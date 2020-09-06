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В центре Минска проходит многотысячная акция протеста

По данным белорусских интернет-ресурсов, в ней принимают участие десятки тысяч человек
Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

Десятки тысяч человек участвуют в протестном марше в центре Минска, передает портал Tut.by.

По информации корреспондента портала, многочисленная колонна людей движется по проспекту Победителей в сторону Дворца независимости – резиденции президента республики Александра Лукашенко.

На подступах к резиденции силовики перекрыли проспект, используя спецтехнику и колючую проволоку. Колонна подошла вплотную к заграждению. По информации портала, протестные акции проходят также в Бресте, Гродно, Могилеве и других городах.

Как передает корреспондент «РИА Новостей», у резиденции Лукашенко стоят десять БТРов с военными. Такое же количество бронетранспортеров было и в прошлое воскресенье, когда протестующие подошли к Дворцу независимости.

Ранее пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова сообщила в Telegram, что в связи с протестными акциями увеличено число нарядов и военнослужащих, а также задействована спецтехника милиции и внутренних войск МВД. В течение всего дня останутся перекрытыми проспекты города.

С 9 августа в Белоруссии проходят акции протеста, некоторые граждане вышли на улицы в знак несогласия с результатами президентских выборов, победу на которых одержал Лукашенко, в шестой раз став главой государства. Страны Евросоюза не признали результатов выборов и пригрозили Минску санкциями, государства Прибалтики уже ввели ограничения против белорусских властей.

Ранее по теме: Минобороны Белоруссии заявило о попытках незаконной смены власти в стране

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных