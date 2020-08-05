Число погибших при взрыве в Бейруте превысило 100 человек

Взрыв произошел вечером 4 августа. По предварительным данным, он мог произойти во время сварочных работ. По версии властей, на одном из складов порта находилось 2750 т конфискованной аммиачной селитры, которая хранилась там в течение шести лет. Чтобы избежать кражи вещества, сотрудники порта решили закрыть отверстия, через которые на склад могли попасть посторонние. При проведении сварочных работ произошла детонация, сообщает ливанский телеканал LBC international.