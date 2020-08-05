Число погибших при взрыве в Бейруте превысило 100 человек
Число погибших при взрыве в порту Бейрута возросло до 78 человек, более 4000 человек пострадали, сообщил телеканал «Аль-Джазира» со ссылкой на минздрав Ливана. Власти страны ожидают роста количества жертв из-за большого числа пропавших без вести, тела из-под завалов обрушившихся зданий продолжают извлекать до сих пор, отмечается в сообщении.
Взрыв произошел вечером 4 августа. По предварительным данным, он мог произойти во время сварочных работ. По версии властей, на одном из складов порта находилось 2750 т конфискованной аммиачной селитры, которая хранилась там в течение шести лет. Чтобы избежать кражи вещества, сотрудники порта решили закрыть отверстия, через которые на склад могли попасть посторонние. При проведении сварочных работ произошла детонация, сообщает ливанский телеканал LBC international.
Среди пострадавших ‒ сотрудница российского посольства. Телеканал LBCI со ссылкой на собственные источники утверждал, что жена и дочь премьер-министра Ливана также пострадали. Среди пострадавших: генсек ливанской правой националистической партии «Аль-Катаиб», представляющей интересы христиан-маронитов. Позже телеканал Al Arabyа сообщил, что он скончался в больнице.
В связи с трагедией в Ливане объявлен трехдневный траур. Президент страны Мишель Аун попросил правительство собраться на экстренное заседание, чтобы объявить о введении в стране чрезвычайного положения на две недели.