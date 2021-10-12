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В деле Марины Раковой появился новый подозреваемый

В РАНХиГС заявили, что следственные действия касаются только Шанинки
Людмила Сергеева
Сергей Савостьянов / ТАСС

Пресс-центр МВД сообщил 12 октября о задержании после допроса сотрудниками Главного следственного управления (ГСУ) ГУ МВД России по Москве ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинка) Сергея Зуева, сообщил ТАСС.

Он был допрошен в качестве подозреваемого в хищении денежных средств в сумме более 21 млн руб., принадлежащих Фонду новых форм развития образования. Близкий знакомый Зуева, бывший вице-президент фонда «Сколково» Олег Алексеев заявил «Ведомостям», что ректора задержали еще накануне. Учитывая состояние здоровья Зуева, его открытость и сотрудничество с властями, Алексеев назвал применяемые к нему меры чрезмерными.

Зуев привлек внимание правоохранителей в рамках дела бывшего замминистра просвещения, теперь уже также бывшего вице-президента Сбербанка Марины Раковой. Сама Ракова была задержана 6 октября, а 4 октября, согласно сообщению Сбербанка, она была уволена со своей должности. По версии следствия, Ракова во время работы в Минпросвещения способствовала выделению бюджетных средств Фонду новых форм развития образования. Шанинка должна была реализовать для фонда проекты, основной из которых, федеральный проект «Учитель будущего», должен был реформировать систему школьного образования в России. Но работы не были выполнены. Ущерб оценивается следствием в 50 млн руб. В рамках расследования уголовного дела были арестованы связанные с Раковой сотрудники Сбербанка Евгений Зак и Максим Инкин, а также бывший исполнительный директор Шанинки Кристина Крючкова. Им предъявлено обвинение в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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