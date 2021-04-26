Депутаты дадут возможность акционерам собираться и голосовать онлайн

Депутаты дадут возможность акционерам собираться и голосовать онлайнСледующий шаг – возможность онлайн-съездов партий, считает юрист
Участники гражданско-правовых сообществ, в которых решения принимаются коллективно, смогут участвовать в заседаниях и голосовать дистанционно. Соответствующие поправки в ст. 181.2 Гражданского кодекса внесли депутаты Павел Крашенинников и Андрей Макаров.
Способы, которые позволяют достоверно узнать, кто принимает участие в таком заседании онлайн, должны быть установлены законом, единогласным решением собрания или уставом юридического лица, говорится в законопроекте. То есть на таком собрании в случае принятия закона можно будет присутствовать и виртуально, главное – аутентифицировать его участника и доказать, что он реально выразил свою волю, следует из пояснительной записки к законопроекту.
Голосование на онлайн-собрании можно будет проводить разными способами – как непосредственно (к примеру, поднятием руки или произнесением нужного слова), так и по специальной электронной форме (например, через Google-опрос, Zoom-голосование) и проч., сказано в пояснительной записке к законопроекту.
Перечень тех, на кого распространится норма об онлайн-заседаниях, обширен. Речь идет о собраниях акционеров, советов директоров, попечительских советов юрлиц, о собраниях, конференциях и съездах некоммерческих организаций, о коллективах собственников недвижимости и всех иных случаях, когда необходимо принятие «решения коллективами участников гражданско-правовых сообществ». Авторы законопроекта ссылаются на то, что ограничения передвижения граждан из-за пандемии в 2020 г. способствовали активному применению информационно-коммуникационных технологий при проведении собраний, это теперь требуется учесть в законодательстве.