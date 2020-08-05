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В результате взрыва в Бейруте около 300 000 человек остались без жилья

Ведомости

Около 300 000 человек остались без жилья в Бейруте после взрыва в порту, сообщил губернатор ливанской столицы Марван Аббуд, передает телеканал Al-Mayadeen. Ущерб от взрыва, по его словам, оценивается в $3‒5 млрд.

«Мы потеряли десять членов пожарной бригады, а размер ущерба колеблется от $3 млрд до 5 млрд, а может, и больше», ‒ приводит слова губернатора телеканал LBC.

Взрыв в столице Ливана произошел вечером 4 августа. Число погибших при взрыве превысило 100 человек, более 4000 пострадали. Об этом сообщал AFP News со ссылкой на данные Красного Креста. По итогам заседания Высший совет обороны страны заключил, что взрыв в порту произошел из-за 2750 т нитрата аммония (аммиачной селитры), конфискованных в 2014 г. с судна «Росус».

В Бейруте взорвалась аммиачная селитра с российского судна

По предварительным данным, взрыв мог произойти во время сварочных работ. По версии властей, 2750 т конфискованной аммиачной селитры находились на одном из складов порта. Она хранилась там в течение шести лет. Чтобы избежать кражи вещества, сотрудники порта решили закрыть отверстия от посторонних. А при проведении сварочных работ произошла детонация.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных