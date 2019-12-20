СКР раскрыл личность напавшего на сотрудников ФСБ на Лубянке
Следственный комитет России (СКР) официально назвал имя мужчины, который накануне открыл стрельбу у комплекса зданий ФСБ на Лубянке: им оказался 39-летний житель Подмосковья Евгений Манюров. Ранее это имя со ссылкой на источники называли СМИ.
Кроме того, следователи сообщили об увеличении числа погибших в результате перестрелки: второй сотрудник правоохранительных органов умер в больнице от полученных ранений. Ранее сообщалось об одном погибшем.
Для расследования случившегося создан оперативный штаб, куда вошли специалисты СКР и ФСБ, говорится в сообщении. Установлено, что вечером 19 декабря у здания ФСБ на Большой Лубянке Манюров открыл стрельбу по сотрудникам правоохранительных органов. В результате двое погибли, еще пятеро пострадали. Среди пострадавших – один гражданский. Нападавший был ликвидирован.
Мотивы стрелявшего по-прежнему не называются. Следователи изучают «данные о личности нападавшего и причины, толкнувшие его на совершение преступления», отметил СКР.
Манюров ранее занимался бизнесом и был призером ДОСААФ по практической стрельбе. В 2014 г. мужчина получил статус индивидуального предпринимателя, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные СПАРКа. Манюров оказывал услуги в области права и консультировал по вопросам коммерческой деятельности и управления. Позже он перестал заниматься бизнесом и подал заявление о закрытии ИП.
Информация о достижениях Манюрова в стрельбе содержится на сайте Московского стрелкового клуба: он занял третье место на ноябрьских соревнованиях «Наша оборона». В пятницу следственные действия в рамках дела о стрельбе проходили в Московском городском спортивно-стрелковом клубе, где занимался Манюров. Об этом «Интерфаксу» сообщил начальник управления информации и коммуникаций ДОСААФ Игорь Филимонов.
Стрельба у здания ФСБ началась около 18.10 мск в четверг. Центр Москвы был оцеплен, движение по Большой Лубянке возобновили только утром 20 декабря.
Первое время информация о произошедшем была противоречивой: не было известно ни число нападавших, ни количество погибших и пострадавших. Лишь спустя несколько часов ФСБ заявила, что стрелок был один, а в результате стрельбы погиб один человек. Минздрав в свою очередь сообщил о пятерых пострадавших, состояние двоих из них оценивалось как тяжелое. Другие подробности инцидента не приводились.
Следователи возбудили дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов (ст. 317 УК), однако источник «Ведомостей» говорил, что спецслужбы квалифицируют произошедшее как теракт.
Стрельба специально могла быть организована именно в этот день, писал Reuters со ссылкой на источник. В России 20 декабря празднуется День работника органов безопасности. Накануне по этому случаю в Большом Кремлевском дворце проходил концерт, на котором выступал президент Владимир Путин.