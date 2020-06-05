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Конституционный суд потребовал смягчить местные законы о массовых мероприятиях

Митинги станут ближе к школам и храмам
Анастасия Корня
Евгений Разумный / Ведомости

Закон Самарской области о митингах в части, в которой тот запрещает проведение массовых мероприятий ближе чем в 150 м от военных объектов, школ, детсадов, больниц и храмов, признан неконституционным. Вводя такие ограничения, законодатель Самарской области превысил свои полномочия, говорится в решении Конституционного суда (КС), которое опубликовано 5 июня на его сайте.

Поводом для проверки регионального закона стала жалоба жителей Самары Натальи Барановой, Александра Круглова и Дамира Сталина, которым местные власти в прошлом году отказали в проведении митинга перед выборами в местные органы власти на площади Куйбышева в центре Самары со ссылкой на этот закон.

В своем решении Конституционный суд отметил, что федеральным законом определены места, в которых проведение публичных акций запрещено. При этом регионам разрешено самостоятельно устанавливать дополнительные ограничения с учетом местных особенностей. Но при этом регионы должны соблюдать установленные на федеральном уровне правила и не ограничивать произвольно право мирно собираться. Осуществляя такое регулирование, субъекты Федерации не вправе вторгаться в предметы федерального ведения и снижать уровень основных гарантий конституционных прав, считает КС. Таким образом, расширяющий запреты закон Самарской области, как и аналогичные ему региональные законы, должны быть изменены, говорится в решении КС.

Конституционный суд проверит закон о митингах Самарской области

Его решение о похожем законе в Коми не учли местные суды

Это уже не первый раз, когда Конституционному суду приходится заниматься региональными законами о митингах. В прошлом году он разрешил проведение митингов на главной площади столицы Республики Коми Сыктывкара, отменив местный запрет на публичные мероприятия по соседству со зданиями органов госвласти. «Апология протеста» насчитала 44 региона, в которых действовал аналогичный запрет, и в прошлом году направила в органы прокуратуры и законодательные собрания письма с предложением скорректировать законодательство.

К сегодняшнему дню необходимые поправки внесли практически все регионы, исключением остается Воронежская область, говорит руководитель «Апологии протеста» Алексей Глухов. Но там подошли к исполнению решения КС слишком буквально и отменили запрет митинговать только у зданий органов госвласти, хотя на самом деле понятно, что проблема гораздо шире, полагает Глухов. Сегодняшнее решение КС означает, что большинство региональных законов о митингах снова должны быть пересмотрены — и гораздо более радикальным образом, считает Глухов.

По данным проекта «ОВД-инфо», эксперты которого в 2018 г. проанализировали региональные законы о митингах, собираться у образовательных учреждений запрещено в 64 субъектах, у медицинских – в 63, а органы власти на 4-м месте (запрет действует в 50 регионах).

Ранее по теме: Регионы не торопятся отменять запреты на митинги у органов власти
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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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