В Бейруте взорвалась аммиачная селитра с российского судна
Высший совет обороны Ливана считает, что взрыв в порту Бейрута произошел из-за 2750 т нитрата аммония (аммиачной селитры), конфискованных в 2014 г. с судна «Росус». Об этом сообщает ливанский телеканал LBCI со ссылкой на итоги заседания совета.
По данным телеканала, судно «Росус» перевозило 2750 т аммиачной селитры из Батуми в Мозамбик, а в 2013 г. было вынуждено сделать остановку из-за технических неполадок на борту. Судно проверили ливанские власти, и после этого груз был конфискован – он хранился на 12-м причале в порту Бейрута. Изначально на судне было восемь украинских моряков и один россиянин, сообщал портал Odessitua.com, пятеро из них вернулись домой, а еще четырех ливанские власти оставили для поддержания жизнедеятельности судна. Они смогли вернуться домой лишь через год, сообщал отраслевой журнал Seafarers.
Моряки называли владельцем судна «Росус» уроженца Хабаровска Игоря Гречушкина, который проживал в тот момент на Кипре. Моряки сетовали на то, что владелец «фактически бросил судно», объявив себя банкротом.
Взрыв в столице Ливана произошел вечером 4 августа. Число погибших при взрыве превысило 100 человек, более 4000 пострадали, сообщал AFP News со ссылкой на данные Красного креста.
По предварительным данным, взрыв мог произойти во время сварочных работ. По версии властей, на одном из складов порта находилось 2750 т конфискованной аммиачной селитры, которая хранилась там в течение шести лет. Чтобы избежать кражи вещества, сотрудники порта решили закрыть отверстия, через которые на склад могли попасть посторонние. При проведении сварочных работ произошла детонация, сообщает ливанский телеканал LBC international.
В связи с трагедией в Ливане объявлен трехдневный траур. Президент страны Мишель Аун попросил правительство собраться на экстренное заседание, чтобы объявить о введении в стране чрезвычайного положения на две недели.