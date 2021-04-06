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Дизайнеры Kanzler рассказали о трендах мужской моды весной 2021

Дизайнеры магазина мужской одежды, обуви и аксессуаров KANZLER представили новую коллекцию весна-лето 2021, а также рассказали об основных тенденциях моды для представителей сильного пола в ближайшие месяцы.

В своих оценках и суждениях дизайнеры интернет-магазина опирались не только на общие веяния индустрии, но и показы модных домов, которые в этом году в большинстве своем проходили в онлайн режиме и почти без зрителей. 

Пастель возвращается

Традиционные черные, серые и коричневые цвета разбавились в этом сезоне недостающим оптимизмом в виде светлой пастели – от сиреневых до светло-розовых оттенков. Интересно, что умеренно-яркие цвета успели войти в коллекции не только повседневной одежды, но и сегмент делового гардероба. Пусть этой весной вас не удивляет мужская рубашка кораллового, лососевого или светло-голубого оттенка в строгом офисном образе.

Конкурент пастели – морские принты, в особенности полосатые сине-белые вещи, напоминающие тельняшки, которые удачно сочетаются со светлыми брюками или шортами.

Униформа в тренде

Желание носить не только модные, но и практичные вещи, свойственное многим мужчинам, выразилось в новых коллекциях утилитарных вещей с элементами и материалами униформы. Ноский и прочные ткани, обилие карманов, свободный крой, яркие и броские цвета – вот основные черты направления.

К слову, моду на яркие, совсем «не зимние» раскраски, подхватили производители и другой одежды – пиджаков, рубашек с длинным рукавом, спортивных брюк.

Лен снова в моде

Хлопок и шерсть уступают место льну – традиционному материалу для брюк, костюмов и рубашек в неформальной летней обстановке. Если более строгая одежда не ставит в приоритет комфорт, то лен как раз ставит, поэтому отлично подходит, как для прогулки по вечернему городу, так и для похода в ресторан на террасе. Трендовые цвета – натуральный, беленый, бежевый и коричневый лен.

Свободные брюки и «бермуды»

Тяга к комфорту прослеживается и в сегменте мужских брюк, которые перестали быть слишком зауженными и обтягивающими, сменившись на свободные. Аналог свободных брюк, но для летней жары – бермуды, широкие и удлинённые шорты, которые можно носить с ремнем, рубашкой и сандалиями.  

В целом тренд на удобство носки в последнее время показал, что все больше мужчин предпочитают собственный комфорт строгости делового стиля, выбирая компромиссное решение даже для офисов и деловых встреч.

 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных