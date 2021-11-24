Снижение активности антиваксеров повлияет на мнение колеблющихся россиян

Снижение активности антиваксеров повлияет на мнение колеблющихся россиянГлавные врачи пригласили известных противников вакцинации в красные зоны больниц
Утром 24 ноября 11 главных врачей российских ковидных больниц, в том числе руководитель больницы в Коммунарке Денис Проценко, обнародовали открытое письмо к известным противникам вакцинации от COVID-19 и введенных в связи с пандемией ограничений. Они предложили провести их по «красным зонам», реанимациям и патологоанатомическим отделениям больниц. «Может, после этого вы измените свою позицию, и меньше людей будет умирать», – сообщается в письме.
Адресаты письма – председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов, председатель «Справедливой России» Сергей Миронов, единоросс Петр Толстой, актриса Мария Шукшина, актер Егор Бероев, артисты Юрий Лоза, Наталья Ветлицкая, музыкант Константин Кинчев и другие. Они с разной степенью радикализма выступали против вакцинации и введенных в связи с пандемией ограничений.
К примеру, Кинчев выступил на You-Tube канале группы «Алиса» против введения QR-кодов для вакцинированных и переболевших, сравнив это с «разделением на сорта и категории». Бероев во время вручения премии «ТЭФИ – Летопись Победы» в 2021 г. призвал не допустить «сегрегации общества на умных и глупых, людей с синдромом дауна и без, белых и черных, евреев и не евреев, привитых и непривитых».
Толстой говорил, что у людей «нет доверия к тому, чтобы идти и ставить вакцину», и соответствующая информационная кампания провалена. А Зюганов с Мироновым подчеркивали, что вакцинация должна быть добровольной. В этом же ключе принимались партийные решения, в том числе о поддержке законопроектов. Представитель Зюганова заявил «Ведомостям», что председатель ЦК КПРФ не против вакцинации. «Ведомости» направили запросы Толстому и представителю Миронова.
По словам руководителя практики политического анализа ВЦИОМ Михаила Мамонова, опросы социологов говорят, что около 35% населения привито двумя компонентами вакцины, а доля «жестких антиваксеров» составляет около 15-16%. «К ним мы относим тех, кто сам не болел, не привит, не собирается вакцинацинироваться и не поддерживает вакцинацию», – говорит Мамонов. Иногда среди критиков вакцинации встречаются переболевшие, то есть, у них есть антитела, поясняет он.
Остальные (чуть более 40%) – колеблющиеся, то есть те, кто еще не собрался или только собирается сделать прививку, подчеркивает Мамонов. «Если политики и другие известнее люди перестанут выступать против [вакцинации], то доля вакцинированных увеличится, – пояснил социолог ВЦИОМ. – Своими сомнениями и критикой они подкрепляют негативное мнение неустойчивых, хотя эта группа и неоднородна».
По словам Мамонова, важен в продвижении вакцинации скорее личный опыт, опыт знакомых и родственников, хотя есть и безусловное влияние лидеров общественного мнения. Среди них также немало сторонников вакцинации в России.
Как заявил «Ведомостям» писатель-фантаст Сергей Лукьяненко, он поддерживает вакцинацию от коронавируса, и еще полтора года писал, что Россия неизбежно придет к обязательным прививкам, паспортам здоровья и QR-кодам.
«Разумные с виду люди, некоторые даже имеют медицинское образование – я не скажу, что они являются врачами, потому что они дискредитировали себя как врачи. Почему они выступают против? Это своего рода коллективное помешательство. То, что кто-то из этих людей депутат, известный бизнесмен или шоумен, роли не играет. Все люди одинаковые. И звание депутата не гарантирует, что человек будет разбираться в медицине и здраво судить», – сказал Лукьяненко.
По словам основателя «Машины времени» Андрея Макаревича, в необходимость прививки антиваксеры смогут поверить только после того, как сами переболеют коронавирусом. «Я устал повторять и уже не знаю, как можно убедить противников вакцинации в обратном», – заявил он. Введение QR-кодов о вакцинации, которое предложило правительство, он назвал необходимой мерой. «Этот способ мало приятный, его и не у нас придумали, но он действенный», – считает Макаревич.
Основательница сети семейных кафе «АндерСон» Анастасия Татулова заявила, что привита, как и все родные, друзья и сотрудники компании. «Хотя я и считаю, что открывать горячие линии и проводить постоянные лекции – так мы делали в компании, когда убеждали сотрудников вакцинироваться, – надо было еще год назад», – отметила она. В первую очередь, как теперь понятно, убеждать надо было врачей – они реальные лидеры мнений, сказала Татулова. В итоге сейчас Россия на 98 месте по вакцинации, на втором по смертности в мире, а регионах гибнет бизнес, добавила Татулова.
Врач доказательной медицины, писатель и блогер Никита Жуков говорит, что в России действительно много аниваксеров, в том числе их немало среди врачей. «Это очень большая проблема, в первую очередь [для борьбы с ними] надо проводить просветительскую работу, объяснять, зачем нужна вакцинация», – сказал он. При этом Жуков считает, что упрямство антиваксеров не удастся победить с помощью только с помощью их приглашения в ковидные госпитали. «Да и вряд ли кто-то туда пойдет из тех, кто убежденно не хочет вакцинироваться», – сказал Жуков.