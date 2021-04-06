Дизайнеры Kanzler рассказали о трендах мужской моды весной 2021

Хлопок и шерсть уступают место льну – традиционному материалу для брюк, костюмов и рубашек в неформальной летней обстановке. Если более строгая одежда не ставит в приоритет комфорт, то лен как раз ставит, поэтому отлично подходит, как для прогулки по вечернему городу, так и для похода в ресторан на террасе. Трендовые цвета – натуральный, беленый, бежевый и коричневый лен.