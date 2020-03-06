«Роскосмос» введет новые ограничения на поездки сотрудников за рубеж
В ближайшие дни у сотрудников «Роскосмоса» и подконтрольных ему предприятий промышленности появятся новые ограничения для выезда за границу. Но дело не в секретности, госкорпорация опасается ухудшения эпидемиологической ситуации из-за вспышки коронавирусной инфекции COVID-19. Как рассказали «Ведомостям» два источника в космической отрасли, соответствующее распоряжение гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин подписал в пятницу. С документом уже ознакомлены руководители предприятий и сотрудники центрального аппарата «Роскосмоса».
Рогозин распорядился прекратить выезды работников организаций отрасли в служебные командировки за пределы России с 10 марта, за исключением случаев крайней необходимости. Выезды работников за рубеж по частным вопросам рекомендуется сократить до минимума. А в случае осуществления таких поездок по возвращении домой необходимо обеспечить медицинское наблюдение за сотрудниками предприятий на срок до 14 дней по месту их пребывания.
Представитель «Роскосмоса» Владимир Устименко подтвердил, что такое распоряжение подписано. Он уточнил, что в госкорпорации руководствовались постановлением главного государственного санитарного врача от 2 марта «О дополнительных мерах по снижению риска завоза и распространения новой коронавирусной инфекции».
Введение новых ограничений было вопросом времени, говорит глава одной из космических компаний: многие крупные холдинговые структуры и организации приняли решение о сокращении количества зарубежных командировок. Обозначенные в распоряжении «случаи крайней необходимости» относятся к специалистам, отвечающим за пусковые кампании и обеспечивающим оперативную деятельность космодромов Байконур (Казахстан) и Куру (Французская Гвиана), пояснил топ-менеджер.
Сроки действия нового ограничительного режима выезда за границу не указаны, говорит один из собеседников.
Руководители предприятий «Роскосмоса» выпускают и собственные инструкции, как противостоять эпидемии коронавируса. Как рассказали «Ведомостям» сотрудники нескольких крупных отраслевых компаний, им рекомендовано при появлении первых признаков острых респираторных заболеваний незамедлительно обращаться за медицинской помощью на дому без посещения медицинских организаций. Работники, вернувшиеся из Китая, Кореи, Италии, Ирана, Франции, Германии, Испании, обязаны находиться на домашнем карантине сроком до двух недель со дня возвращения.
Руководителям предприятий, в свою очередь, необходимо ограничить любые массовые мероприятия, а также усилить режим дезинфекции в местах скопления работников – например, в столовых или конференц-залах. На некоторых предприятиях с 10 марта будет введено обязательное измерение температуры тела для сотрудников, знает человек в крупном космическом холдинге: если температура тела будет повышена, то его будут обязаны отстранить от работы, а также сообщить об этом в медицинские службы.