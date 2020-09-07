Лишь 16% опрошенных ВЦИОМом граждан хотят эмигрировать

Лишь 16% опрошенных ВЦИОМом граждан хотят эмигрироватьИх число незначительно сократилось в сравнении с прошлым годом
Согласно данным опроса ВЦИОМа, опубликованным 7 сентября, лишь 16% опрошенных хотели бы переехать из России в другую страну, тогда как 82% заявили о своем желании остаться. Еще 2% опрошенных затруднились ответить на вопрос о желании переехать. В 2019 г. число респондентов, выразивших намерение уехать, было самым высоким за последние девять лет – 17%. Самым низким показатель по этому вопросу был в период с 2016-го по 2018 г. – тогда лишь 10% опрошенных говорили, что хотят эмигрировать. Данные, приведенные в этом опросе, схожи с результатами, полученными социологами в 2011 г.: тогда тоже 82% респондентов изъявили желание остаться в России. В то же время тогда на 3% меньше была доля опрошенных, положительно отвечавших на вопрос о желании эмигрировать, – 13%.
Чаще всего перспективы отъезда для себя рассматривают молодые люди в возрасте 18–24 года – 38% людей этой группы заявили о таком желании в ходе опроса. Чуть меньше респондентов, 31%, хотят уехать из следующей возрастной группы – 25–34 года. Самая консервативная в этом вопросе группа людей в возрасте старше 60 лет. Лишь 4% опрошенных людей этого возраста хотят переехать из страны.
При этом лишь 11% от общего числа готовых уехать заявили о том, что думали об эмиграции в ближайшие два года. Относительное большинство респондентов, 43%, говорят, что пока не задумывались о конкретной дате переезда.
На вопрос, предпринимаются ли ими какие-либо действия для переезда, 39% от общего числа респондентов заявили, что пока ничего не делали. Этот показатель был таким же в 2013 г. Самым популярным действием для подготовки к эмиграции у опрошенных является изучение иностранного языка. Но этим занимаются лишь 29% опрошенных из числа тех, кто хочет уехать за границу.
Обсуждая возможные причины для отъезда, половина респондентов отметила как важный параметр более высокий уровень жизни и зарплат в стране, подходящей для переезда. Второе по популярности объяснение (22%) – недовольство правительством и политикой, проводимой российскими властями. Это объяснение в 2019 г. предложили 17% опрошенных.
Советник генерального директора ВЦИОМа Елена Михайлова отмечает, что «о реальном потенциале оттока населения можно говорить только через призму тех, кто уже предпринимает какие-либо действия для дальнейшего переезда, активно изучает язык выбранной страны». Михайлова подчеркивает, что рассматривающие возможность переезда в долгосрочной перспективе в условиях стремительной социальной динамики могут еще многократно пересмотреть свое отношение к преимуществам и недостаткам жизни в той или иной стране. При этом молодежь не связывает смену места проживания с отказом от своей российской идентичности, а переезд давно не воспринимается как фатальный выбор без возможности вернуться на Родину, считает социолог.
Согласно прогнозу, который давал «Ведомостям» замдиректора Института демографии НИУ ВШЭ Михаил Денисенко, численность населения России в 2020 г. может рекордно сократиться – на 340 000 человек. Это самый большой показатель за последние 14 лет. Хуже было только в 2006 г., когда население уменьшилось на 370 000 человек. При этом российское гражданство, по данным МВД, в I квартале 2020 г. получила 161 000 иностранцев, среди них преобладают жители Луганской и Донецкой областей Украины.