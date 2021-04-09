Россия впервые не лидирует по числу заключенных на 100 000 человек в Совете Европы

В странах – участницах Совета Европы (СЕ) уменьшилось общее число людей, отбывающих наказание в местах лишения свободы. Об этом говорится в докладе организации, опубликованном 8 апреля. При этом Россия, вероятно, впервые за все время своего членства в этой организации лишилась 1-го места по числу заключенных на 100 000 населения. Доклад, подготовленный швейцарским Университетом Лозанны, посвящен ситуации в пенитенциарных системах за 2019–2020 гг.