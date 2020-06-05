Конституционный суд потребовал смягчить местные законы о массовых мероприятиях

В своем решении Конституционный суд отметил, что федеральным законом определены места, в которых проведение публичных акций запрещено. При этом регионам разрешено самостоятельно устанавливать дополнительные ограничения с учетом местных особенностей. Но при этом регионы должны соблюдать установленные на федеральном уровне правила и не ограничивать произвольно право мирно собираться. Осуществляя такое регулирование, субъекты Федерации не вправе вторгаться в предметы федерального ведения и снижать уровень основных гарантий конституционных прав, считает КС. Таким образом, расширяющий запреты закон Самарской области, как и аналогичные ему региональные законы, должны быть изменены, говорится в решении КС.