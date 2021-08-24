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Бедным странам невыгодно тратить деньги на развитие высшего образования

Инвестиции в учебу не всегда равны экономическому росту, следует из исследования ВШЭ
Анна Киселева
В России доля госрасходов на образование невелика, обнаружили эксперты /АРТЕМ ГЕОДАКЯН / ТАСС

Исследователи Высшей школы экономики (ВШЭ) проанализировали экономические показатели почти сотни стран и пришли к выводу, что расходы на образование влияют на ВВП. Однако, окупятся ли эти вложения и приведут ли они к экономическому росту, будет зависеть от уровня развития государства и инвестирования в правильные ступени образования, следует из результатов анализа, которые есть в распоряжении «Ведомостей». Экономисты ВШЭ изучали две группы стран: входящих и не входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Группа членов ОЭСР, состоящая из 32 государств, в числе которых США, Великобритания, Германия, Япония, – это так называемый клуб богатых стран. Вторая группа – это 59 развивающихся стран с относительно низкими доходами. Среди них – Россия, Аргентина, Индия.

Доля госрасходов на образование в странах – членах ОЭСР за анализируемые 24 года составляла в среднем 5,3%, а в группе стран, не входящих в ОЭСР, – 3,9%. В России этот показатель достаточно низкий даже по сравнению с небогатыми странами: с 1995 по 2018 г. – 3,6%, говорит профессор факультета экономических наук ВШЭ, соавтор исследования Марина Колосницына. Ректор Российской экономической школы (РЭШ) Рубен Ениколопов связывает это с недофинансированностью отечественного образования. При подготовке исследования во ВШЭ использовали данные Всемирного банка с 1995 по 2018 г.: о размере ВВП на душу населения, госрасходах на образование и отдельные его ступени, доле экономически активного населения и валовых инвестициях экономики. Далее экономисты применили математические модели, чтобы проверить, насколько сильно ВВП страны зависит от расходов на образование.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных