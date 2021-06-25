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Законность компенсаций за испорченные во время митингов газоны рассмотрит суд в Страсбурге

Решение может повлиять на штрафы в отношении протестующих за ущерб от их действий
Константин Гликин
Прокуратура требует взыскать с организаторов акции «Он нам не царь» в Санкт-Петербурге 10,9 млн руб. за испорченные, по ее версии, растения и цветы /Евгений Егоров / Ведомости

ЕСПЧ начинает рассмотрение жалобы активистов из Санкт-Петербурга, оштрафованных на 7,3 млн руб. за порчу газонов во время митинга в 2018 г. Об этом 24 июня сообщил адвокат активистов, старший партнер «Апологии протеста» Александр Передрук.

Бывший координатор петербургского Штаба Навального (организация признана экстремистской) Денис Михайлов и активист Богдан Литвин были признаны ответственными за проведение шествия 5 мая 2018 г. В тот день во многих городах России проходила акция «Он нам не царь», организованная при участии штабов Навального. Она была приурочена к инаугурации Владимира Путина 7 мая. В Санкт-Петербурге протестующие планировали выйти на Дворцовую площадь, но ее полностью перекрыли правоохранители, поэтому активисты направились в Александровский сад. В ходе шествия в этом месте и во внутреннем дворе Зимнего дворца пострадала часть газонов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных