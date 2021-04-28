Госорганы загрузили суды мелкими делами

В исследовании, основанном на статистических данных Судебного департамента, указано, что на плечи судей ложится техническая часть разбирательств, которая не имеет никакого отношения к непосредственно юрисдикционной деятельности. Госорганы – ПФР, ФНС и др. – по законодательству обязаны заявлять требования вне зависимости от их размера, что и влияет на рост числа дел. И иногда это доходит до абсурда: затраты на разбирательство могут превышать сумму взыскания – в числе дел о налогах и сборах таких почти 90%.