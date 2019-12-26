Навальный задержан при обысках в ФБК
Сотрудники правоохранительных органов задержали основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального, сообщила в Twitter его пресс-секретарь Кира Ярмыш. Ранее она и другие сотрудники ФБК сообщили в соцсетях, что в московский офис фонда пришли силовики. «В ФБК остались юристы, там проходит обыск», – уточнила Ярмыш.
В 13.36 мск Навальный уточнил, что его отпустили, никто из сотрудников ФБК не задержан: «Меня просто силой выволокли из офиса (зачем-то)».
Сам Навальный в Instagram написал, что обыски в ФБК связаны с отказом удалить из общего доступа в интернете фильм «Он вам не Димон». За это в отношении директора ФБК Ивана Жданова летом было возбуждено уголовное дело о неисполнении решения суда.
Представитель Следственного комитета (СК) от комментариев воздержался. Изначально источник «Ведомостей» в правоохранительных органах сообщил, что обыски в ФБК проводятся по старому уголовному делу о финансировании фонда, позже он уточнил, что они связаны с делом по ст. 315 УК о неисполнении решения суда, которое возбудили органы дознания Федеральной службы судебных приставов (ФССП).
Представитель ФССП подтвердила, что управление службы по Москве проводит следственные действия в ФБК «в рамках расследования уголовного дела». «При проведении следственных действий задержания не осуществлялись», – уточнила собеседница «Ведомостей».
Как отмечал соратник Навального Леонид Волков, в такое время в офисе находятся все сотрудники, сейчас там около 40 человек. По его мнению, силовики решили прийти именно сейчас из-за большого количества людей в ФБК, чтобы можно было «отжать как можно больше техники». «А еще 20 минут назад заблокировали карту для донатов (чего не было уже три месяца)», – уточнял он.
Позже Волков добавил, что у всех сотрудников забрали ноутбуки, купленные после летних обысков. По его подсчетам, это уже четвертая волна обысков у сторонников Навального: первая прошла в августе, вторая – в сентябре, третья – в октябре.
Летом СК возбудил уголовное дело об отмывании фондом Навального 1 млрд руб. Следователи утверждали, что с января 2016 г. по декабрь 2018 г. сотрудники фонда получили от третьих лиц крупную сумму в рублях и иностранной валюте. Эти деньги, как считает СК, были получены преступным путем, о чем фонду было известно, а для их легализации соучастники якобы внесли их через банкоматы на расчетные счета нескольких банков, затем перевели на текущие расчетные счета фонда. Басманный суд Москвы в качестве обеспечительной меры по делу арестовал счета ФБК и НКО «Защита прав граждан», а также более 100 счетов физических и юридических лиц, связанных с организациями.
Осенью ФБК был также включен в реестр иностранных агентов. Одной из причин этого решения Минюст назвал иностранное финансирование фонда. По данным ведомства, ФБК получил около 140 000 руб. от американской компании Star-Doors.Com LLC и испанца Roberto Fabio Monda Cardenas. Юристы фонда настаивали, что ФБК не принимал иностранное финансирование: в тот момент, когда оно поступило, счета фонда уже были заблокированы в связи с делом об отмывании денег. Кроме того, средства были возвращены. Но оспорить решение Минюста в суде фонду не удалось.
В подготовке материала участвовала Елена Мухаметшина