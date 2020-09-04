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Минобороны Белоруссии заявило о попытках незаконной смены власти в стране

Ведомости

Деструктивные силы при поддержке ряда западных стран пытались незаконно сменить власть в Белоруссии, заявил министр обороны республики Виктор Хренин на совместном заседании министров обороны государств-членов СНГ, ШОС и ОДКБ в Москве.

«Различные деструктивные силы, подогреваемые руководством таких государств как Польша, Литва, Чехия и Украина, предприняли попытки неконституционной смены власти», — говорится в сообщении пресс-службы Минобороны.

Потерпев неудачу в попытке организации «цветной революции» в Белоруссии, определенные силы на Западе переходят к формам и методам ведения гибридной войны против белорусского государства, «применяя при этом беспрецедентные меры дипломатического и политико-экономического давления», в стране идет «жесткая борьба» за завоевание информационного превосходства, отметил Хренин.

По его словам, за последние годы ротационная группировка НАТО в граничащих с Белоруссией странах выросла в 17 раз – до 10 000 военнослужащих. Рядом с белорусской границей осуществляется концентрация боевой техники и личного состава, в том числе армии США, проходят крупномасштабные учения стран-членов НАТО, «количество которых только в этом году на территории сопредельных с республикой Беларусь государств НАТО увеличилось в 5 раз». Белоруссия вынуждена вырабатывать ответные меры военного характера, подчеркнул министр, напомнив, что в августе в стране проводились плановые мероприятия боевой подготовки.

С 9 августа в Белоруссии проходят акции протеста, некоторые граждане вышли на улицы в знак несогласия с результатами президентских выборов, победу в которых одержал Лукашенко, шестой раз став главой государства. Страны Евросоюза не признали результатов выборов и пригрозили Минску санкциями, государства Прибалтики уже ввели ограничения против белорусских властей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных