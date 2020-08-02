В России за сутки выявлено более 5400 больных коронавирусом

Число случаев COVID-19 в мире, по данным на 2 августа, превысило 17,8 млн, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса. Более 4,6 млн из них приходится на США, более 2,7 млн – на Бразилию, 1,7 млн – в Индии. Россия занимает четвертое место по общему числу случаев. Всего в мире от коронавируса умерли более 685 000 человек, более 154 000 из них – в США и около 93 000 – в Бразилии.