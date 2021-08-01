Комиссия Владимира Мединского будет заниматься исторической и культурной контрпропагандой

С 2009 по 2012 г. по указу президента Дмитрия Медведева действовала аналогичная комиссия по противодействию попыткам фальсификации истории в ущерб интересам России, но она не выявила ни одной громкой исторической ошибки, отмечает историк Никита Петров. У новой комиссии могут быть иные задачи – к примеру, она поможет развивать и продвигать официальные версии истории, которую излагает президент в последних статьях об Украине и Великой Отечественной войне, говорит доктор исторических наук Андрей Зубов. Если не наполнить новую структуру реальным смыслом, она может оказаться мертворожденной и остаться лишь дополнительной трибуной для Мединского, полагает он.