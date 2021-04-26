Депутаты дадут возможность акционерам собираться и голосовать онлайн

Способы, которые позволяют достоверно узнать, кто принимает участие в таком заседании онлайн, должны быть установлены законом, единогласным решением собрания или уставом юридического лица, говорится в законопроекте. То есть на таком собрании в случае принятия закона можно будет присутствовать и виртуально, главное – аутентифицировать его участника и доказать, что он реально выразил свою волю, следует из пояснительной записки к законопроекту.