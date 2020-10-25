В России выявили 16 710 новых случаев коронавируса за сутки

В России выявили 16 710 новых случаев коронавируса за суткиОбщее число случаев заражения в стране превысило 1,5 млн
В России за сутки выявили 16 710 новых случаев коронавируса, сообщает оперативный штаб. Общее число случаев заражения в стране достигло 1 513 877. Умерли за день 229 пациентов. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 26 050.
В Москве за сутки выявлено 4455 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 2614 пациентов, скончались 68 человек. В топ-5 по приросту заболевших за сутки после Москвы вошли Санкт-Петербург (+709), Подмосковье (+491), Нижегородская (+396) и Ростовская (+306) области.
За сутки в России полностью выздоровели 7704 человека. Общее число выздоровевших выросло до 1 138 522 человек.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 42,6 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 1,1 млн человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США ‒ более 8,5 млн случаев, Индии (7,8 млн) и Бразилии (5,3 млн). Россия занимает четвертое место в мире по заболеваемости коронавирусом.
Ранее президент России Владимир Путин призвал все уровни власти к выверенным и аккуратным действиям в ответ на угрозу распространения коронавируса. Он отметил, что пока субъекты Федерации стараются не вводить жестких карантинных ограничений. При этом подчеркнул, что нужно действовать «очень выверенно, аккуратно, исходя из реалий, которые складываются на той или иной территории».