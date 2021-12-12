35% семей готовы отказаться от поступления детей в вузы из-за высокой стоимости

По данным ВШЭ, более 80% родителей – независимо от уровня дохода и наличия у них высшего образования – хотели бы, чтобы их дети получили высшее образование. Но родители с высшим образованием и высокими доходами ожидают, что их дети получат образование в лучших университетах страны, говорится в исследовании: «Родители без высшего образования и с низкими доходами менее амбициозны, выбранные ими университеты чаще оказываются неселективными». 8% семей с низкими доходами хотели бы, чтобы дети получили хотя бы общее или среднее профессиональное образование, 60% – высшее образование в любом вузе, 25% – высшее образование в одном из лучших вузов страны, 4% – высшее в зарубежном вузе и 3% – ученую степень. В семьях с высоким доходом план-максимум другой: 5% говорят о среднем образовании, по 41% – об учебе в любом вузе или в одном из лучших, а также по 6% родителей хотели бы, чтобы дети получили высшее образование за границей или ученую степень.