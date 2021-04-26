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Депутаты дадут возможность акционерам собираться и голосовать онлайн

Следующий шаг – возможность онлайн-съездов партий, считает юрист
Елена Мухаметшина
Перечень тех, на кого распространится норма об онлайн-заседаниях, обширен /Евгений Разумный / Ведомости

Участники гражданско-правовых сообществ, в которых решения принимаются коллективно, смогут участвовать в заседаниях и голосовать дистанционно. Соответствующие поправки в ст. 181.2 Гражданского кодекса внесли депутаты Павел Крашенинников и Андрей Макаров.

Способы, которые позволяют достоверно узнать, кто принимает участие в таком заседании онлайн, должны быть установлены законом, единогласным решением собрания или уставом юридического лица, говорится в законопроекте. То есть на таком собрании в случае принятия закона можно будет присутствовать и виртуально, главное – аутентифицировать его участника и доказать, что он реально выразил свою волю, следует из пояснительной записки к законопроекту.

Голосование на онлайн-собрании можно будет проводить разными способами – как непосредственно (к примеру, поднятием руки или произнесением нужного слова), так и по специальной электронной форме (например, через Google-опрос, Zoom-голосование) и проч., сказано в пояснительной записке к законопроекту.

Перечень тех, на кого распространится норма об онлайн-заседаниях, обширен. Речь идет о собраниях акционеров, советов директоров, попечительских советов юрлиц, о собраниях, конференциях и съездах некоммерческих организаций, о коллективах собственников недвижимости и всех иных случаях, когда необходимо принятие «решения коллективами участников гражданско-правовых сообществ». Авторы законопроекта ссылаются на то, что ограничения передвижения граждан из-за пандемии в 2020 г. способствовали активному применению информационно-коммуникационных технологий при проведении собраний, это теперь требуется учесть в законодательстве.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных