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Россия впервые не лидирует по числу заключенных на 100 000 человек в Совете Европы

К этому привела пандемия и работа судов и правоохранителей
Глеб Мишутин
Россия впервые не лидирует по числу заключенных на 100 000 человек в Совете Европы /Андрей Гордеев / Ведомости

В странах – участницах Совета Европы (СЕ) уменьшилось общее число людей, отбывающих наказание в местах лишения свободы. Об этом говорится в докладе организации, опубликованном 8 апреля. При этом Россия, вероятно, впервые за все время своего членства в этой организации лишилась 1-го места по числу заключенных на 100 000 населения. Доклад, подготовленный швейцарским Университетом Лозанны, посвящен ситуации в пенитенциарных системах за 2019–2020 гг.

Как отметил соавтор доклада профессор Марсело Эйби, снижение показателей обусловлено уменьшением числа «традиционных» преступлений, таких как кража и грабеж. При этом рост числа киберпреступлений, в том числе мошенничества, не компенсирует эту динамику, так как злоумышленников сложно выследить и привлечь к ответственности.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных