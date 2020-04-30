Более 80% российской молодежи равнодушны к политике

К обобщениям в этом исследовании нужно относиться «очень аккуратно», считает проректор Высшей школы экономики, политолог Валерия Касамара: «К сожалению, пяти фокус-групп недостаточно, чтобы сделать вывод обо всем «поколении Z». Кроме того, в выборку из 1500 человек попали люди от 14 до 29 лет, но ценности современных подростков и работающей молодежи, их жизненный опыт, каналы коммуникации, исторические события, которые они «прожили», совершенно разные. Подросток 14 лет и взрослый 29 лет – эта два совершенно разных политических поколения». В то же время портрет, получившийся у авторов, очень точно повторяет черты той молодежи, которую описывают современные исследователи, отмечает эксперт: у нее есть запрос на социальные гарантии и сильного лидера на фоне низкого доверия к политическим институтам, короткий горизонт планирования, удовлетворенность собственной жизнью и желание самореализации. Традиционно под интересом к политике понимается, ходит ли человек на выборы и смотрит ли новости по телевизору, но электоральное участие для современной молодежи – это давно изжившая себя форма политического поведения, полагает Касамара: «Их политический интерес – в участии в политических флешмобах, блогерстве, подписании онлайн-петиций и др. Сами молодые люди не воспринимают их как истинный интерес к политике, поэтому и отвечают, что политика – это не про них, и не всегда понимают, что это и есть реализация их политического интереса».