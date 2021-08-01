Комиссия Владимира Мединского будет заниматься исторической и культурной контрпропагандой

Комиссия Владимира Мединского будет заниматься исторической и культурной контрпропагандойПо указу президента в нее войдут в том числе силовики
30 июля Владимир Путин подписал указ о создании межведомственной комиссии по историческому просвещению, которую возглавил помощник президента, экс-министр культуры Владимир Мединский.
По положению о комиссии она должна координировать госорганы, научно-образовательное и культурное сообщества в «выработке единого подхода к осуществлению исторического просвещения и образования, а также к предупреждению попыток фальсификации истории». Также она должна анализировать работу иностранных структур и лиц во вред интересам России, принимать меры для противодействия им. Готовить меры по информационному обеспечению историко-культурных и «контрпропагандистских мероприятий».
Речь о более широкой сфере деятельности, чем контроль за применением уже принятых законов в сфере исторической памяти, считает глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская.
В 2021 г. Госдума приняла поправки, устанавливающие запрет на отождествление целей, решений и действий СССР с целями, решениями и действиями руководства нацистской Германии, а также был введен запрет на отрицание решающей роли советского народа в разгроме нацистской Германии и гуманитарной миссии СССР при освобождении стран Европы. Скорее всего, речь идет о работе во всей гуманитарной сфере, государственной культурной политике, полагает Ямпольская, если говорить об историческом просвещении, здесь будут использоваться в том числе эмоциональные способы донесения знаний – через произведения искусства, а не только учебники.
Информационным и организационным обеспечением совета займется управление президента по общественным проектам, следует из подписанного президентом документа. В состав новой комиссии должны входить представители администрации президента, Совбеза, Генпрокуратуры, Следственного комитета, МИДа, Минобороны, МВД, Минкультуры, Минпросвещения, Минобразования, Минцифры, Минюста, СВР, ФСБ, Росархива, РАН, Российского исторического общества (его возглавляет директор СВР Сергей Нарышкин), Российского военно-исторического общества (его возглавляет Мединский), общества «Знание» и ВГТРК.
С 2009 по 2012 г. по указу президента Дмитрия Медведева действовала аналогичная комиссия по противодействию попыткам фальсификации истории в ущерб интересам России, но она не выявила ни одной громкой исторической ошибки, отмечает историк Никита Петров. У новой комиссии могут быть иные задачи – к примеру, она поможет развивать и продвигать официальные версии истории, которую излагает президент в последних статьях об Украине и Великой Отечественной войне, говорит доктор исторических наук Андрей Зубов. Если не наполнить новую структуру реальным смыслом, она может оказаться мертворожденной и остаться лишь дополнительной трибуной для Мединского, полагает он.
Входивший в качестве депутата Госдумы в состав комиссии Медведева политолог Сергей Марков считает, что структура будет участвовать в разработке и корректировке школьных учебников по истории, а у Мединского в силу его активности и опыта хорошо получится координировать продвижение патриотических книг, которые рассказывают о значимых фигурах в истории страны.
Борьба с фальсификациями истории не должна тормозить исторические дискуссии, говорит первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин, который был в составе медведевской комиссии в 2009–2012 гг. Сама по себе такая работа – над корректной версией истории – была необходима давно и прежде всего потому, что нужно обеспечить учебниками с грамотным изложением истории России граждан СНГ и ближнего зарубежья, считает депутат. Желание западных стран переписать историю, в том числе историю Великой Отечественной войны, очевидно, говорит Затулин.
В подготовке статьи участвовал Максим Иванов