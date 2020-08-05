В результате взрыва в Бейруте около 300 000 человек остались без жилья

По предварительным данным, взрыв мог произойти во время сварочных работ. По версии властей, 2750 т конфискованной аммиачной селитры находились на одном из складов порта. Она хранилась там в течение шести лет. Чтобы избежать кражи вещества, сотрудники порта решили закрыть отверстия от посторонних. А при проведении сварочных работ произошла детонация.