униформы. Ноский и прочные ткани, обилие карманов, свободный крой, яркие и броские цвета – вот основные черты направления.
К слову, моду на яркие, совсем «не зимние» раскраски, подхватили производители и другой одежды – пиджаков, рубашек с длинным рукавом, спортивных брюк.
Лен снова в моде
Хлопок и шерсть уступают место льну – традиционному материалу для брюк, костюмов и рубашек в неформальной летней обстановке. Если более строгая одежда не ставит в приоритет комфорт, то лен как раз ставит, поэтому отлично подходит, как для прогулки по вечернему городу, так и для похода в ресторан на террасе. Трендовые цвета – натуральный, беленый, бежевый и коричневый лен.
Свободные брюки и «бермуды»
Тяга к комфорту прослеживается и в сегменте мужских брюк, которые перестали быть слишком зауженными и обтягивающими, сменившись на свободные. Аналог свободных брюк, но для летней жары – бермуды, широкие и удлинённые шорты, которые можно носить с ремнем, рубашкой и сандалиями.
В целом тренд на удобство носки в последнее время показал, что все больше мужчин предпочитают собственный комфорт строгости делового стиля, выбирая компромиссное решение даже для офисов и деловых встреч.