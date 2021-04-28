Госорганы загрузили суды мелкими делами

Госорганы загрузили суды мелкими деламиЭксперты изучили, какие вопросы занимают российские суды
В 2019 г. вновь зарегистрировано увеличение нагрузки на российских судей, выяснили сотрудники Высшей школы экономики Андрей Кашанин и Дмитрий Малов. Причиной многократного роста стало увеличение числа мелких дел, где требования не превышают 200 000 руб. либо где долг и его размер не оспариваются должником. Основным источником таких исков являются госорганы.
В исследовании, основанном на статистических данных Судебного департамента, указано, что на плечи судей ложится техническая часть разбирательств, которая не имеет никакого отношения к непосредственно юрисдикционной деятельности. Госорганы – ПФР, ФНС и др. – по законодательству обязаны заявлять требования вне зависимости от их размера, что и влияет на рост числа дел. И иногда это доходит до абсурда: затраты на разбирательство могут превышать сумму взыскания – в числе дел о налогах и сборах таких почти 90%.