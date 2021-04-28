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Госорганы загрузили суды мелкими делами

Эксперты изучили, какие вопросы занимают российские суды
Анна Нараева
Нагрузка на российских судей планомерно растет с 2012 г. /Андрей Гордеев / Ведомости

В 2019 г. вновь зарегистрировано увеличение нагрузки на российских судей, выяснили сотрудники Высшей школы экономики Андрей Кашанин и Дмитрий Малов. Причиной многократного роста стало увеличение числа мелких дел, где требования не превышают 200 000 руб. либо где долг и его размер не оспариваются должником. Основным источником таких исков являются госорганы.

В исследовании, основанном на статистических данных Судебного департамента, указано, что на плечи судей ложится техническая часть разбирательств, которая не имеет никакого отношения к непосредственно юрисдикционной деятельности. Госорганы – ПФР, ФНС и др. – по законодательству обязаны заявлять требования вне зависимости от их размера, что и влияет на рост числа дел. И иногда это доходит до абсурда: затраты на разбирательство могут превышать сумму взыскания – в числе дел о налогах и сборах таких почти 90%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных