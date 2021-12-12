35% семей готовы отказаться от поступления детей в вузы из-за высокой стоимости

35% семей готовы отказаться от поступления детей в вузы из-за высокой стоимостиВШЭ исследовала социально-экономическое неравенство в системе образования
Эксперты Высшей школы экономики (ВШЭ) выяснили основные причины, по которым родители отказываются давать своим детям высшее образование в России. С результатами опроса, который затронул 622 семьи, где есть школьники 8–11-х классов, а также 32 575 студентов из 80 регионов, ознакомились «Ведомости». Причинами оснований для отказа от высшего образования родители назвали затраты, связанные с получением образования (35%), отсутствие или недостаточное количество бюджетных мест (17%), низкий уровень знаний у детей (13%), необходимость как можно скорее начать зарабатывать (11%), недостаточный интерес к учебе (11%), дальность нахождения вузов (7%), отсутствие необходимости высшего образования в жизни (4%), болезнь или слабое здоровье (2%) и необходимость остаться дома и заботиться о родственниках (1%).
По данным ВШЭ, более 80% родителей – независимо от уровня дохода и наличия у них высшего образования – хотели бы, чтобы их дети получили высшее образование. Но родители с высшим образованием и высокими доходами ожидают, что их дети получат образование в лучших университетах страны, говорится в исследовании: «Родители без высшего образования и с низкими доходами менее амбициозны, выбранные ими университеты чаще оказываются неселективными». 8% семей с низкими доходами хотели бы, чтобы дети получили хотя бы общее или среднее профессиональное образование, 60% – высшее образование в любом вузе, 25% – высшее образование в одном из лучших вузов страны, 4% – высшее в зарубежном вузе и 3% – ученую степень. В семьях с высоким доходом план-максимум другой: 5% говорят о среднем образовании, по 41% – об учебе в любом вузе или в одном из лучших, а также по 6% родителей хотели бы, чтобы дети получили высшее образование за границей или ученую степень.
Нет ничего удивительного в том, что не все стремятся к высшему образованию, говорит старший научный сотрудник Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС Алексей Тищенко: сейчас школьники меняют «образовательную траекторию» и стремятся получить среднее профессиональное образование. «Происходит это по разным причинам – в связи с тем, что уменьшаются шансы на поступление на бюджет, из-за сокращения средств на подготовку, снижения престижа высшего образования и сокращения сроков, которые нужны для выхода на рынок труда», – говорит Тищенко.
Система высшего образования невольно поддерживает социально-экономическое неравенство, сказано в исследовании. Поступление в вуз влечет за собой затраты на содержание ребенка во время обучения, а для выходцев из небольших населенных пунктов финансовый барьер по дороге в университет становится «практически непреодолимым». 13,9% опрошенных студентов окончили школу в Москве и Санкт-Петербурге, 19,9% – в городах с населением более 1 млн человек, 24,8% – в городах, где проживают от 500 000 до 1 млн человек, 5,8% – в городах, где менее 100 000 жителей, и всего 0,2% – в деревнях и поселках городского типа.
По словам депутата Госдумы Ольги Пилипенко, количество бюджетных мест в российских вузах увеличивается ежегодно и в 2022 г. достигнет 430 000, но упор делается на региональные учебные заведения и востребованные специальности, а не на юридические или экономические. «Бюджетных мест достаточно для тех, кто хочет продлить обучение и получить высшее образование», – уверена Пилипенко. Доступность высшего образования сейчас составляет 80%, т. е. именно столько детей после школы идут в вузы, говорит депутат Госдумы Михаил Кузьмин: в вузах помимо бюджетных мест предусмотрены различные льготы и квоты, поэтому «особых проблем» для поступления он не видит.
В подготовке статьи участвовала Анна Киселева