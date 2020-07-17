СПЧ заявил о сомнениях в законности коронавирусных ограничений в Москве

Массовые задержания пикетирующих в Москве начались 26 мая, после одиночного пикета Азара в поддержку Воронцова, арестованного по делам о вымогательстве и распространении порнографии. 29 мая столичный главк МВД сообщил, что проведение любых публичных мероприятий в Москве запрещено указом мэра о повышенной готовности. При этом в указе, на который сослались в МВД, запрещены «спортивные, зрелищные, публичные и иные массовые мероприятия», а не все публичные акции. После этого полиция в Москве задерживала участников других одиночных пикетов — в поддержку обвиняемого в госизмене советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова и в поддержку фигурантов дела «Нового величия».