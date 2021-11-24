Снижение активности антиваксеров повлияет на мнение колеблющихся россиян

Врач доказательной медицины, писатель и блогер Никита Жуков говорит, что в России действительно много аниваксеров, в том числе их немало среди врачей. «Это очень большая проблема, в первую очередь [для борьбы с ними] надо проводить просветительскую работу, объяснять, зачем нужна вакцинация», – сказал он. При этом Жуков считает, что упрямство антиваксеров не удастся победить с помощью только с помощью их приглашения в ковидные госпитали. «Да и вряд ли кто-то туда пойдет из тех, кто убежденно не хочет вакцинироваться», – сказал Жуков.