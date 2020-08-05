В Бейруте взорвалась аммиачная селитра с российского судна

По данным телеканала, судно «Росус» перевозило 2750 т аммиачной селитры из Батуми в Мозамбик, а в 2013 г. было вынуждено сделать остановку из-за технических неполадок на борту. Судно проверили ливанские власти, и после этого груз был конфискован – он хранился на 12-м причале в порту Бейрута. Изначально на судне было восемь украинских моряков и один россиянин, сообщал портал Odessitua.com, пятеро из них вернулись домой, а еще четырех ливанские власти оставили для поддержания жизнедеятельности судна. Они смогли вернуться домой лишь через год, сообщал отраслевой журнал Seafarers.