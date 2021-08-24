Бедным странам невыгодно тратить деньги на развитие высшего образования

Бедным странам невыгодно тратить деньги на развитие высшего образованияИнвестиции в учебу не всегда равны экономическому росту, следует из исследования ВШЭ
Исследователи Высшей школы экономики (ВШЭ) проанализировали экономические показатели почти сотни стран и пришли к выводу, что расходы на образование влияют на ВВП. Однако, окупятся ли эти вложения и приведут ли они к экономическому росту, будет зависеть от уровня развития государства и инвестирования в правильные ступени образования, следует из результатов анализа, которые есть в распоряжении «Ведомостей». Экономисты ВШЭ изучали две группы стран: входящих и не входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Группа членов ОЭСР, состоящая из 32 государств, в числе которых США, Великобритания, Германия, Япония, – это так называемый клуб богатых стран. Вторая группа – это 59 развивающихся стран с относительно низкими доходами. Среди них – Россия, Аргентина, Индия.
Доля госрасходов на образование в странах – членах ОЭСР за анализируемые 24 года составляла в среднем 5,3%, а в группе стран, не входящих в ОЭСР, – 3,9%. В России этот показатель достаточно низкий даже по сравнению с небогатыми странами: с 1995 по 2018 г. – 3,6%, говорит профессор факультета экономических наук ВШЭ, соавтор исследования Марина Колосницына. Ректор Российской экономической школы (РЭШ) Рубен Ениколопов связывает это с недофинансированностью отечественного образования. При подготовке исследования во ВШЭ использовали данные Всемирного банка с 1995 по 2018 г.: о размере ВВП на душу населения, госрасходах на образование и отдельные его ступени, доле экономически активного населения и валовых инвестициях экономики. Далее экономисты применили математические модели, чтобы проверить, насколько сильно ВВП страны зависит от расходов на образование.