Журналисты подадут в суд на заразившегося коронавирусом президента Бразилии
Бразильская ассоциация прессы (ABI) подаст в суд на президента страны Жаира Болсонару. В заявлении, опубликованном на сайте организации, говорится, что Болосонару подверг журалистов риску заражения коронавирусом во время брифинга, на котором объявил о том, что заболел COVID-19.
Президент вышел к представителям прессы лично, на нем была маска, но он не соблюдал дистанцию. Болсонару сообщил о положительном результате теста на коронавирус и рассказал о своем самочувствии. Сразу по окончании брифинга он в нескольких метрах от журналистов снял маску, чтобы показать свою бодрость. «Несмотря на то, что он знал, что заражен COVID-19, президент Жаир Болсонару продолжил действовать преступным образом и подвергать риску жизни других людей», — говорится в заявлении ABI. В нем также утверждается, что президент, пригласив прессу, «нарушил рекомендованный врачами режим изоляции». По оценке ассоциации, тем самым Болсонару совершил правонарушения, по которым уголовным кодексом страны предусматривается тюремное заключение и штраф. «Столкнувшись с такой ситуацией, ABI подает в Верховный суд на президента», — говорится в заявлении.
Накануне 65-летний Болсонару рассказал своим сторонникам у президентского дворца, что он только что посетил больницу и прошел тест на вирус. Он добавил, что МРТ-обследование показало, что его легкие «чистые», но у него повысилась температура. Болсонару является сторонником «вертикальной изоляции» для борьбы с коронавирусной инфекцией: оставаться дома должны только люди из группы риска и старше 60 лет. Он сам не раз появлялся без маски и перчаток во время митингов и демонстраций в его поддержку, общался и фотографировался со сторонниками, не всегда соблюдая социальную дистанцию. Он также ранее называл коронавирусную инфекцию «легким гриппом» и говорил, что опасность заболевания преувеличена. В середине марта у Болсонару подозревали COVID-19, но тогда повторный текст на коронавирус дал отрицательный результат.
Бразилия находится на втором месте в мире по числу подтвержденных случаев заболевания COVID-19. По данным Университета Джонса Хопкинса на 7.30 мск, в стране выявили около 1 094 457 случая заражения коронавирусом, 66 741 человек скончались от последствий COVID-19.