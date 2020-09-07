Лишь 16% опрошенных ВЦИОМом граждан хотят эмигрировать

Согласно данным опроса ВЦИОМа, опубликованным 7 сентября, лишь 16% опрошенных хотели бы переехать из России в другую страну, тогда как 82% заявили о своем желании остаться. Еще 2% опрошенных затруднились ответить на вопрос о желании переехать. В 2019 г. число респондентов, выразивших намерение уехать, было самым высоким за последние девять лет – 17%. Самым низким показатель по этому вопросу был в период с 2016-го по 2018 г. – тогда лишь 10% опрошенных говорили, что хотят эмигрировать. Данные, приведенные в этом опросе, схожи с результатами, полученными социологами в 2011 г.: тогда тоже 82% респондентов изъявили желание остаться в России. В то же время тогда на 3% меньше была доля опрошенных, положительно отвечавших на вопрос о желании эмигрировать, – 13%.