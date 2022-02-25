Суд подтвердил право студентов без регистрации на социальную стипендию

Суд подтвердил право студентов без регистрации на социальную стипендиюНо губернатор Свердловской области уверен, что требование об «оседлом» характере льгот законно
Студенты из Екатеринбурга смогли оспорить закон Свердловской области «Об оказании государственной социальной помощи...», который не позволял учащимся из других регионов получать социальную стипендию. Решение 24 февраля принял Свердловский областной суд по иску студентов Уральского государственного юридического университета Дарьи Перевозчиковой, Анны Тоболкиной и Павла Емельянова. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель истцов.
В апреле 2021 г. студенты обратились в министерство социальной политики Свердловской области с заявлением о назначении пособия «малоимущим одиноко проживающим гражданам». Это пособие назначается жителям регионам с доходом ниже прожиточного минимума (12 274 руб. в месяц на 2022 г.). В назначении пособия министерство соцзащиты Свердловской области студентам отказало, сославшись на то, что они зарегистрированы в других регионах, хотя на время учебы и проживают в Екатеринбурге. Истцы посчитали, что такое ограничение на выплату социальной помощи, установленное региональным законодательством, противоречит федеральному закону «О праве граждан России на свободу передвижения…».
В судебном процессе участвовали представители законодательного собрания Свердловской области и губернатора региона Евгения Куйвашева, которые требований студентов не признали («Ведомости» ознакомились с их возражениями на иск). По их мнению, регион был вправе предусмотреть в законе подобную норму, чтобы исключить вероятность получения социального пособия одновременно в двух субъектах России. «Даже создание такого жесткого «оседлого» условия мер социальной поддержки, как регистрация на территории ее получения, вышестоящим нормативным правовым актам не противоречит», – говорилось в возражениях Куйвашева, переданных в суд.
Суд встал на сторону истцов. Мотивировочная часть пока не опубликована. «Ведомости» направили запрос в заксобрание и в администрацию губернатора области о том, согласны ли они с таким решением.
Через месяц, после вступления акта в законную силу, заявления о назначении пособия смогут подавать все жители Свердловской области, у которых есть регистрация по месту жительства в других субъектах России и право на пособие. С 2018 г. в России действует Единая государственная информационная система социального обеспечения, в которой отражаются все факты осуществления социальных выплат по каждому гражданину, сказал «Ведомостям» юрист Алдар Чирнинов. Таким образом, «повторы» при подобных выплатах исключены, а ограничения неоправданны.
Для федеральной поддержки не может быть ограничений в зависимости от того, где человек имеет постоянную регистрацию, уверен председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР). Исключение могут составлять региональные льготы, которые вводят сами субъекты Федерации. В пример он приводит статус «детей войны». «У нас около 30 субъектов, где он введен на региональном уровне. Лицо, обладающее таким статусом, при переезде в другой регион может потерять льготы», – сказал депутат.
Партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Екатерина Тягай напоминает, что еще в 2015 г. Верховный суд уже указывал на недопустимость назначения стипендий студентам с высокими показателями по учебе для тех, у кого есть местная регистрация. «Наличие прописки – это излюбленный фактор, который используют органы исполнительной власти субъектов Федерации для искусственного снижения числа лиц, которые могут получить соответствующую меру поддержки», – отметил руководитель практики трудового права GRATA International Михаил Герман.