Первым обвиняемым аудитором Счетной палаты стал бывший губернатор и министр Михаил Мень

Первым обвиняемым аудитором Счетной палаты стал бывший губернатор и министр Михаил МеньЕму инкриминируют хищение 700 млн рублей
18 ноября Совет Федерации разрешил СКР начать уголовное преследование аудитора Счетной палаты, бывшего министра строительства России и бывшего губернатора Ивановской области Михаила Меня. Представление Генпрокуратуры о лишении Меня неприкосновенности было внезапно включено в повестку дня заседания Совфеда по предложению председателя палаты Валентины Матвиенко. Матвиенко мотивировала инициативу «острой необходимостью». Из ее слов следовало, что Меню планируется мера пресечения в виде запрета определенных действий – об аресте, включая домашний, речь не шла. 19 ноября ходатайство об этом рассмотрит Басманный суд, сообщил источник, близкий к следствию. Для Меня обращение Генпрокуратуры в Совфед стало неожиданностью. «Что это за ерунда? Я не в курсе, сейчас буду выяснять», – сказал он «Интерфаксу».
Девять лет назад
По словам генпрокурора Игоря Краснова, выступившего в Совфеде, Меню инкриминируется статья 160 часть 4 УК (растрата в крупном размере, наказание до 10 лет). По версии следствия, события относятся к 2011 г., когда Мень был губернатором Ивановской области. Следствие считает, что должностные лица Ивановской области и бенефициары группы компаний «Продо» похитили из бюджета региона 700 млн руб., которые были выделены региону Минфином России в виде бюджетного кредита (его общий размер был 1 млрд руб.). Без согласования с Минфином через региональный фонд поддержки малого бизнеса деньги были перечислены входящему в состав ГК «Продо» ОАО «Ивановский бройлер», которое не являлось предприятием малого бизнеса. При этом договор о займе с ГК «Продо» был заключен на невыгодных для региона условиях – по ставке в 2% годовых при ставке рефинансирования на тот момент в 8%, отметил Краснов. Устав фонда поддержки малого предпринимательства предварительно был изменен, таким образом, «Ивановский бройлер» смог получить деньги с его помощью. Деньги были переведены «Ивановскому бройлеру» в апреле 2011 г., а уже на следующий день – на счета других организаций. Обратно в бюджет региона 700 млн руб. не вернулись, следовало из рассказа Краснова.
Бенефициары
Инициаторами хищения бюджетных средств следствие, по словам Краснова, считает «неустановленных лиц из числа бенефициаров ГК «Продо» – они знали о предоставлении Минфином бюджетных кредитов регионам на частичное покрытие дефицитов и «объединились в организованную группу» для получения такого кредита Ивановской областью «и последующего хищения его части» путем перечисления из бюджета региона в адрес «Ивановского бройлера». Мень и замруководителя ООО «Продо» Екатерина Семенова были вовлечены в организованную группу, им поручили руководить хищением, добавил генпрокурор. «Инициатива выделения беспрецедентно крупной суммы «Ивановскому бройлеру» исходила исключительно от Меня. При этом такие средства никогда ранее не предоставлялись ни одной коммерческой организации [региона]», – указал Краснов.
«Продо» – крупный производитель мясной продукции, также владеет птицефабриками, свинокомплексами. Forbes в 2016 г. включал компанию в рейтинг крупнейших частных российских компаний: с выручкой в 36,4 млрд руб. компания занимала в нем 188-е место. Компания принадлежит Андрею Городилову (50%), Ефиму Малкину (25%) и Ирине Панченко (25%), согласно «СПАРК-Интерфаксу». Все трое считаются соратниками Романа Абрамовича. Малкин и Панченко работали в «Сибнефти», когда ее основным владельцем был Абрамович, а когда он работал губернатором Чукотского автономного округа – Панченко стала его заместителем, Малкин же представлял регион в Совете Федерации. Городилов работал первым заместителем председателя правительства и губернатора Чукотки. Представитель «Продо» не ответил на запрос «Ведомостей».
Юридические детали
Ни одного вопроса от сенаторов генпрокурору не поступило. «Думаю, расставлены все точки над i», – резюмировала Матвиенко. Сенатор Андрей Клишас, представляющий Совфед в Генеральной прокуратуре, рассказал коллегам, что материалы уголовного дела, по которому проходит Мень, были представлены в Совфед некоторое время назад, с ними также знакома Матвиенко. По словам Клишаса, сенаторы задали «вопросы, необходимые по этим материалам, и получили тоже не менее убедительные ответы, чем те, которые сегодня генеральным прокурором были представлены в его выступлении». Клишас попросил сенаторов поддержать представление Генпрокуратуры, заверив, что оно соответствует всем регламентам и нормам палаты. Вскоре после голосования сенаторов, единогласно поддержавших представление генпрокурора, поступили сообщения о задержании Меня, а затем и о предъявлении ему обвинения по ст. 160 ч. 4.
Согласно Уголовному кодексу, срок давности по статье, вменяемой Меню, составляет 10 лет и истекает, судя по официальной информации, в 2021 г. По словам партнера юридической компании «Рустам Камраев и партнеры» Дмитрия Горбунова, по вменяемому составу срок давности составляет 10 лет с момента совершения преступления. Формально (п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ) при истечении срока давности дело возбуждаться не должно, а возбужденное дело должно быть прекращено. Однако следствие часто прибегает к различным процессуальным моментам, чтобы обойти положение о сроках давности.
Возможные причины
Мень стал первым аудитором Счетной палаты, лишенным неприкосновенности. Палата пока не выступила в его защиту. «Обвинения относятся к периоду работы Меня в Ивановской области в 2011 г. Как и каждые обвинения, они должны быть объективно расследованы. Будем ждать итогов расследования», – сказано в заявлении палаты, распространенном 18 ноября. Мень пока остается аудитором, сказал сенатор Клишас «РИА Новости». Снять его с должности можно только по представлению президента России, пояснил он. Уведомить президента о наличии оснований для досрочной отставки аудитора должен руководитель Счетной палаты Алексей Кудрин. Ранее Кудрин в качестве руководителя уже сталкивался с ситуацией, когда уголовному преследованию подвергался его подчиненный – в 2008 г. был арестован заместитель Кудрина в Минфине России Сергей Сторчак. Кудрин публично защищал его и добился освобождения, Сторчак еще много лет продолжал работать в Минфине. Но тогда Сторчак фактически был «заложником», Кудрин защищал не только его, но и себя; теперь речь не идет о близком ему человеке, он не должен и вряд ли будет защищать его, объясняет близкий к Кремлю собеседник «Ведомостей».
Меня считали человеком, близким к экс-премьеру Дмитрию Медведеву, который в настоящее время работает зампредом Совета безопасности России, говорят два близких к Кремлю собеседника «Ведомостей». Именно этим они объясняют былой взлет Меня до федерального министра строительства. Мень возглавлял министерство в годы, когда Медведев был премьером. Возможно, проблемы Меня связаны с некоторым ослаблением Медведева, допускает один из собеседников. Довольно давно отношения Меня и Медведева испортились, знает бывший федеральный чиновник. Даже если и так, проблемы Меня говорят о том, что опасаться преследования следует всем чиновникам, которые по какой-то причине потеряли поддержку в высших эшелонах власти, отмечает близкий к Кремлю источник.
Дело, по которому задержан Мень, широко известно, просто ждало своего часа; что на самом деле послужило поводом для преследования Меня – можно только догадываться, говорит один из близких к Кремлю собеседников «Ведомостей». «Что-то запустило триггер», – согласен политолог Евгений Минченко. При этом эксперт не исключает, что происходящее может быть связано со сферой нынешней работы Меня в Счетной палате – он занимался темами экологии и мусорной реформой.
В подготовке статьи участвовала Екатерина Бурлакова