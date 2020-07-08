В России число заразившихся коронавирусом превысило 700 000

В России за минувшие сутки врачи выявили коронавирус еще у 6562 человек, передает оперативный штаб. В 27,6% новых случаев у заразившихся не было симптомов заболевания. С начала пандемии коронавирусная инфекция диагностирована у 700 792 человек. Ежедневный прирост менее 7000 новых случаев фиксируется тринадцатый день подряд.