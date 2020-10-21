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Дороги, культура и отсутствие перспектив перестали раздражать

Москвичей и петербуржцев
Светлана Бочарова
Андрей Гордеев / Ведомости

76% жителей Москвы и Санкт-Петербурга заявили социологам об «очень позитивном» и «скорее позитивном» отношении к своим городам. В целом по России число таких позитивных ответов лишь 53%. При этом чем меньше населенный пункт, тем меньше оказалось позитивных ответов на вопрос социологов: в городах-миллионниках – 55%, в городах на 100 000–500 000 жителей – 52%, в селах только 47%. 

Судя по опросу, Москва и Санкт-Петербург лишь немного уступают другим населенным пунктам России по количеству явлений, раздражающих граждан. 20% жителей обеих столиц не нашли, на что пожаловаться социологам, в других населенных пунктах России 16% жителей довольны всем. Столичных жителей больше всего раздражают новая массовая застройка (30%), упадок экономики и плохая экология (по 27%), а также дефицит социальных сервисов (медицины, детсадов – 19%) и плохое состояние инфраструктуры (18%). 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных