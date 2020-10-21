Дороги, культура и отсутствие перспектив перестали раздражать

76% жителей Москвы и Санкт-Петербурга заявили социологам об «очень позитивном» и «скорее позитивном» отношении к своим городам. В целом по России число таких позитивных ответов лишь 53%. При этом чем меньше населенный пункт, тем меньше оказалось позитивных ответов на вопрос социологов: в городах-миллионниках – 55%, в городах на 100 000–500 000 жителей – 52%, в селах только 47%.