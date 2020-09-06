В центре Минска проходит многотысячная акция протеста

В центре Минска проходит многотысячная акция протестаПо данным белорусских интернет-ресурсов, в ней принимают участие десятки тысяч человек
Десятки тысяч человек участвуют в протестном марше в центре Минска, передает портал Tut.by.
По информации корреспондента портала, многочисленная колонна людей движется по проспекту Победителей в сторону Дворца независимости – резиденции президента республики Александра Лукашенко.
На подступах к резиденции силовики перекрыли проспект, используя спецтехнику и колючую проволоку. Колонна подошла вплотную к заграждению. По информации портала, протестные акции проходят также в Бресте, Гродно, Могилеве и других городах.
Как передает корреспондент «РИА Новостей», у резиденции Лукашенко стоят десять БТРов с военными. Такое же количество бронетранспортеров было и в прошлое воскресенье, когда протестующие подошли к Дворцу независимости.
Ранее пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова сообщила в Telegram, что в связи с протестными акциями увеличено число нарядов и военнослужащих, а также задействована спецтехника милиции и внутренних войск МВД. В течение всего дня останутся перекрытыми проспекты города.
С 9 августа в Белоруссии проходят акции протеста, некоторые граждане вышли на улицы в знак несогласия с результатами президентских выборов, победу на которых одержал Лукашенко, в шестой раз став главой государства. Страны Евросоюза не признали результатов выборов и пригрозили Минску санкциями, государства Прибалтики уже ввели ограничения против белорусских властей.