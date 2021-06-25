Законность компенсаций за испорченные во время митингов газоны рассмотрит суд в Страсбурге

Бывший координатор петербургского Штаба Навального (организация признана экстремистской) Денис Михайлов и активист Богдан Литвин были признаны ответственными за проведение шествия 5 мая 2018 г. В тот день во многих городах России проходила акция «Он нам не царь», организованная при участии штабов Навального. Она была приурочена к инаугурации Владимира Путина 7 мая. В Санкт-Петербурге протестующие планировали выйти на Дворцовую площадь, но ее полностью перекрыли правоохранители, поэтому активисты направились в Александровский сад. В ходе шествия в этом месте и во внутреннем дворе Зимнего дворца пострадала часть газонов.