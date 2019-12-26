Навальный задержан при обысках в ФБК

Летом СК возбудил уголовное дело об отмывании фондом Навального 1 млрд руб. Следователи утверждали, что с января 2016 г. по декабрь 2018 г. сотрудники фонда получили от третьих лиц крупную сумму в рублях и иностранной валюте. Эти деньги, как считает СК, были получены преступным путем, о чем фонду было известно, а для их легализации соучастники якобы внесли их через банкоматы на расчетные счета нескольких банков, затем перевели на текущие расчетные счета фонда. Басманный суд Москвы в качестве обеспечительной меры по делу арестовал счета ФБК и НКО «Защита прав граждан», а также более 100 счетов физических и юридических лиц, связанных с организациями.