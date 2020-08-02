Время доследственной проверки включено в разумные сроки судопроизводства

Время доследственной проверки включено в разумные сроки судопроизводстваПотерпевшим от преступлений будет легче добиваться компенсации за волокиту
Президент Владимир Путин 31 июля подписал поправки в Уголовно-процессуальный кодекс (УПК) и другие акты, уточняющие понятие сроков разумного судопроизводства. Согласно им теперь эти сроки будут считать с того дня, когда было начато уголовное преследование или когда заявление о преступлении было подано потерпевшим. По ранее действовавшим нормам УПК разумным сроком уголовного судопроизводства считался период с возбуждения уголовного дела и до момента его прекращения или вынесения приговора. Это приводило к тому, что время, пока заявление рассматривалось, а уголовного дела еще не было, не засчитывалось как часть разумного срока, нарушение которого можно оспорить. Потерпевшие в результате не могли добиться в суде компенсации за волокиту.
Основанием для принятия этих законов стало решение Конституционного суда (КС), вынесенное 13 января 2020 г. Тогда ст. 6.1. УПК о разумных сроках судопроизводства была признана не соответствующей Основному закону страны. Согласно постановлению КС эта статья позволяла не учитывать важные особенности судопроизводства.
Поправки в законодательство, которые были внесены в Госдуму после этого решения КС, уточняют, что разумный срок судопроизводства для гражданина, в отношении которого осуществляется уголовное преследование, исчисляется со дня начала осуществления уголовного преследования, а для потерпевшего – со дня подачи заявления, сообщения о преступлении до дня прекращения уголовного преследования или вынесения обвинительного приговора. При этом при определении разумного срока должны учитываться своевременность подачи потерпевшим заявления о преступлении и сложность его проверки.
Как сообщал «Российской газете» председатель Совета судей России Виктор Момотов, в 2018 г. гражданами было взыскано более 87,5 млн руб. за нарушение разумных сроков и эта сумма растет каждый год.
Адвокат Леонид Альперович считает, что эти изменения давно ожидались в обществе. «Наконец государство признало, что разумный срок защиты нарушенного права для потерпевшего рассчитывается именно с момента, когда гражданин обратился за защитой». Для потерпевшего прежняя формулировка означала, что «никаких реальных сроков нет – просто могут не возбуждать уголовное дело и всё. Само наличие этапа возбуждения уголовного дела – это архаика», – отмечает адвокат. Уже с момента подачи заявления нужно принимать все меры, добавляет он.
Анатолий Логинов, партнер коллегии адвокатов Pen & Paper, считает, что нововведения относительно исчисления разумных сроков судопроизводства направлены на защиту прав потерпевших. «Раньше срок проверки сообщения о преступлении не включали в срок судопроизводства при рассмотрении жалоб потерпевших на нарушение разумных сроков уголовного судопроизводства. При этом доследственная проверка до момента возбуждения дела может длиться и не один год», – отмечает Логинов. Вместе с тем указанные изменения имеют значение только для решения вопроса о нарушении разумных сроков судопроизводства в интересах потерпевшего, а также размера компенсации, если правоохранительными органами такое нарушение допущено.
Собеседник «Ведомостей» в правоохранительных органах, ранее комментируя проблему сроков судопроизводства в стране, признавал наличие проблемы. Он отмечал, что вряд ли она может быть решена корректировкой УПК, который уже ставит следствие в достаточно жесткие рамки, это скорее вопрос правоприменения.