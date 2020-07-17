СПЧ заявил о сомнениях в законности коронавирусных ограничений в Москве

СПЧ заявил о сомнениях в законности коронавирусных ограничений в МосквеВ автозаках риск заразиться выше, чем на пикетах, указали в совете
Совет при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) призвал Минюст и судебные органы разъяснить правовой статус людей, стоящих в очереди на одиночный пикет, а также статус «массовых одиночных пикетов», указано в докладе о соблюдении прав и свобод во время пандемии коронавируса. СПЧ отметил, что полиция в Москве расширительно трактовала положение, запрещающее массовые мероприятия в городе — в частности, задерживала участников одиночных пикетов в поддержку создателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова и журналиста «Новой газеты» Ильи Азара.
Задержания участников акций в Москве и их доставления в отделы полиции увеличивали риск заражения коронавирусом, указали в СПЧ: нахождение в заполненных автозаках в течение нескольких часов более рискованно, чем собственно пикетирование.
Значительная часть юристов и правозащитников сомневается в том, законны и некоторые из ограничений конституционных прав и свобод во время пандемии, констатировали в СПЧ. Доклад совета обращает внимание на заявление Минюста от 5 июня — тогда министерство по поручению премьера Михаила Мишустина оценило ограничения и посчитало их обоснованными. Пресс-релиз Минюста, по мнению СПЧ, был составлен на основе отсутствующих в открытом доступе аналитических материалов, на запрос СПЧ с просьбой раскрыть источники Минюст не ответил.
Массовые задержания пикетирующих в Москве начались 26 мая, после одиночного пикета Азара в поддержку Воронцова, арестованного по делам о вымогательстве и распространении порнографии. 29 мая столичный главк МВД сообщил, что проведение любых публичных мероприятий в Москве запрещено указом мэра о повышенной готовности. При этом в указе, на который сослались в МВД, запрещены «спортивные, зрелищные, публичные и иные массовые мероприятия», а не все публичные акции. После этого полиция в Москве задерживала участников других одиночных пикетов — в поддержку обвиняемого в госизмене советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова и в поддержку фигурантов дела «Нового величия».
В 2018 г. практику одновременного проведения множества одиночных пикетов уже изучал Верховный суд. Он пришел к выводу, что в случае, если такие пикеты объединены едиными целями и имеют единых организаторов, они должны считаться публичными мероприятиями, нуждающимися в согласовании.