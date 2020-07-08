В России число заразившихся коронавирусом превысило 700 000

В России число заразившихся коронавирусом превысило 700 000Прирост за прошедшие сутки составил 6562 новых случая
В России за минувшие сутки врачи выявили коронавирус еще у 6562 человек, передает оперативный штаб. В 27,6% новых случаев у заразившихся не было симптомов заболевания. С начала пандемии коронавирусная инфекция диагностирована у 700 792 человек. Ежедневный прирост менее 7000 новых случаев фиксируется тринадцатый день подряд.
За минувшие сутки скончались 173 человека с COVID-19 и двусторонней пневмонией, за весь период в стране умерли 10 667 подхвативших коронавирус.
С начала эпидемии от вируса вылечились 472 511 человек, из них 8631 пациент ‒ за минувшие сутки. Активными остаются 217 614 случаев.
Москва среди российских регионов лидирует по числу случаев заболевания COVID-19. За сутки был выявлен 621 новый случай. Общее число пациентов, заразившихся коронавирусом, в Москве увеличилось до 226 795. За весь период умерли 4027 пациентов с COVID-19, (прирост за сутки — 28 летальных исходов). Всего от вируса вылечились 160 913 человек (1195 за последние сутки), лечение продолжают получать 61 855 пациентов.
На втором месте после столицы по числу заразившихся — Подмосковье. В Московской области за минувшие сутки выявлено 194 новых случая. Общее число заболевших COVID-19 увеличилось до 59 716. За весь период умерли 970 подхвативших вирус. С начала пандемии в регионе от вируса вылечились 39 550 человек, продолжают лечение 19 196 пациентов.
В топ-5 российских регионов по числу заразившихся коронавирусом также входят Петербург (26 389), Нижегородская (19 241) и Свердловская области (14 792). На шестом месте рейтинга — Ханты-Мансийский автономный округ (11 141), на седьмом ‒ Ростовская область (10 350). В других регионах России число заболевших COVID-19 не превышает 10 000 человек.
В мире коронавирус выявлен уже у 11,83 млн человек, говорится на сайте Университета Джонса Хопкинса. Всего от COVID-19 в мире умерли 544 414 человек.