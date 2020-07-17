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СПЧ заявил о сомнениях в законности коронавирусных ограничений в Москве

В автозаках риск заразиться выше, чем на пикетах, указали в совете
Юрий Литвиненко Светлана Бочарова
Евгений Разумный / Ведомости

Совет при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) призвал Минюст и судебные органы разъяснить правовой статус людей, стоящих в очереди на одиночный пикет, а также статус «массовых одиночных пикетов», указано в докладе о соблюдении прав и свобод во время пандемии коронавируса. СПЧ отметил, что полиция в Москве расширительно трактовала положение, запрещающее массовые мероприятия в городе — в частности, задерживала участников одиночных пикетов в поддержку создателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова и журналиста «Новой газеты» Ильи Азара.

Задержания участников акций в Москве и их доставления в отделы полиции увеличивали риск заражения коронавирусом, указали в СПЧ: нахождение в заполненных автозаках в течение нескольких часов более рискованно, чем собственно пикетирование.

Значительная часть юристов и правозащитников сомневается в том, законны и некоторые из ограничений конституционных прав и свобод во время пандемии, констатировали в СПЧ. Доклад совета обращает внимание на заявление Минюста от 5 июня — тогда министерство по поручению премьера Михаила Мишустина оценило ограничения и посчитало их обоснованными. Пресс-релиз Минюста, по мнению СПЧ, был составлен на основе отсутствующих в открытом доступе аналитических материалов, на запрос СПЧ с просьбой раскрыть источники Минюст не ответил.

В Москве задержали картонную фигуру журналиста Ильи Азара

Распечатанная версия проводила одиночные пикеты в поддержку реального, задержанного во время пикета, журналиста

Массовые задержания пикетирующих в Москве начались 26 мая, после одиночного пикета Азара в поддержку Воронцова, арестованного по делам о вымогательстве и распространении порнографии. 29 мая столичный главк МВД сообщил, что проведение любых публичных мероприятий в Москве запрещено указом мэра о повышенной готовности. При этом в указе, на который сослались в МВД, запрещены «спортивные, зрелищные, публичные и иные массовые мероприятия», а не все публичные акции. После этого полиция в Москве задерживала участников других одиночных пикетов — в поддержку обвиняемого в госизмене советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова и в поддержку фигурантов дела «Нового величия».

В 2018 г. практику одновременного проведения множества одиночных пикетов уже изучал Верховный суд. Он пришел к выводу, что в случае, если такие пикеты объединены едиными целями и имеют единых организаторов, они должны считаться публичными мероприятиями, нуждающимися в согласовании.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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