ДТП с автобусом в Забайкальском крае. Главное

Информация об аварии поступила в экстренные службы около 9.40 мск. Как сообщила пресс-служба МЧС, автобус Kia Grandbird, следовавший из города Сретенск в Читу, опрокинулся и упал с моста через реку Куэнга с высоты не менее шести метров. В салоне находились 43 пассажира и водитель.