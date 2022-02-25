Суд подтвердил право студентов без регистрации на социальную стипендию

В апреле 2021 г. студенты обратились в министерство социальной политики Свердловской области с заявлением о назначении пособия «малоимущим одиноко проживающим гражданам». Это пособие назначается жителям регионам с доходом ниже прожиточного минимума (12 274 руб. в месяц на 2022 г.). В назначении пособия министерство соцзащиты Свердловской области студентам отказало, сославшись на то, что они зарегистрированы в других регионах, хотя на время учебы и проживают в Екатеринбурге. Истцы посчитали, что такое ограничение на выплату социальной помощи, установленное региональным законодательством, противоречит федеральному закону «О праве граждан России на свободу передвижения…».