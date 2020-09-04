Минобороны Белоруссии заявило о попытках незаконной смены власти в стране

По его словам, за последние годы ротационная группировка НАТО в граничащих с Белоруссией странах выросла в 17 раз – до 10 000 военнослужащих. Рядом с белорусской границей осуществляется концентрация боевой техники и личного состава, в том числе армии США, проходят крупномасштабные учения стран-членов НАТО, «количество которых только в этом году на территории сопредельных с республикой Беларусь государств НАТО увеличилось в 5 раз». Белоруссия вынуждена вырабатывать ответные меры военного характера, подчеркнул министр, напомнив, что в августе в стране проводились плановые мероприятия боевой подготовки.