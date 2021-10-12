В деле Марины Раковой появился новый подозреваемый

Зуев привлек внимание правоохранителей в рамках дела бывшего замминистра просвещения, теперь уже также бывшего вице-президента Сбербанка Марины Раковой. Сама Ракова была задержана 6 октября, а 4 октября, согласно сообщению Сбербанка, она была уволена со своей должности. По версии следствия, Ракова во время работы в Минпросвещения способствовала выделению бюджетных средств Фонду новых форм развития образования. Шанинка должна была реализовать для фонда проекты, основной из которых, федеральный проект «Учитель будущего», должен был реформировать систему школьного образования в России. Но работы не были выполнены. Ущерб оценивается следствием в 50 млн руб. В рамках расследования уголовного дела были арестованы связанные с Раковой сотрудники Сбербанка Евгений Зак и Максим Инкин, а также бывший исполнительный директор Шанинки Кристина Крючкова. Им предъявлено обвинение в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК).