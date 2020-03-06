«Роскосмос» введет новые ограничения на поездки сотрудников за рубеж

Руководителям предприятий, в свою очередь, необходимо ограничить любые массовые мероприятия, а также усилить режим дезинфекции в местах скопления работников – например, в столовых или конференц-залах. На некоторых предприятиях с 10 марта будет введено обязательное измерение температуры тела для сотрудников, знает человек в крупном космическом холдинге: если температура тела будет повышена, то его будут обязаны отстранить от работы, а также сообщить об этом в медицинские службы.