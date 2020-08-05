В результате взрыва в Бейруте около 300 000 человек остались без жилья
Около 300 000 человек остались без жилья в Бейруте после взрыва в порту, сообщил губернатор ливанской столицы Марван Аббуд, передает телеканал Al-Mayadeen. Ущерб от взрыва, по его словам, оценивается в $3‒5 млрд.
«Мы потеряли десять членов пожарной бригады, а размер ущерба колеблется от $3 млрд до 5 млрд, а может, и больше», ‒ приводит слова губернатора телеканал LBC.
Взрыв в столице Ливана произошел вечером 4 августа. Число погибших при взрыве превысило 100 человек, более 4000 пострадали. Об этом сообщал AFP News со ссылкой на данные Красного Креста. По итогам заседания Высший совет обороны страны заключил, что взрыв в порту произошел из-за 2750 т нитрата аммония (аммиачной селитры), конфискованных в 2014 г. с судна «Росус».
По предварительным данным, взрыв мог произойти во время сварочных работ. По версии властей, 2750 т конфискованной аммиачной селитры находились на одном из складов порта. Она хранилась там в течение шести лет. Чтобы избежать кражи вещества, сотрудники порта решили закрыть отверстия от посторонних. А при проведении сварочных работ произошла детонация.