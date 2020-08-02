В России за сутки выявлено более 5400 больных коронавирусом

В России за сутки выявлено более 5400 больных коронавирусомОбщее число заболевших составляет более 850 000, умерли за сутки 70 пациентов
В России за сутки выявили 5427 заболевших коронавирусом, говорится в сообщении оперштаба. Из них 28,8% не имели клинических проявлений болезни. Общее число случаев заражения в стране составляет 850 870. Умерли за день 70 пациентов. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 14 128.
Вчера оперштаб сообщил о 5462 новых случаях заражения.
За сутки полностью выздоровели 3649 пациентов с COVID-19, за все время эпидемии выздоровели 650 173 человека. Продолжают лечение 186 569 больных.
В Москве зарегистрировали 664 новых случая болезни, общее число случаев заражения в городе достигло 242 713. За сутки выздоровел 761 больной, лечение продолжают 56 886 человек. Накануне в городе умерли 12 больных с коронавирусом, с начала пандемии в Москве скончались 4485 человек.
Москва с начала пандемии занимает первую строчку по количеству выявленных случаев COVID-19. Прирост заболевших за сутки в городе также самый большой по всей стране. Кроме столицы больше всего новых случаев отмечено в Свердловской области (+199), Ханты-Мансийском автономном округе (+168), Санкт-Петербурге (+163), в Московской (+157), Нижегородской (+146), Иркутской (+143) и Мурманской (+137) областях, в Красноярском крае (+134), а также в Ростовской области (+131).
В первую тройку по общему числу случаев COVID-19 входят Москва (242 713), Московская область (63 755) и Санкт-Петербург (31 785).
Число случаев COVID-19 в мире, по данным на 2 августа, превысило 17,8 млн, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса. Более 4,6 млн из них приходится на США, более 2,7 млн – на Бразилию, 1,7 млн – в Индии. Россия занимает четвертое место по общему числу случаев. Всего в мире от коронавируса умерли более 685 000 человек, более 154 000 из них – в США и около 93 000 – в Бразилии.