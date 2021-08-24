Бедным странам невыгодно тратить деньги на развитие высшего образования

Исследователи Высшей школы экономики (ВШЭ) проанализировали экономические показатели почти сотни стран и пришли к выводу, что расходы на образование влияют на ВВП. Однако, окупятся ли эти вложения и приведут ли они к экономическому росту, будет зависеть от уровня развития государства и инвестирования в правильные ступени образования, следует из результатов анализа, которые есть в распоряжении «Ведомостей». Экономисты ВШЭ изучали две группы стран: входящих и не входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Группа членов ОЭСР, состоящая из 32 государств, в числе которых США, Великобритания, Германия, Япония, – это так называемый клуб богатых стран. Вторая группа – это 59 развивающихся стран с относительно низкими доходами. Среди них – Россия, Аргентина, Индия.