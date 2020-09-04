Минобороны Белоруссии заявило о попытках незаконной смены власти в стране
Деструктивные силы при поддержке ряда западных стран пытались незаконно сменить власть в Белоруссии, заявил министр обороны республики Виктор Хренин на совместном заседании министров обороны государств-членов СНГ, ШОС и ОДКБ в Москве.
«Различные деструктивные силы, подогреваемые руководством таких государств как Польша, Литва, Чехия и Украина, предприняли попытки неконституционной смены власти», — говорится в сообщении пресс-службы Минобороны.
Потерпев неудачу в попытке организации «цветной революции» в Белоруссии, определенные силы на Западе переходят к формам и методам ведения гибридной войны против белорусского государства, «применяя при этом беспрецедентные меры дипломатического и политико-экономического давления», в стране идет «жесткая борьба» за завоевание информационного превосходства, отметил Хренин.
По его словам, за последние годы ротационная группировка НАТО в граничащих с Белоруссией странах выросла в 17 раз – до 10 000 военнослужащих. Рядом с белорусской границей осуществляется концентрация боевой техники и личного состава, в том числе армии США, проходят крупномасштабные учения стран-членов НАТО, «количество которых только в этом году на территории сопредельных с республикой Беларусь государств НАТО увеличилось в 5 раз». Белоруссия вынуждена вырабатывать ответные меры военного характера, подчеркнул министр, напомнив, что в августе в стране проводились плановые мероприятия боевой подготовки.
С 9 августа в Белоруссии проходят акции протеста, некоторые граждане вышли на улицы в знак несогласия с результатами президентских выборов, победу в которых одержал Лукашенко, шестой раз став главой государства. Страны Евросоюза не признали результатов выборов и пригрозили Минску санкциями, государства Прибалтики уже ввели ограничения против белорусских властей.