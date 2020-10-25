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В России выявили 16 710 новых случаев коронавируса за сутки

Общее число случаев заражения в стране превысило 1,5 млн
Денис Куренев
Кирилл Зыков / АГН Москва

В России за сутки выявили 16 710 новых случаев коронавируса, сообщает оперативный штаб. Общее число случаев заражения в стране достигло 1 513 877. Умерли за день 229 пациентов. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 26 050.

В Москве за сутки выявлено 4455 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 2614 пациентов, скончались 68 человек. В топ-5 по приросту заболевших за сутки после Москвы вошли Санкт-Петербург (+709), Подмосковье (+491), Нижегородская (+396) и Ростовская (+306) области.

За сутки в России полностью выздоровели 7704 человека. Общее число выздоровевших выросло до 1 138 522 человек.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 42,6 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 1,1 млн человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США ‒ более 8,5 млн случаев, Индии (7,8 млн) и Бразилии (5,3 млн). Россия занимает четвертое место в мире по заболеваемости коронавирусом.

Ранее президент России Владимир Путин призвал все уровни власти к выверенным и аккуратным действиям в ответ на угрозу распространения коронавируса. Он отметил, что пока субъекты Федерации стараются не вводить жестких карантинных ограничений. При этом подчеркнул, что нужно действовать «очень выверенно, аккуратно, исходя из реалий, которые складываются на той или иной территории».

Ранее по теме: В Роспотребнадзоре ожидают спада заболеваемости коронавирусом в феврале — марте

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных