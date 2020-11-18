Первым обвиняемым аудитором Счетной палаты стал бывший губернатор и министр Михаил Мень

Мень стал первым аудитором Счетной палаты, лишенным неприкосновенности. Палата пока не выступила в его защиту. «Обвинения относятся к периоду работы Меня в Ивановской области в 2011 г. Как и каждые обвинения, они должны быть объективно расследованы. Будем ждать итогов расследования», – сказано в заявлении палаты, распространенном 18 ноября. Мень пока остается аудитором, сказал сенатор Клишас «РИА Новости». Снять его с должности можно только по представлению президента России, пояснил он. Уведомить президента о наличии оснований для досрочной отставки аудитора должен руководитель Счетной палаты Алексей Кудрин. Ранее Кудрин в качестве руководителя уже сталкивался с ситуацией, когда уголовному преследованию подвергался его подчиненный – в 2008 г. был арестован заместитель Кудрина в Минфине России Сергей Сторчак. Кудрин публично защищал его и добился освобождения, Сторчак еще много лет продолжал работать в Минфине. Но тогда Сторчак фактически был «заложником», Кудрин защищал не только его, но и себя; теперь речь не идет о близком ему человеке, он не должен и вряд ли будет защищать его, объясняет близкий к Кремлю собеседник «Ведомостей».