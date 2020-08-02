Время доследственной проверки включено в разумные сроки судопроизводства

Президент Владимир Путин 31 июля подписал поправки в Уголовно-процессуальный кодекс (УПК) и другие акты, уточняющие понятие сроков разумного судопроизводства. Согласно им теперь эти сроки будут считать с того дня, когда было начато уголовное преследование или когда заявление о преступлении было подано потерпевшим. По ранее действовавшим нормам УПК разумным сроком уголовного судопроизводства считался период с возбуждения уголовного дела и до момента его прекращения или вынесения приговора. Это приводило к тому, что время, пока заявление рассматривалось, а уголовного дела еще не было, не засчитывалось как часть разумного срока, нарушение которого можно оспорить. Потерпевшие в результате не могли добиться в суде компенсации за волокиту.