СКР раскрыл личность напавшего на сотрудников ФСБ на Лубянке

Первое время информация о произошедшем была противоречивой: не было известно ни число нападавших, ни количество погибших и пострадавших. Лишь спустя несколько часов ФСБ заявила, что стрелок был один, а в результате стрельбы погиб один человек. Минздрав в свою очередь сообщил о пятерых пострадавших, состояние двоих из них оценивалось как тяжелое. Другие подробности инцидента не приводились.