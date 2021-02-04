В России выявили 16 714 случаев заражения коронавирусом

В России выявили 16 714 случаев заражения коронавирусомУмер 521 заболевший
В России за сутки выявили 16 714 новых случаев коронавируса, сообщает оперативный штаб. Общее число случаев заражения в стране достигло 3 917 918. Умер за день 521 пациент. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 75 205.
Вчера, 3 февраля, оперштаб сообщил о 16 474 новых случаях болезни.
В Москве за сутки выявили 2095 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 5324 пациента, скончались 67 человек. В топ-5 по приросту заболевших за сутки также вошли Санкт-Петербург (+1571), Подмосковье (+831), Нижегородская (+471) и Воронежская (+371) области.
За сутки в России полностью выздоровели 24 546 человек. Общее число выздоровевших возросло до 3 389 913 человек.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 104 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 2,2 млн человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США ‒ более 26,5 млн случаев, Индии (свыше 10,7 млн), Бразилии (более 9,3 млн) и Великобритании (более 3,8 млн). Россия по этому показателю занимает пятое место в мире.